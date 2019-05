Weil es auch in diesem Jahr zuwenig geregnet hat, leiden in den Wäldern der Region die Bäume. Insbesondere bei Buchen sterben Baumteile ab. In Pratteln ist die Lage an zwei Orten besonders prekär.

Die Problemgebiete sind:

Hintererli

Oberer Zunftacker

Dort hat sich die Gemeinde entschieden, «grossflächig» Bäume zu fällen. Die Arbeiten verteilt man bis zum Herbst. Man nimmt Rücksicht auf die Hauptbrut- und Setzzeit. Bis der Holzschlag abgeschlossen ist, werden die Waldstücke für die Bevölkerung gesperrt.

Hardwald geschlossen

Anfangs Woche hat die Basler Bürgergemeinde, die Besitzerin des Hardwaldes, bekannt gegeben, als Sofortmassnahme ihren Wald zu schliessen. Die Bäume im Wald könnten umstürzen, zudem bestehe das Risiko, dass Kronen- und Astteile unkontrolliert abbrechen.