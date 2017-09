Die BLS will das Angebot am Autoverlad Simplon ausbauen. An Spitzentagen wie Ostern und Auffahrt sowie an nachfragestarken Wochenenden im Sommer fahren die Züge neu im Stundentakt. Zudem bieten sie eine höhere Verladekapazität. Das hatte der Kanton Wallis gefordert.



An den Verladetarifen ändert sich nichts. Künftig sind die Punktekarten sowohl am Lötschberg als auch am Simplon gültig.