In Bern, Thun und Biel kehrte am Montag das Leben in die Innenstädte zurück.

In Bieler Schulen kamen auch Zollstöcke zum Einsatz.

Unter Einhaltung von Schutz- und Hygienevorgaben sind Besuche in Alters- und Pflegeheimen im Kanton Bern ab dem 11. Mai wieder erlaubt.

Im Kanton Bern sind derzeit 35 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 6 auf einer Intensivstation. 93 Infizierte sind gestorben. (Stand 12.5.2020)

Dienstag, 12. Mai - keine Abstimmung in Wattenwil: Die Gemeinde Wattenwil muss mit der Abstimmung über den Kauf des Bärenareals zuwarten. Der Regierungsstatthalter von Thun hat ein entsprechendes Gesuch für eine Urnenabstimmung abgewiesen. Er hielt die Vorlage nicht für dringend genug. Während der Corona-Pandemie müssen die Gemeinden Abstimmungen oder Parlamentssitzungen vom Kanton genehmigen lassen. Dies tut er, wenn eine Gemeinde unaufschiebbare Geschäfte beschliessen muss und die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.

Montag, 11. Mai - neue Freiheiten werden genutzt: Die Leute freuten sich, wieder ein Restaurant besuchen zu können, berichtet die Reporterin am Montagmittag aus der Berner Innenstadt. In den Restaurants seien die ersten Gäste beim Essen zu sehen. Die Leute versuchten langsam wieder zu einer Normalität zurück zu finden. Diese Normalität sei in Berns Gassen aber noch lange nicht erreicht. Wie ein Augenschein am Montag zeigte, waren deutlich weniger Leute unterwegs, als noch vor der Schliessung von Geschäften und Restaurants. Im Vergleich zu den letzten Wochen sei die Stadt aber wieder sehr gut besucht gewesen.

Ungewohnter Start in den Schulen: Der Fernunterricht hat ein Ende: am Montag hat auch im Kanton Bern der Unterricht an den Schulen wieder begonnen. In der vergangenen Woche haben Lehrerinnen und Lehrer aber auch die Schulhausabwarte ihr Möglichstes gegeben, um die Auflagen von Bund und Kanton in den jeweiligen Schulen zu erfüllen.

Die bernische Erziehungsdirektorin hatte vor der Wiederaufnahme des Schulbetriebs den Halbklassenunterricht empfohlen, damit alle nach Wochen im Fernunterricht zu Hause genügend Zeit bekommen, sich wieder an den Schulalltag zu gewöhnen und die ausserordentliche Lage während der Corona-Pandemie zu verarbeiten.

Am Montag waren die Schülerinnen und Schüler an der Reihe. Zum Beispiel in einer sechsten Klasse in Biel. Hier ging es erst darum, sich an die Auflagen zu gewöhnen. Mit dem Zollstock lernten die Kinder was es heisst, zwei Meter Abstand zu halten. Für viele eine ganz neue Erfahrung.

Bild 1 / 5 Legende: Auch die Schülerinnen und Schüler in Thun müssen die Flächen desinfizieren. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Auf diesem Thuner Schulplatz haben Eltern nichts mehr verloren. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Zwei Meter Abstand - für viele mehr, als gedacht. Andrea Abbühl/SRF Bild 4 / 5 Legende: Die Zollstöcke für die Schülerinnen und Schüler liegen bereit. Andrea Abbühl/SRF Bild 5 / 5 Legende: So viel sind zwei Meter: Die Schülerinnen und Schüler beim Ausmessen. Andrea Abbühl/SRF

Gestaffelt zum Unterricht in Thun: Grosse Schulhäuser wie das Thuner Pestalozzischulhaus oder die Oberstufe Progymatte liessen die Schülerinnen und Schüler gestaffelt zum Unterricht antreten. So kam es nicht zu grösseren Ansammlungen. Getrennt nach Stockwerken oder Klassen wurden auch die Pausen an unterschiedlichen Stellen des Schulareals verbracht.

Eltern, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen, waren zumindest am frühen Morgen bei diversen Thuner Schulhäusern nicht zu sehen, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA feststellte.

In Biel kehrt der Alltag langsam zurück: Ein Café beim Bahnhof trinken, Kleider kaufen, ein Parfüm ausprobieren: Auch in Biel freuen sich die Menschen über die kleinen Freuden des Alltags, die seit Montag wieder möglich sind. Manch einer musste sich aber zuerst daran gewöhnen, dass sein Stammlokal etwas anders aussieht als vor dem Lockdown. Allgemein trugen nur wenige Kunden und Angestellte eine Schutzmaske. Auch rund um den Bahnhof schützten sich nur vereinzelt Menschen mit einer Hygienemaske.

Reges Treiben in Thun: In der Thuner Innenstadt herrschte für einen Montagmorgen ungewöhnlich viel Leben. Zahlreiche Mütter waren mit ihren Kindern unterwegs. Vor einem Schuhgeschäft warteten gleich drei Familien auf Einlass, denn der Nachwuchs war den Winterschuhen nun definitiv entwachsen.

Auch Kleiderläden konnten wieder erste Kunden verzeichnen. Zwar herrschte nirgends Grossandrang, aber den Thunerinnen und Thunern war anzumerken, dass sie das «Lädele» vermisst hatten.

Sonntag, 9. Mai - Anzeigen gegen Demoteilnehmer: Am Samstag haben mehrere hundert Personen in Bern gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrates demonstriert. Nun reicht die Kantonspolizei Anzeige ein. «Es werden mehrere dutzend Personen angezeigt – die genaue Anzahl ist aber noch nicht bekannt», sagt Polizeisprecherin Jolanda Egger.

Die Polizei habe noch keine totale Übersicht, weil der Einsatz so lange dauerte. Derzeit gilt ein Versammlungsverbot. Die Demonstration vom Samstag war somit verboten. «Der Einsatz war sehr fordernd, weil die Personen sehr uneinsichtig waren», so Jolanda Egger.

Samstag, 9. Mai - Demo-Teilnehmer versammeln sich in Bern trotz Verbot: Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Bern gegen die Massnahmen in Zusammenhang mit dem Coronavirus demonstriert. Die Polizei hat die Demonstration schrittweise aufgelöst.

Freitag, 8. Mai - 270 Millionen Franken für Berner Spitäler: Aufgrund der Coronakrise konnten Spitäler viele Behandlungen nicht durchführen, Spitalbetten blieben leer. Schon früh hat der Kanton zugesagt, Ausfälle zu übernehmen. Nun hat Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg diese Absichten konkretisiert: Er rechnet damit, dass der Kanton die Spitäler mir rund 270 Millionen Franken unterstützen wird.

Lockerungen bei Besuchen in Alters- und Pflegeheimen: Ab nächstem Montag ist es Institutionen im Kanton Bern wieder erlaubt, Besuche in Alters- und Pflegeheimen zu ermöglichen. Dabei sei es an den Heimen, die Besuche so zu organisieren, dass die Schutzbestimmungen eingehalten werden könnten, schreibt die Kantonsregierung.

Der Kanton empfiehlt zudem, dass sich nun alle Personen mit Symptomen (Atemwegserkrankung, Muskelschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust) auf Covid-19 testen lassen. Das Testzentrum auf dem BEA Expo-Gelände in Bern sei auf eine hohe Anzahl Tests vorbereitet.

Um weitere Ansteckungen zu verhindern, setzt der Kanton ausserdem wieder auf Contact Tracing. Das heisst, Kontaktpersonen von Erkrankten und Verdachtsfällen werden aufgesucht und notwendige Schritte (Quarantäne) angeordnet. Gemäss Kantonsärztin Linda Nartey sei eine positiv getestete Person durchschnittlich mit fünf bis zehn Personen in direktem Bezug gestanden. Pro Person sei deshalb mit einem Zeitaufwand von 20 bis 40 Stunden für das Kontaktmanagement zu rechnen.

Der Kanton richtet zudem ein Appell an die Bevölkerung: Menschen mit gesundheitlichen Problemen sollten ein Spital oder eine Arztpraxis aufsuchen. Ein Zögern aus Angst, sich vor dem Coronavirus anzustecken oder die Gesundheitsinstitutionen zu überlasten, sei unbegründet. Mit der Informationskampagne «Aber sicher» will der Kanton auf dieses Thema aufmerksam machen.

Legende: Bild aus früheren Zeiten: Das Marzilibad bleibt bis am 8. Juni geschlossen. Keystone

Ab dem 11. Mai können zudem Turnhallen, Sportplätze und Leichtathletikanlagen in Kleingruppen bis maximal fünf Personen unter Einhaltung der Schutzvorgaben, Link öffnet in einem neuen Fenster wieder genutzt werden.

Öffentlicher Verkehr wieder im gewohnten Takt: Bahn, Bus und Tram im Kanton Bern fahren ab Montag, 11. Mai auf den meisten Linien wieder im Normalfahrplan. Weiterhin eingestellt bleibt der Betrieb der Nachtkurse wie der «Moonliner» und der Betrieb von rein touristischen Bahnen. Auch Verstärkungskurse zu den Berufsschulen, Gymnasien und Hochschulen verkehren noch nicht, weil diese Institutionen ihren Betrieb noch nicht aufgenommen haben, schreibt die kantonale Verkehrsdirektion.

Mehr Distanz und weniger Emotionen im Stadtrat Thun: Das Thuner Stadtparlament tagte am Donnerstagabend erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder – und zwar in der ungewohnten Umgebung des Kultur- und Kongresszentrums. Die Stadträtinnen und Stadträte sitzen da weiter voneinander entfernt.

Die grössere Distanz zueinander wirke sich auf die Emotionen aus, sagt Stadtrat Jonas Baumann. Die Situation sei ungewohnt: der Umgang mit Mikrophonen habe etwas Technisches. Die Atmosphäre sei kühl, sagt Stadtratspräsidentin Daniela Huber Notter. Sie hofft, dass das cornonabedingte Ausweichen ins Kongresszentrum schon bald ein Ende findet und man wieder ins Rathaus zurückkehren könne.

Das Thuner Stadtparlament hat das vom Gemeinderat geschnürte Massnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft während der Corona-Krise abgesegnet. Kern des zwei Millionen Franken schweren Pakets ist ein Solidaritätsfonds. Daneben ist aber auch eine Stundung von Mietzinsen, Abgaben und Gebühren an die Stadt Thun vorgesehen. Alle Ratsmitglieder stellten sich einhellig hinter die Vorlage.

Donnerstag, 7. Mai - Kritische Fragen zu Berner Schulen: 50 Anfragen und Meldungen gingen in den letzten Tagen beim Verband der Lehrpersonen im Kanton Bern ein, wonach Schutzmassnahmen rund um das Coronavirus nicht eingerichtet seien.

In den Meldungen gehe es zum Beispiel um mobile Waschstationen, die noch nicht bereit seien, oder um Einweghandtücher, sagt Stefan Wittwer von der Gewerkschaft «Bildung Bern». Ein Thema seien auch Plexiglasscheiben, die von manchen Lehrpersonen gewünscht würden, Gemeinden aber nicht bezahlen möchten.

Die meisten Situationen hätten nach Gesprächen geklärt werden können. Nun gebe es aber noch fünf Problemfälle, sagt Stefan Wittwer. «Das sind Gemeinden, bei denen wir aufgrund unserer Informationen davon ausgehen müssen, dass die verbleibenden Tage bis Montag nicht mehr reichen werden, um die Schutzmassnahmen einzurichten.»

Daniel Arn vom Verband der Bernischen Gemeinden ist hingegen überzeugt, dass die Gemeinden ihr Bestes geben, um das Schutzkonzept umzusetzen. Und wenn am Montag noch etwas nicht perfekt sein sollte, habe man für Anpassungen die ersten zwei Tage im Halbklassen-Unterricht Zeit. «Ich habe da keine Bedenken. Aber dass jetzt noch nicht alles perfekt ist, ist klar. Damit müssen wir leben.»

Freibad im Berner Jura bleibt zu: Das Freibad von Tramelan bleibt diesen Sommer geschlossen. Der Grund dafür sind Kosten und Aufwand im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus. Die Gemeinde gehört zu den ersten in der Schweiz, die zu einer solchen Massnahme greifen.

Man habe diese Entscheidung «schweren Herzens» getroffen, im Wissen um die Enttäuschung und Frustration, die sie bei den über 4600 Einwohnerinnen und Einwohnern auslösen werde, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Anordnung stehe im Einklang mit den Entscheidungen des Bundesrates und den Empfehlungen der Westschweizer und Tessiner Freibäder-Verbände.

Zunahme der Arbeitslosenquote: Ende April waren im Kanton Bern 14'509 Personen als arbeitslos gemeldet, 1860 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0.3 Prozentpunkte auf 2.5 Prozent. Damit machte sich die Coronakrise erstmals deutlich in den Arbeitslosenzahlen bemerkbar.

Im Gastgewerbe stieg die Zahl der Arbeitslosen um 515 Personen an, was 14.4 Prozent entspricht. Auch im Baugewerbe und im Bereich Handel/Reparatur- und Autogewerbe stieg die Zahl der Arbeitslosen stark. Innerhalb des Kantons Bern stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten in den touristisch geprägten Verwaltungskreisen des Oberlands.