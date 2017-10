Berufsweltmeisterschaften Junge Berner Berufsleute räumen ab

Heute, 7:59 Uhr

Fünf von elf Goldmedaillen, welche die Schweizer Delegation an den Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi gewonnen hat, gehen an junge Berner Berufsleute.

Die Goldmedaillengewinner aus der Region: Fabien Gyger, Spiez (Automatiker EFZ)

Marcel Wyss, Grindelwald (Sanitär und Heizungsinstallation)

Emil von Wattenwyl, Kehrsatz (Webdesign und Development)

Beat Schranz, Adelboden (Elektroinstallateur)

Adrian Krähenbühl, Niederösch (Bau- und Landmaschinenmechaniker) Silbermedaillen gewannen folgende Berufsleute aus der Region: Jannic Schären, Gerzensee (Elektroniker EFZ)

Sandra Lüthi, Burgdorf (Dekorationsmalerin) Bronzemedaillen gab es für Berufsleute aus der Region keine. Insgesamt hat die Schweizer Delegation an den diesjährigen Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi so gut abgeschlossen wie nie zuvor. Das Nationalteam gewann gleich zwanzig Medaillen, davon elf goldene.

sahm; Regionaljournal Bern Freiburg Wallis; 07:30 Uhr