Die Seeländer Gemeinde Jens ist unser Reportagesujet am Mittwoch – im Rahmen unserer Herbstserie «Los geit's!».

Sie haben es gehört! Rund 20 Personen sangen am Mittag live im Regionaljournal.

Ja, sie kamen! Reporter Matthias Baumer hat sich für seinen Ausflug nach Jens etwas Spezielles einfallen lassen: «Kommt um 11:45 Uhr zum Dorfbrunnen und singt mit mir das ‹Jäisserlied›», sagte er am Morgen im SRF-Regionaljournal. Und er wurde nicht enttäuscht.

Die Gemeinde Jens liegt im Berner Seeland. In der einheimischen Mundart wird Jens als «Jäiss» ausgesprochen. Das Dorf liegt in der Nähe des Bielersees, am Südhang des Hügelzugs Jäissberg zwischen Nidau und Lyss.

Schliessen Legende: Jens ist eine Gemeinde im Berner Seeland und liegt am Südhang des Hügelzuges Jäissberg. SRF

«Es hat Bauernhäuser, einen Bären, einen Sportplatz, ein Schulhaus und die Gemeindeverwaltung», so Reporter Matthias Baumer. «Eigentlich ein kleines, gewöhnliches Dorf – aber eines, so sagte man mir, in dem man gut zueinander schaut.»

Was sich Matthias Baumer für den Nachmittag ausgedacht hat? Sie hören es um 17:30 Uhr – im «Regionaljournal Bern Freiburg Wallis» auf Radio SRF 1.