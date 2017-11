Bundesasylzentrum in Lyss Zwei oder eins – das ist die Frage

Der Bund will zwei Bundesasylzentren in Lyss. Die Gemeinde und der Berner Regierungsrat wollen nur eines. Was nun?

Doch zwei Bundesasylzentren für Lyss? 2:51 min, aus Schweiz aktuell vom 8.11.2017 Die Berner Kantonsregierung hat am Donnerstag in einer Mitteilung wiederholt, dass sie gegen ein Bundesasylzentrum auf dem Lysser Waffenplatzareal ist. Bereits im Juni hatte die Regierung dies klar gemacht. Bundesasylzentrum in Lyss Kanton spricht sich gegen zweites Zentrum in Lyss aus Es gebe durchaus noch Möglichkeiten, den Bund in seinem Vorhaben zu stoppen, meint Regierungsrat Christoph Neuhaus. Man müsse gemeinsam an einen Tisch sitzen. Ein Bundesasylzentrum bekommt Lyss auf jeden Fall Der Bund möchte zwei Bundesasylzentren in Lyss errichten. Eines davon ist bereits beschlossene Sache: Der Regierungsrat hat dem Verkauf des Asylzentrums in Kappelen bei Lyss zugestimmt. Im Gegenzug zum Verkauf von Kappelen erwarten Gemeinde und Kanton aber vom Bund, dass er auf den Standort auf dem Waffenplatz verzichtet. «Der Sachplan Asyl schreibt vor, die Bundesasylzentren über die Schweiz zu verteilen», sagt Regierungsrat Christoph Neuhaus. «Ein zweites Zentrum, nur 800 Meter von Kappelen entfernt, würde ein Verstoss gegen diesen Sachplan bedeuten.» Ausserdem brauche Lyss dieses Areal, um Siedlungen zu bauen und um zu wachsen.

