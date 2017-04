«Lies!» So heisst eine umstrittene Aktion, bei der der Koran gratis verteilt wird, um den Islam zu verbreiten. Der «Emir» von Winterthur, der wegen mutmasslicher Verbindung zu Dschihadisten verhaftet wurde, hat die Aktion in die Schweiz gebracht. Winterthur will die Verteilaktion deshalb verbieten.