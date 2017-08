Der Unspunnenstein ist bereits zwei Mal gestohlen worden. 1984 entführten jurassische Separatisten den Stein aus dem Touristikmuseum Interlaken. Dann blieb er viele Jahre verschollen. Der Berner Fotograf Michael von Graffenried lieferte 1999 ein Bild des Steines; angeblich aufgenommen in einem Keller in Belgien. Auf dem Stein waren EU-Sterne und die Juraflagge eingemeisselt.

2001 ist der Stein wieder aufgetaucht: Am Marché Concours in Saignelégier, der nationalen Schau der Freibergerpferde. Der Stein war wie ein Bonbon verpackt gewesen, die Botschaftergattin Shawne Fielding nahm ihn in Empfang. Doch lange blieb der Stein nicht auf Berner Boden. Als er 2005 im Hotel Viktoria in Interlaken ausgestellt war, wurde er flugs wieder entführt. Seither ist er nicht mehr aufgetaucht.

Der Stein, der in diesem Jahr am Unspunnenfest im Einsatz sein wird, ist ein Duplikat. Es lagert in einem Tresorraum einer Grossbank.