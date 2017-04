Die Post überprüft die Schliessung der Filialen in mehreren Gemeinden. In den betroffenen Gemeinden will die Post Ersatzangebote prüfen. Die Post begründet die Schliessungen mit den veränderten Bedürfnissen der Bevölkerung.

Diese sechs Filialen will die Post bis im Jahr 2020 schliessen:

Bottmingen

Grellingen

Hölstein

Läufelfingen

Thürnen

Zwingen

Die Überprüfung der Filialen ist Teil der im vergangenen Herbst von der Post angekündigten Umstrukturierung. Die Post sucht jeweils nach Ersatzmöglichkeiten wie Partnerfilialen, Automaten oder der Hausservice. Schon in der Vergangenheit hat die Post ihr Filialnetz im Baselbiet ausgedünnt. So wurde beispielsweise die Post in Biel-Benken im Herbst 2016 geschlossen. Seit dann gibt es dort nur noch einen Hausservice.

Widerstand in den Gemeinden

Aufgrund der Absichten der Post waren in mehreren Baselbieter Gemeinden vorsorglich Petitionen gegen Poststellen-Schliessungen gestartet worden - auch in Bottmingen und Zwingen. In Bottmingen sammelt noch bis Mitte April die SP Unterschriften. Die Petition eines überparteilichen Komitees in Zwingen wurde vergangene Woche mit gut 950 Unterschriften bei der Landeskanzlei eingereicht.

In den Gemeinden Diegten, Reigoldswil und Zunzgen werden die Poststellen im Laufe des Jahres 2017 in «Filialen mit Partnern» umgewandelt. Die übrigen 21 Postfilialen im Kanton Basel-Landschaft sind gemäss der Liste der Post bis 2020 garantiert.

Kein Vertrauen

Diesen Zusagen mag Christian Capacoel, Sprecher der Gewerkschaft Syndicom, nicht trauen. Es gebe schliesslich keine Zusagen über 2020 hinaus. «Wenn man den Schliessungsprozess der letzten Jahre betrachtet, dann müssen wir damit rechnen, dass weitere Poststellen geschlossen werden.»