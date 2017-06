Die bernische Finanzdirektorin Beatrice Simon will bei den Regierungsratswahlen im kommenden Jahr zur Wiederwahl antreten. Sie tue dies mit «Freude und voller Elan», betonte die BDP-Frau der ersten Stunde am Donnerstag vor den Medien.

Simon gehört der Berner Kantonsregierung seit 2010 an, wo sie seit ihrer Wahl die Finanzdirektion leitet. Die Seedorferin strebe stets eine «Finanzpolitik der ruhigen Hand an», wie sie es selbst oft formulierte.

Auch die FDP hat einen Kandidaten

Die FDP hat am Mittwochabend ihren Kandidaten für die Regierungsratswahl nominiert. Sie suchen einen Nachfolger für den abtretenden Hans-Jürg Käser. Durchgesetzt hat sich parteiintern der 53-jährige Präsident der FDP Stadt Bern Philippe Müller.

Nach zwei Wahlgängen stand Müllers Kandidatur am Mittwochabend in Bern fest. In der zweiten und entscheidenden Runde schlug Müller Nationalrat Christian Wasserfallen mit 115 zu 87 Stimmen.