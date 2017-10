Action in Berner Badis

Eine Skulpturenausstellung oder ein Velorennen: Berns Freibäder leben auch im Herbst.

Mehr Leben darf ruhig sein in den Freibädern, auch wenn das Badewetter vorbei ist. «Ich finde das sehr gut», sagt die zuständige Berner Gemeinderätin Franziska Teuscher. Allerdings: «Bei rein kommerziellen Anlässen hätte ich Vorbehalte.» Die öffentlichen Anlagen müssten für alle zugänglich bleiben.

Ob Kultur im Marzilibad oder Sport im Weyermannshaus – solche Anlässe in Freibädern stossen bei der Berner Stadtregierung auf Sympathie. Und noch gibt es nicht so viele Veranstalter, dass die Stadt auf die Bremse stehen würde.

Doch für Gemeinderätin Franziska Teuscher ist klar: «Es muss in unseren Freibädern nicht immer etwas los sein.» Man soll in diesen Parkanlagen auch einmal in Ruhe etwas lesen oder die Herbst- und die Wintersonne geniessen können.