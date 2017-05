Rektorin Andrea Schenker-Wicki verteidigte ihre Universität während der Diskussion mit Vertretern aus der Politik und der Wirtschaft. Die Universität Basel sei gut aufgestellt und Finanzsorgen plagten sie schon mehrmals in ihrer Geschichte.

Seit der Kanton Baselland angekündigt hat, seine Beiträge an die gemeinsame Universität zu senken, ist die Finanzierung der Einrichtung eines der umstrittensten Themen zwischen den beiden Basel. Dies wurde auch am Montagabend am «Stadtgespräch» deutlich. Unter dem Titel «Zu Tode sparen oder vergolden. Wie viel ist uns die Uni wert?» diskutierten die Rektorin der Universität Basel, Andrea Schenker-Wicki, SVP-Landrat Hanspeter Weibel, SP-Grossrat Kaspar Sutter und Kuno Sommer, Verwaltungsratspräsident der Bachem.

Rektorin kontert Angriffe auf Uni

Schenker sah sich dabei zuweilen starkem Gegenwind ausgesetzt. Etwa als Weibel behauptete, die Uni sei in den vergangenen Jahren nur quantitativ, nicht aber qualitativ gewachsen. Das stimme nicht, sagte Schenker mit Verweis auf Universitäts-Rankings.

Sommer erwähnte, aus der Universität Basel würden zu wenige Firmen, sogenannte Spin-offs, entstehen. Einen Vorwurf, den Schenker entgegen nahm und Besserung gelobte.

Sommer brachte auch die Studiengebühren ins Spiel, die die Studierenden zu tragen haben: «Sie bezahlen praktisch nichts. Ich war auch Student. Wir sind alle verwöhnt.» Gegen höhere Gebühren für Studierende legte sich SP-Grossrat Kaspar Sutter ins Zeug.

Die Beiträge der Studentinnen und Studenten sollten nicht erhöht werden, sagte er mit Blick auf die Chancengleichheit. Viel mehr müssten die Kantone mehr bezahlen, die sich nicht an der Universität beteiligten, aber Studierende nach Basel schickten. Darin waren sich dann alle einig.

Schon vor der Diskussion richtete Schenker in einem Referat den Blick auch auf die Vergangenheit der Universität. In lockeren Sätzen zeigte sie auf, dass die Universität Basel schon mehrmals Geldsorgen plagten, die Uni diese aber jedes Mal lösen konnte.