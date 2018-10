Das Los hat entschieden: Unsere Reporterin ist heute unterwegs in Bäriswil. Es hat sie auf den Kürbisacker verschlagen.

3323 Bäriswil: Was es dort wohl zu entdecken gibt?

Es dürfte ein kühler Reportereinsatz werden: 12 Grad soll es am Montag in Bäriswil maximal werden, dazu kann es auch immer wieder regnen. Perfekt für ein Gespräch in der warmen Stube!

Kürbisse in allen Formen und Farben

Bevor es jedoch ins Trockene geht, hat es unsere Reporterin auf das Kürbisfeld verschlagen. Dieses gehört Mario Portner. Der 30-jährige Bauer ist im Herbst bekannt für seine Kürbisse; im Sommer für seine Erdbeeren. Rund 30 Sorten produziert Mario Portner – vom Speisekürbis bis zum Zierkürbis. «Wenn ich tagtäglich mit den Kürbissen arbeite, mag ich diese auf meinem Teller schliesslich nicht mehr sehen», sagt der Landwirt und lacht.

Bild 1 / 4 Legende: Eine bunte Palette von Kürbissen. Leonie Marti/SRF Bild 2 / 4 Legende: Mario Portner aus Bäriswil ist bekannt für seine Kürbisse. Leonie Marti/SRF Bild 3 / 4 Legende: Kürbisse gibt es in Bäriswil in allen Formen und Farben. Leonie Marti/SRF Bild 4 / 4 Legende: Diese Kürbisse in Bäriswil müssen noch geerntet werden. Leonie Marti/SRF

Bäriswil liegt östlich von Urtenen-Schönbühl im Verwaltungskreis Bern-Mittelland und hat gemäss der Internetseite der Gemeinde 1063 Einwohnerinnen und Einwohner. Dazu eine Post, ein Restaurant und eine Dorfzeitung. Das Dorf ist am Hang gebaut, liegt ländlich am Rand der Agglomeration Bern.

Schliessen Legende: Bäriswil liegt 546 Meter über Meer. Das Dorf liegt im Schweizer Mittelland. srf