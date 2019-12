Der Turm der reformierten Kirche im bernischen Herzogenbuchsee hat an Heiligabend gleich zweimal gebrannt.

Unterdessen hat die Feuerwehr auch den zweiten Brand unter Kontrolle, wie die Kantonspolizei mitteilt.

Noch während der Löscharbeiten stürzten Teile des brennenden Kirchendachs ein und beschädigten das darunterliegende Kirchenschiff.

An der Kirche entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Millionenhöhe.

Bild 1 / 4 Legende: So sieht der Turm nach dem Brand aus. Keystone Bild 2 / 4 Legende: Luftaufnahme des abgebrannten Kirchendachs. Keystone Bild 3 / 4 Legende: So sah der Turm gestern noch aus: Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Feuerwehr schwierig. Kantonspolizei Bern Bild 4 / 4 Legende: Ein Teil der Holzkonstruktion stürzte ein und riss ein Loch ins Kirchenschiff. Keystone

Die Meldung über austretenden Rauch im Turm der reformierten Kirche in Herzogenbuchsee (BE) traf bei der Kantonspolizei am Dienstag kurz nach 8 Uhr morgens ein. 84 Feuerwehrleute konnten den Brand im Kirchturm gegen Mittag grösstenteils löschen. Das Übergreifen des Feuers auf das Kirchenschiff konnte verhindert werden. Die Einsatzkräfte standen auch am Nachmittag noch im Einsatz für Löscharbeiten an verbliebenen Glutnestern.

Kirchenschiff beschädigt

Gegen Mittag war das Feuer zwar unter Kontrolle, doch dann meldete die Einsatzzentrale, dass der Brand erneut aufgeflammt sei.

Neben dem Kirchturm ist durch das Einstürzen der Turmspitze auch das Dach des Kirchenschiffs beschädigt worden. Der entstandene Sachschaden ist gemäss einer ersten Begehung bei Tageslicht beträchtlich und dürfte Schätzungen zufolge über eine Million Franken betragen.

Hinweise auf Verletzte gebe es weiterhin keine. Warum der eigentlich als gelöscht angesehene Brand wieder aufgeflammt ist, sei derzeit Gegenstand von Abklärungen.

Nachbargebäude evakuiert

Weil in der Kirche Gebäudeteile herunterfallen könnten, bleiben das Gotteshaus und das umliegende Gelände bis auf Weiteres gesperrt. Die Bewohner der beiden vorübergehend evakuierten Liegenschaften konnten aber mittlerweile wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Weil der Kirchturm eingestürzt war, konnten die Feuerwehrleute Löschwasser direkt auf den Brandherd giessen. Allerdings gibt es Wasser nun nicht mehr nur im Turm selbst, sondern auch in der Kirche.

Legende: Auch in der Nacht gingen die Löscharbeiten in Herzogenbuchsee weiter. SRF

Die Löscharbeiten hatten sich wegen der räumlichen Verhältnisse rund um die Kirche schwierig gestaltet. So war der Platz eng und der Zugang zum Turm eingeschränkt. Beispielsweise habe eine Autodrehleiter nicht direkt vor den Turm gestellt werden können, sagte ein Mediensprecher der Polizei.

Nebst der Feuerwehr, der Sanität und der Polizei waren auch Angehörige des Zivilschutzes aufgeboten worden. Sie brachten vereinzelt schützenswerte Kulturgüter aus dem Innern der Kirche in Sicherheit. Die Kirchgemeinde verlegte ihre Feierlichkeiten für Weihnachten in andere Räumlichkeiten des Kirchgemeindehauses.