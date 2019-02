Am Wahlpodium des Regionaljournals trafen sich alle Kandidierenden für den Regierungsrat im Baselbiet. Neben den vier Bisherigen treten Thomas de Courten von der SVP und Kathrin Schweizer von der SP für den Regierungsrat an. Sie blicken sehr unterschiedlich auf die Arbeit der bürgerlichen Regierung der letzten vier Jahre zurück. Thomas de Courten, der mit den drei bisherigen Bürgerlichen Kandidierenden gemeinsam Wahlkampf betreibt, ist sehr zufrieden:«Dank dem bisherigen bürgerlichen Regierungsteam ist das Baselbiet wieder auf Kurs. Das finanzielle Gleichgewicht ist wieder da, wir können in die Zukunft schauen. Deshalb müssen wir den Kurs beibehalten und auf keinen Fall eine Richtungsänderung einschlagen.»

Kathrin Schweizer von der SP möchte jedoch dringend einen Kurswechsel. Sie war vier Jahre lang mit der SP in der Opposition und sagte deutlich:«Es gibt immer wieder Blockadesituationen weil die bürgerliche Mehrheit im Parlament und die Regierung den Bezug zur Bevölkerung verloren haben.» Schweizer verspricht, in den nächsten vier Jahren in der Regierung die soziale Stimme zu sein.

Thomas de Courten widerspricht der Ansicht, die Regierung habe den Bezug zur Bevölkerung verloren. Dies würden die vergangenen Volksabstimmungen zeigen. «Praktisch alle Initiativen der SP wurden vom Volk abgeschmettert.»