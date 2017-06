30. Eidgenössisches Jodlerfest 1:46 min, aus Tagesschau vom 25.6.2017

Rund 11'000 Jodlerinnen und Jodler, Alphornbläser und Fahnenschwinger haben am Wochenende in Brig am 30. Eidgenössischen Jodlerfest ihre Kunst dargeboten.

Mit rund 150'000 Besucherinnen und Besuchern war das Jubiläumsfest auch für die Organisatoren ein Erfolg.

Allein den Festumzug vom Sonntag, den Höhepunkt des Anlasses, verfolgten gegen 20'000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Das Jodlerfest ist in der Schweiz ein seltenes Spektakel, nur alle drei Jahre findet es statt. Die Ausgabe 2017 liess nichts zu Wünschen übrig. «Wir hatten grosses Wetterglück, blieben von negativen Ereignissen verschont und hatten drei Tage lang eine friedliche Stimmung im Städtchen», teilten die Organisatoren am Sonntag zum Festabschluss mit.

Impressionen des Umzugs 1:08 min, vom 25.6.2017

Zu schaffen machte wohl so manchem Festgänger die Hitze. Am Freitag und Samstag stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad. Die Organisatoren verteilten gratis Sonnenhüte und Sonnencrème und stellten an allen neuralgischen Punkten des Festareals kostenlos Trinkwasser zur Verfügung. Darüber hinaus kühlten Wassersprenger die Besucher ab.

Kulturminister Alain Berset machte den Volksmusikfreunden am Sonntag zum Festakt und Umzug seine Aufwartung. In seiner Rede sagte der Bundesrat, dass das Jodeln verbindet. «Wer zusammen jodelt, findet auch immer wieder zusammen – auch ohne Worte», sagte Berset.