Parlamentssitzung und Velorennen abgesagt, die Schulen geschlossen: Auch in Freiburg steht das Leben still.

Corona in Freiburg

Das Transportunternehmen TPF reduziert seinen Fahrplan.

Bis Anfang Mai gibt es keine praktischen Fahrprüfungen im Kanton.

Das Freiburger Kantonsparlament sagt die Märzsession ab.

Die Tour de Romandie mit Halt im Kanton Freiburg findet nicht statt.

Die Massnahmen des Bundesrates gelten vorerst bis zum 19. April: Restaurants, Geschäfte oder Schulen müssen schliessen. Die Regierung des Kantons hat noch keine zusätzlichen Informationen angekündigt. Doch etliche Anlässe wurden auch hier abgesagt, der Schulbetrieb eingestellt.

Freiburger Kantonsparlament sagt März-Session ab

Wegen des Coronavirus annulliert der Freiburger Grosse Rat die Parlamentssession vom 24./25. März. Damit wird ein politisch heisses Dossier – die Sanierung der Pensionskasse des Staatspersonal – vorläufig auf Eis gelegt.

Umstrittene Sanierung der Pensionskasse gestoppt Textbox aufklappen Textbox zuklappen Ein Aufschub der stark umstrittenen Gesetzesvorlage war von der Gewerkschaft VPOD verlangt worden. Sie erhofft sich von der Verschiebung, dass die Sanierung der Pensionskasse, die aus VPOD-Sicht zu stark zulasten der Versicherten geht, nochmals überdacht wird. Das Geschäft kann nun frühestens in der Mai-Session behandelt werden.

Das Büro des Grossen Rates begründete die Absage der Session am Montag mit der «sich rapide verschlechternden gesundheitspolizeilichen Lage im Zusammenhang mit der Covis-19-Pandemie.»

Schulferien-Fahrplan für Busse

Die Freiburger Verkehrsbetriebe TPF stellen ab Mittwoch auf den Schulferien-Fahrplan um, meldet das Unternehmen. Die Busse fahren wie zu Zeiten der Osterferien. Auf dem gesamten Busnetz werden weniger Busse unterwegs sein. Ab Freitag werden auch keine Nachtbusse mehr fahren.

Auch die Freiburger Justizbehörden haben reagiert. Zum Teil finden ihre Gerichtsverhandlungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Anhörungen, die nicht nötig seien, würden verschoben, hiess es. Fristen für Verfahren werden bis Ende Mai verlängert.

Das Freiburger Strassenverkehrsamt macht bis 1. Mai keine praktischen Fahrprüfungen mehr. Lehrfahrausweise können bis Ende August verlängert werden, meldet das Strassenverkehrsamt. Dazu müssen Lehrfahrausweise per Post an das Amt zurückgeschickt werden – am Schalter wird niemand mehr bedient.

Keine Tour de Romandie in diesem Jahr

Die Tour de Romandie wird in diesem Jahr nicht durchgeführt. Tour-Direktor und -Organisator Richard Chassot sah sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu diesem Entscheid gezwungen.

Die Westschweizer Rundfahrt hätte am Dienstag, 28. April, mit einem Prolog in der Waadtländer Gemeinde Oron starten sollen. Fünf Tage später wäre das Rennen mit World-Tour-Status mit einem weiteren Zeitfahren in Freiburg zu Ende gegangen.

Auch der Slow Up Murtensee vom 26. April wurde abgesagt, melden die Organisatoren. Der nächste autofreie Anlass rund um den Murtensee findet nächstes Jahr statt – voraussichtlich a, 25. April 2021.