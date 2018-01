Auch in Bern geriet 1968 die Jugend in Bewegung. Eine Zeitzeugin erzählt, wie das Leben war zwischen Politik und Party.

«Wir haben sehr viele Feste gefeiert, sehr viele Nächte durchgemacht, sehr viel getrunken, sehr viel geraucht, sehr viel gelacht», erzählt Angelika Boesch. Sie war damals 22-jährig und mitten in der Berner 68er-Szene. Es sei eine lustvolle Zeit gewesen. «So wahnsinnig ernsthaft war das gar nicht, dünkt es mich im Rückblick.»

« Das politische Engagement hatte etwas Sportliches, Kämpferisches, auch Witziges. » Angelika Boesch

Alt-68erin

Natürlich gab es viele politische Diskussionen am Feierabend und politische Aktionen. Zum Beispiel Demonstrationen gegen den Schah von Persien, der Bern besuchte. Die Reaktion der Polizei sei happig gewesen, erinnert sich Angelika Boesch, die mitten drin war und Tränengas abbekam. «Das schweisste natürlich wieder zusammen.»

Gleichberechtigung? Von wegen!

Auch wenn die 68er-Bewegung politisch links war – Frauen hatten es nicht leicht. «Auch die Linken waren männerdominiert», sagt Angelika Boesch. «Man musste etwas tun, um nicht einfach Anhängsel und Dekoration zu sein.» Das Bewusstsein, dass da etwas nicht stimmt, habe sich bei Männern und Frauen zuerst entwickeln müssen.

Um tun zu können, was sie wollte, machte sich die gelernte Buchhändlerin 1974 beruflich selbstständig: Sie übernahm die linke, theologische Berner Buchhandlung Voirol.

« 1968 hat mir einen langen Atem gegeben. » Angelika Boesch

Alt-68erin

Und was blieb aus dieser Zeit? «Das Bewusstsein, das mir 68 eingepflanzt hat, was man mit dieser Welt tun könnte – ob das träumerisch oder illusorisch ist, ist völlig egal, aber man hat es wenigstens versucht.» Und wenn es in die Hosen gegangen sei, habe man etwas Neues angefangen. «Dieses Nicht-Aufgeben, der lange Atem, das ist für mich ein Erbe von 68.»

Buch und Ausstellung zum Thema «Revolte, Rausch und Razzien – Neunzehn 68er blicken zurück»: In diesem Buch des Stämpfli Verlags befragen Berner Journalistinnen und Journalisten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, darunter Angelika Boesch.

«1968 Schweiz» heisst die Sonderausstellung im Bernischen Historischen Museum (bis 17. Juni 2018).

