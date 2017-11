Im sanierten Engelhaus in Twann sind neue Alterswohnungen entstanden und Räume, die dem ganzen Dorf offen stehen.

Alterswohnungen in Verbindung mit Räumen, die der ganzen Dorfbevölkerung offen stehen: Mit diesem Konzept hat die Wohnbaugenossenschaft «Zuhause am Bielersee» vor sechs Jahren den Umbau des Engel Hauses in Twann in Angriff genommen.

Kauf und Umbau der alten Liegenschaft kostete gut 4,5 Millionen Franken. Das Geld stammt von Genossenschafterinnen und Genossenschaftern sowie Stiftungen und Sponsoren.

Vor dem Umbau stand das Engel Haus über 30 Jahre leer. Errichtet wurde es Ursprünglich von einer Berner Patriziefammilie als Herbsthaus und Weinlager. Da es sich um ein historisch wervolles Gebäude handelt, mussten gewisse Teile beim Umbau erhalten bleiben.

Im Engelhaus sind neun rollstuhlgängige Alterswohnungen entstanden sowie Gemeinschaftsräume. In einem grossen Saal sollen Theater und Konzerte stattfinden, eine Gemeischaftsküche steht zur Vefügung und auch die Bibliothek soll hier einziehen.