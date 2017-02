Die Genossenschaft Migros Aare will den Bernerinnen und Bernern die alte Markthalle wieder zurückbringen. Sie lässt das Gebäude umbauen und schafft so Platz für rund 20 innovative Gastronomiebetriebe.

Die Genossenschaft Migros Aare hat am Mittwoch ihre Pläne für die Markthalle vorgestellt. Sie sehen in groben Zügen so aus: