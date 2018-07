Möglicherweise sind in diesem Jahr Weihnachtsbäume in der Basler Innenstadt, nicht aber wie bisher auch in den Aussenquartieren der Stadt zu sehen.

Denn die bisherige Aufteilung bei der Finanzierung ist gefährdet. Das sagt Gabriel Barell, der als Gewerbedirektor auch Präsident des Vereins Basler Weihnacht ist. Der Verein organisiert die Weihnachts-Beleuchtung und das Aufstellen der Bäume auf öffentlichen Plätzen: «Die bisherige 50:50-Regel ist in Gefahr». Bis jetzt gelte die Faustregel, dass die Hälte der Beträge von Privaten, also Betreiber von Geschäften, aber auch Quartiervereinen, komme. Die andere Hälfte gebe der Verein Basler Weihnacht. Dieser erhält seinerseits Geld aus dem Lotteriefonds, im letzten Jahren waren dies 210 000 Franken.

Bedauern, wenn die Bäume im Advent nur noch in der Innenstadt zu bewundern wären, würde dies CVP-Grossrätin Beatrice Isler. Sie wohnt im Gundeldinger Quartier, also auch einem Aussenbezirk. Nicht zuletzt wegen der vielen Touristen, die in der Weihnachtszeit nach Basel strömen: «Diese halten sich nicht nur im Zentrum auf sondern durchaus auch in den Aussenquartieren.» Ausserdem habe auch die Bevölkerung freude an den grossen Weihnachtsbäumen in den Quartieren.