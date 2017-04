Wegen der anhaltenden Trockenheit ruft der Kanton Wallis in einer Mitteilung zu grosser Achtsamkeit auf. Vor allem in tieferen und südexponierten Lagen sei die Waldbrandgefahr gross. Feuer im Wald oder in Waldesnähe dürfe nur an den von Gemeinden bezeichneten oder an offensichtlich gefahrlosen Stellen entfacht werden, müsse bis am Schluss beaufsichtigt und vor dem Verlassen intensiv gelöscht werden. Falls die Waldbrandgefahr weiter zunehmen sollte, erwägt der Kanton Wallis auch ein Feuerverbot.