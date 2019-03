In der Grünpfahlgasse kommt es immer wieder zu Konflikten zwischen Jugendlichen und Fasnächtlern.

Die Grünpfahlgasse neben dem «Unternehmen Mitte» hat sich in den letzten Jahren zum Treffpunkt für Jugendliche während der Fasnacht entwickelt. Immer wieder gab es Konflikte zwischen Fasnächtlern und Jugendlichen, die Gasse erhielt den Übernamen «Gläbbergässli».

Mehr Polizeipräsenz

Mit einer stärkeren Polizeipräsenz und einem Sicherheitsdienst, der vom Unternehmen Mitte engagiert wurde, soll verhindert werden, dass sich Jugendliche und Fasnächtler in die Haare geraten. Martin Schütz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement sagt:«Wir sind mit der Polizei stärker präsent in der Grünpfahlgasse. Sowohl mit uniformierten Polizisten, wie auch mit der Jugend- und Präventionspolizei.» Trotz diesen Massnahmen kam es am ersten Fasnachtsabend kurz nach Mitternacht zu einer Schlägerei.