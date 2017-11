Die Regierung hat den Budgetnachtrag von 925'000 Franken der Finanzkommission des Grossen Rats vorgelegt.

Der Betrag ist als einmalige Überbrückung für das Jahr 2018 gedacht. Gleichzeitig wird eine Betriebsanalyse eingeleitet, die den künftigen Bedarf ermitteln soll.

Die Finanzkommission akzeptiert den Budgetnachtrag. Sie will sich jedoch später mit den Gründen «massiv zu knapp kalkulierten Kosten» auseinandersetzen.

Das Kunstmuseum hatte einen jährlichen Fehlbetrag von 2,5 Millionen Franken für den Betrieb des Kunstmuseums geltend gemacht.

Der Betrag von 925'000 Franken beruhe auf einer 2. Hochrechnung, die Regierung und Kunstmuseumgemeinsam gemacht hätten, sagt Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann. Mit dem Betrag würden fehlende Erträge aufgefangen und befristete Stellen in Gebäudetechnik und Besucherdiensten geschaffen.

Eine solide Basis für die Berechnung des künftigen Bedarfs des Kunstmuseums soll die Betriebsanalyse liefern, die jetzt gemacht wird. Sie soll zeigen, welcher Leistungsauftrag mit welchen Mitteln möglich ist, so Ackermann. Die Regierungspräsidentin will sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu möglichen Szenarien ab 2019 äussern, insbesondere zur Frage, ob zuletzt die Deckung eines Fehlbetrags am Kanton hängen bleibt: «Ich will nichts ausschliessen, aber auch nichts voraussagen.»