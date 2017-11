Die Uhren- und Schmuckmesse Baselworld wird ab nächstem Jahr nur noch zwischen 600 und 700 Ausstellern beherbergen. Dies sind nur noch rund halb so viele wie bei der letzten Ausgabe.

Umsatzeinbussen von bis zu 400'000 Franken bei Radisson Blu

Die angekündigte Verkleinerung der Messe bereitet den Hoteliers in Basel Sorgen. Wenn weniger Aussteller nach Basel kommen, bedeutet dies auch weniger Mitarbeitende und weniger Besucher an der Baselworld, sagt Felix Hauser vom Basler Hotelierverein gegenüber dem Regionaljournal. «Weniger Aussteller und eine zwei Tage kürzer Messe, das dürfte schmerzhaft werden für die Hotels in Basel.»

Für das Hotel Radisson Blu in der Steinenvorstadt, das Hauser selbst führt, erwartet er grosse Umsatzeinbussen. «Gemessen an den letzten zwei Jahren bedeutet eine zwei Tage kürzere Messe eine Umsatzeinbusse von 350'000 bis zu 400'000 Franken.»

Basel-Tourismus sieht keinen Grund zur Panik

«Für die Stadt Basel als Destination für Touristen ist die Baselworld ein wichtiger Werbeträger», sagt Christoph Bosshardt, Vizedirektor von Basel-Tourismus. Besonders in Asien habe die Baselworld eine grosse Ausstrahlung. Diese Wirkung würde auch anhalten, selbst wenn die Messe in Zukunft deutlich kleiner sei.