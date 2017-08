Frauenmedizin am Platz Bern

Der Lindenhof plant ein neues Zentrum für Frauenmedizin, auch die Insel baut aus. Und am Salem-Spital ensteht ein neues Brustzentrum.

In den Spitälern der Stadt Bern kamen im letzten Jahr rund 5000 Neugeborene zur Welt. Die Nase vorn hat die Lindenhofgruppe mit den Spitälern Lindenhof und Engeried mit rund 2400 Geburten, darauf folgt das Frauenspital der Insel mit 1800 und das Salem-Spital der Hirslanden-Gruppe mit rund 1100 Geburten.

Die Frauenmedizin in der Stadt Bern ist allerdings im Umbruch. Im Jahr 2022 wird die Geburtenabteilung im Engeriedspital geschlossen. Die Lindenhofgruppe, zu der das Engeried gehört, erstellt dafür neben dem Lindenhofspital im Länggasse-Quartier ein neues Zentrum für Frauenmedizin. Dort sollen die beiden Geburtenabteilungen zusammengeführt werden. Rund 80 Millionen Franken will die Lindenhofgruppe in den Neubau und das Betriebskonzept investieren.

Auch die Frauenklinik baut aus

Auch die Inselgruppe investiert in die Frauenmedizin. Unter anderem werden das gynäkologische Krebszentrum, die spezialisierte Geburtshilfe und das Kinderwunschzentrum ausgebaut. Auch die Neonatologie wächst um acht Betten und wird damit, laut eigener Angabe, zum grössten Zentrum für Früh- und Neugeborene der Schweiz.

Allerdings steht der Standort der Frauenklinik noch auf wackeligen Beinen. Voraussichtlich im Sommer 2018 zieht die Frauenmedizin der Insel vorübergehend in das Theodor-Kocher-Haus an der Friedbühlstrasse, da das «Froueli» saniert wird. Noch unklar ist, ob das alte Gebäude saniert oder abgerissen wird.

Der dritte Player in der Frauenmedizin am Platz Bern ist das Salem-Spital, das zur privaten Hirslanden Bern AG gehört. Auch dort stehen die Zeichen auf Ausbau: Auf Anfang 2018 soll dort ein neues Brustzentrum entstehen.

