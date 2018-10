Legende: Schwenden, wir kommen! Christian Liechti/SRF

Eine gute Stunde fuhr unser Reporter Christian Liechti von Bern bis nach Schwenden im Diemtigal. Bis dort kann gefahren werden, ab da müssen die Wanderschuhe geschnürt werden. Schwenden liegt im Naturpark, ist geprägt von Landwirtschaft, verfügt über den einen oder anderen Gewerbetrieb, Bergbahnen, ein Kurhaus und vieles mehr.

Legende: Unser Reporter Christian Liechti ist unterwegs im Berner Oberland. Christian Strübin/SRF

Der erste Eindruck? «Ein wunderbarer Talkessel mit grünen Wäldern und Weiden», schwärmt unser Reporter Christian Liechti. Natur pur also. Das sucht auch ein Engländer, der heute spontan im Diemtigtal unterwegs ist. Er habe sich gestern das Eishockeyspiel SCB - New Jersey Devils in Bern angeschaut und wolle sich nun beim Wandern in den Bergen noch etwas erholen.

Schöne Natur – aber kaum Arbeit

Im Restaurant Tiermatti traf unser Reporter auf eine Gruppe von Einheimischen. Auch sie sind begeistert von der Natur hier im Tal. «Einen solchen Talabschluss wie hier findet man kaum», meint ein älterer Mann. Wenn man hier aufgewachsen sei, ziehe es einem immer wieder zurück. «Aber es finde auch eine Abwanderung statt», erzählt er. Hier ein Einkommen zu finden, sei schwer.

Schliessen Legende: Schwenden liegt im Diemtigtal im Berner Oberland. srf

Schwenden gehört zur politischen Gemeinde Diemtigen – mit 130 Quadratkilometern die sechstgrösste Gemeinde im Kanton Bern. Die Gemeinde umfasst das ganze Diemtigtal von Oey bis Schwenden. Gemäss der Internetseite der Gemeinde leben im ganzen Tal 2226 Menschen (Stand Dezember 2017).