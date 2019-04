Die Stadt Bern will Liegenschaften kaufen und so günstigen Wohnraum schaffen. Der 60-Millionen-Kredit ist umstritten.

Stadt Bern will in den Wohnungsmarkt eingreifen

Wohnen in der Stadt Bern ist beliebt. Günstig wohnen ist entsprechend nicht einfach. Dem will die Stadt Bern entgegen treten. Sie möchte nicht nur selber bauen, sondern vermehrt auch Liegenschaften auf dem Markt erwerben. Wenn man eine Liegenschaft kaufen will, muss man oft schnell handeln. Der Gemeinderat soll deshalb mehr Kompetenzen erhalten.

Heute müssen Käufe über fünf Millionen Franken durch das Stadtparlament und Käufe über 10 Millionen Franken durch die Stimmberechtigten beschlossen werden. Das kann dauern. Wenn die Stadt erst nach Monaten eine Zusage machen kann, kommt sie als Käuferin in der Regel nicht zum Zug.

Blankocheck für Liegenschaftskäufe

Neu soll der Gemeinderat auch Liegenschaften von mehr als fünf Millionen Franken Kaufsumme in eigener Regie erwerben können. Der dafür nötige 60-Millionen-Rahmenkredit kommt am 19. Mai vors Volk. Es ist gewissermassen ein Blanko-Check für künftige Liegenschaftskäufe.

Der Kredit ist auf vier Jahre befristet. Falls er nicht ausgeschöpft wird, kann er durch den Stadtrat einmalig um vier Jahre verlängert werden. Die Idee ist, dass die Stadt in erster Linie Liegenschaften kaufen würde, wo man dann auch günstig wohnen kann.

Das Stadtparlament empfiehlt die Kredit-Vorlage mit 50 zu 17 Stimmen zur Annahme. Die Gegner im Stadtparlament monierten, dass die Stadt damit die Immobilienpreise in die Höhe treiben würde. Zudem kritisieren sie, dass ein Rahmenkredit von 60 Millionen Franken zu hoch sei.

Die zwei anderen Vorlagen

Im Westen der Stadt Bern steht die Erneuerung einer Doppelturnhalle an. Für den Ersatzneubau und die Sanierung der Turnhalle der Volksschule Kleefeld müssen die Stimmberechtigten einen Baukredit von knapp 60 Millionen Franken bewilligen.

Weiter kommen die Leistungsverträge für vier Kultureinrichtungen vors Volk. Das bernische Historische Museum, Konzert Theater Bern und die Kornhausbibliotheken und die Dampfzentrale sollen von 2020 bis 2023 mit 26,27 Millionen Franken pro Jahr unterstützt werden.