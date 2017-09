In der «Recycling-City» wird Hightech eingesetzt, um Papier und Karton zu sortieren. Aber nicht nur das.

Bis zu 70'000 Tonnen Altpapier soll die neue Anlage bewältigen können. Sie steht in einem Neubau in Bern-Wankdorf und soll leistungsfähiger sein als alle anderen Anlagen in der Schweiz, schreibt die Betreiberfirma Alpabern in einer Mitteilung.

Ausschlaggebend seien zwei Nahinfrarot-Sortiermodule, die hier erstmals zum Einsatz kommen.

Die Anlage trenne Papier von Karton und siebe ungewünschte Stoffe aus, etwa Kunststoffteile. Das Altpapier geht dann an Papierfabriken zur Herstellung von Zeitungspapier, und auch der Karton wird wiederverwertet.

Datenvernichtung in Hochsicherheitsgebäude

Doch unter dem Dach des grossen Industriebaus versteckt sich noch mehr. Dort befindet sich auch eine Anlage zur Vernichtung vertraulicher Daten. Sie zerkleinert Papierdokumente und Ordner unter höchsten Sicherheitsansprüchen. «Das neue Gebäude dafür ist komplett in Beton gebaut, alarmgeschützt und videoüberwacht.» Die sichere Vernichtung von Dokumenten und Datenträger werde für Behörden, Banken und Industrie immer wichtiger, so die Betreiber.