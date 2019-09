Die Messe Schweiz hat turbulente Zeiten hinter sich: Die Krise bei der Uhren- und Schmuckmesse Baselworld und die Einstellung der Publikumsmesse muba sind nur zwei Beispiele. Die Baselbieter Politik reagierte, Landräte von links bis rechts forderten, dass der Kanton Baselland als Minderheitsaktionär der Messe Schweiz aussteigt.

Keine Kantonsaufgabe mehr

Die Baselbieter Regierung kündigte als Antwort auf den Vorstoss an, den Aktienanteil des Kantons an der Messe in absehbarer Zeit zu verkaufen. Die Beteiligung, die ihren Anfang im Jahr 1918 nahm, sei heute nicht mehr zeitgemäss. Die Baselbieter Beteiligung an der Messe muss zuerst vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen verschoben werden. Dann kann die Regierung die Messe-Aktien per eigenen Entschied verkaufen. Diesen Plänen wird der Landrat mit grosser Wahrscheinlichkeit seinen Segen geben.

Der Kanton Baselland besitzt derzeit acht Prozent der Messe-Aktien, ist also im Vergleich zu Basel ein kleiner Mitbesitzer. Basel-Stadt ist als Hauptaktionärin der Messe Schweiz und hält rund einen Drittel der Aktien.