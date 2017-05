Im Kanton Bern sind unbegleitete minderjährige Asylsuchende in eigenen Unterkünften untergebracht und haben Rundum-Betreuung. Der Kanton Bern hat dafür 105 Millionen Franken beiseite gestellt. Dagegen hat die SVP das Referendum ergriffen und die Berner stimmen am 21. Mai darüber ab. Im Wohnheim Stockbrunnen in Beatenberg sind jugendliche Asylsuchende untergebracht. Ein Besuch.