Um 11 Uhr ist wegen eines Brandes mit starker Rauchentwicklung ein Alarm ohne Sirene ausgelöst worden.

Betroffen ist das Gebiet Oberburg und Burgdorf. Die Bevölkerung wurde am Vormittag aufgefordert, sich in ein Gebäude zu begeben, die Fenster und Türen zu schliessen und die Lüftung und Klimaanlagen abzustellen.

Bei #Brand in Oberburg besteht keine Gefahr für Bevölkerung und Umwelt. Wegen Rauch Türen und Fenster noch geschlossen halten. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) 1. November 2017

Mittlerweile konnte die Polizei zum Teil Entwarnung geben. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerungd und die Umwelt. Türen und Fenster sollten aber noch geschlossen bleiben.

Brand in Oberburg

Am Mittwochvormittag ist ein Firmengebäude an der Emmentalstrasse in Oberburg in Brand geraten. Wegen des Windes und der starken Rauchentwicklung seien die Vorsichtsmassnahmen wichtig gewesen, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Bern auf Anfrage.