Wahlen Kanton Bern 2018 Allemann will vom Bundeshaus ins Berner Rathaus wechseln

Heute, 14:48 Uhr

Sie will also doch: SP-Nationalrätin Evi Allemann hat Lust, Berner Regierungsrätin zu werden. Das hat sie am Freitagmittag über den Kurznachrichtendienst Twitter bekanntgegeben.

Bild in Lightbox öffnen. Zusatzinhalt überspringen 4 Personen wollen in Regierung Bisher haben vier Kandidatinnen und Kandidaten ihr Interesse für eine Kandidatur bekanntgegeben: Evi Allemann (SP), Christian Wasserfallen (FDP), Philippe Müller (FDP) und Markus Loosli (FDP). Die Kandidatur von Evi Allemann (SP) kommt nicht überraschend: Die 38-jährige Bernerin gab schon Mitte Januar auf Anfrage bekannt, sie habe «ernsthaft Interesse» am Amt. Noch seien aber Gespräche mit der Familie und der Partei im Gang, sagte sie damals. Mindestens zwei Sitze werden frei 2018 gilt es in der Berner Regierung mindestens zwei Plätze neu zu besetzen: Der amtierende Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser (FDP) wird nicht mehr antreten. Auch die bernische Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin Barbara Egger (SP) tritt nicht mehr an. «Ich bin bereit» ‏@eviallemann Auf in die Vorrunde zu den Regierungsratswahlen 2018. Ich bin bereit. #WahlBE18 @spkantonbern pic.twitter.com/ZUsFkxLIi9 — Evi Allemann (@eviallemann) 10. Februar 2017

sda/liec; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 17:30 Uhr