Die Bahn wurde vor Messebeginn von Experten untersucht. Warum es trotzdem zum Unfall kommen konnte, ist aber nicht klar.

Beim Bremssystem des «Rock & Roller Coasters» habe es eine Störung gegeben, sagt Sabine Horvath, Leiterin des Basler Standortmarketings, ohne genauer darauf einzugehen, was zum Unfall der Achterbahn am Samstagabend geführt hat. Man habe «die Elemente, die zur Störung geführt haben, ausgetauscht». Was zwischen der Sicherheitsabnahme der Achterbahn vor Beginn der Herbstmesse und dem verhängnisvollen Samstagabend passierte, kläre derzeit die Staatsanwaltschaft.

Vertrauen in die Prüfer

Deren Sprecher Peter Gill bestätigt laufende Ermittlungen. Dabei sei man allerdings noch am Anfang und zur Unfallursache könne man deshalb noch keine Angaben machen. «Die Untersuchung braucht Zeit», so Gill. Man ermittle in alle Richtungen. Geprüft wird auch, ob der Sicherheitschecks des TÜV ordnungsgemäss gewesen sei, sagt Gill auf Nachfrage. Den TÜV als potentiell schuldige Organisation hinstellen wolle er aber nicht.

Der Kanton hat das Vertrauen in die Prüfer nicht verloren, trotz Unfall. So war es der TÜV Thüringen, welcher die Sicherheitschecks vor Messebeginn machte. Nun, nach dem Unfall, kommt erneut derselbe TÜV Thüringen zum Zuge. Es gehe jetzt darum, zu erfahren, «was zwischen der Abnahme und dem Unfall passiert ist», sagt Horvath.

Die eigenen Sicherheitsvorkehrungen hat der Kanton nicht verschärft. Man sei in Basel sowieso besonders vorsichtig, sagt Horvath, und führe eine zusätzliche Prüfung durch, eine, die an vielen andern Orten nicht stattfinde.