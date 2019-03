Am Freitag demonstrieren weltweit wieder Schülerinnen und Schüler gegen den Klima-Wandel. In Basel, wo derzeit Schulferien sind, begannen die Jugendlichen ihren Protest bereits am Donnerstagabend: sie errichteten auf dem Kasernenareal ein Zeltlager.

Rund 50 junge Männer und Frauen liessen sich vom garstigen Wetter nicht davon abhalten, die Nacht im Freien zu verbringen. Auf dem Areal stehen neben gut 20 kleinen Zelten auch ein grosses Küchenzelt, dazu gibt es Feuerschalen, wo sich die Campierenden aufwärmen können.

Mit ihrer Aktion wollen die Jugendlichen zeigen, dass es ihnen ernst ist und sie mehr wollen, als ein paar mal demonstrieren. «Wir haben zwar in Basel jetzt den Klima-Notstand, aber das ist nicht alles», sagt der 18-jährige Ismael. «Das Ziel Null-Emission bis 2030 bleibt.»

Die Jugendlichen wollen noch bis am Samstag auf dem Kasernenareal bleiben. Geplant sind Workshops, zum Beispiel wie man am besten Streiks organisiert oder Transparente malt. Am Abend sind Konzerte vorgesehen.