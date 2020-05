Die Finanzkommission des Parlaments geht von einer angespannten Situation aus – und will Steuersenkung aufschieben.

Klärung bezüglich Kleinstdemos: Kundgebungen mit bis zu 5 Personen sind erlaubt; das war in der Stadt Bern umstritten.

Im Kanton Bern sind derzeit 25 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 2 auf einer Intensivstation. 96 Infizierte sind gestorben. (Stand 19.5.2020)

Weitere Informationen

Mittwoch, 20. Mai - Die Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen: Die Coronakrise wird die Finanzen des Kantons Bern stark belasten. Davon geht die Finanzkommission des Kantonsparlaments aus. Die Kommission ist zwar zufrieden mit der Rechnung des letzten Jahres, die Ausgangslage habe sicher aber nun geändert. Darum macht sich die Kommission laut eigenen Angaben Sorgen wegen der vielen geplanten Investitionen. Die Regierung will die finanzielle Lage fürs neue Jahr nochmals analysieren.

Eine knappe Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass sich der Kanton Bern geplante Senkungen der Steuern für Unternehmen nicht leisten kann. Vor zwei Monaten hatte das Parlament diesen noch gutgeheissen.

Biel hat viele Masken verteilt: Die Stadt hat über 58’000 Schutzmasken an Gewerbe und Institutionen verteilt. Die Aktion lief zwischen dem 12. und dem 20. Mai 581 Läden, Restaurants sowie kulturelle und soziale Institutionen haben laut der Stadtverwaltung die Aktion der Stadt Biel für kostenlose Schutzmasken genutzt. Die Stadt will so die lokale Wirtschaft bei der Wiederaufnahme ihrer Aktivitäten unterstützen.

Montag, 18. Mai - Demonstrationen mit fünf Personen erlaubt: Am Rand der Kundgebung vom Samstag sagt der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried, dass eine Demonstration unter 5 Personen nicht verboten sei. Dies wurde in letzter Zeit heftig diskutiert, Demonstrationen galten als generell verboten. Am Montag äusserte sich auch der Bund zum Thema.

Legende: Eine Frau am Rande der Demonstration vom Samstag in Bern. Keystone

Während der Medienkonferenz des Bundes vom Montag nahm Daniel Koch vom Bundesamt für Gesundheit Stellung. Die Juristen des Bundes seien zu einer Neubeurteilung gekommen. Neu «gelten Demonstrationen von 5 Personen nicht mehr als Veranstaltungen.» Unter Einhaltung der Regeln seien solche Demonstrationen damit erlaubt. Der Bundesrat müsse nun entscheiden, wie man da weitermachen will.

Ist es also möglich, dass sich mehrere Gruppen mit fünf Personen zu einer grossen Demonstration zusammenschliessen? Nein, sagt SRF-Redaktor Matthias Baumer. «Die kleinen Gruppen dürfen räumlich und thematisch keinen Zusammenhang haben.» Die Polizeiarbeit werde dadurch aber nicht unbedingt einfacher, sagt der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause auf Anfrage von SRF News.

So hilft sich die Berner Kultur: Wegen der Pandemie sind Kulturveranstaltungen abgesagt. Die Szene des Kantons Bern zeigt sich kreativ. Ein Theaterfestival schickt die Kultur interessierten Personen nach Hause, ein neues Magazin erzählt positive Geschichten und ein Orchester geht ins Altersheim.

Bild 1 / 5 Legende: Das Theaterfestival Auawirleben musste abgesagt werden. Das Festival hat deshalb interessierten Personen per Post Kultur verschickt, zum Beispiel Postkarten, Texte oder Einladungen zu gestreamten Vorstellungen. Martina Koch/SRF Bild 2 / 5 Legende: Dominic Eichenberger von Stämpfli Kommunikation hatte in letzter Zeit genug von negativen Nachrichten. Der Kommunikationsfachmann gibt deshalb ein Magazin heraus – darin finden sich positive Geschichten aus Bern rund um die Coronakrise. zvg/Magazin Sydefyn Bild 3 / 5 Legende: Auch das Theater Orchester Biel Solothurn muss auf grosse Veranstaltungen verzichten. Das Orchester tritt deshalb auf kleinen Bühnen auf – zum Beispiel in einem Altersheim. Andrea Abbühl/SRF Bild 4 / 5 Legende: Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims Favorita in Biel hören gerne zu und freuen sich über die Abwechslung. Andrea Abbühl/SRF Bild 5 / 5 Legende: Alle Personen halten den nötigen Sicherheitsabstand ein. Aus Sicherheitsgründen wird draussen im Garten gespielt. Andrea Abbühl/SRF

Die Veranstalter hoffen, so trotz Einschränkungen die Leute zu erreichen.

Drei neue Ansteckungen: Am Sonntag wurden keine Neuansteckungen gemeldet. Am Montag gab es drei Meldungen. Insgesamt zählen die Kantonsbehörden 1863 positiv getestete Fäll.

Sonntag , 17. Mai - Keine Neuansteckungen gemeldet: Gundekar Giebel, Mediensprecher der kantonalen Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion, sagte am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, der «Nuller» bei den Neuansteckungen sei einerseits auf die überall in der Schweiz sinkende Zahl von Neuansteckungen zurückzuführen, anderseits auf das Corona-Drive-in-Testzentrum auf der Berner Allmend.

Dieses ist übers Wochenende geschlossen. Wenn das Testzentrum offen sei, würden stets bei etwa vier Prozent der Personen, die sich testen lassen, eine Infektion festgestellt, so Giebel. Das Testzentrum, das eine Kapazität von bis zu 500 Tests pro Tag hatte, besuchen nun noch 50 bis 100 Personen pro Tag.

Samstag, 16. Mai - Demo in Bern: Am Nachmittag versammelten sich neben dem Bundesplatz schätzungsweise 200 Personen. Sie forderten die Aufhebung der Coronamassnahmen, damit verbunden auch das Recht auf Kundgebungen.

Die Polizei war mit einem grossen Aufgebot vor Ort; den Bundesplatz hatte sie abgeriegelt. Sie nahm von Demonstrierenden die Personalien auf und verfügte Wegweisungen: Die Betroffenen mussten den Platz innert fünf Minuten verlassen, sie dürfen sich während 48 Stunden nicht mehr in einem bestimmten Perimeter der Stadt Bern aufhalten, ansonsten riskieren sie eine Anzeige.

Legende: Die Polizei führte auch Demonstrierende ab. SRF

Auch auf der Grossen Allmend in Bern gab es eine Kundgebung von etwa 50 Personen, auch dort war die Polizei mit einem grossen Aufgebot präsent.

Kleinstdemos sind möglich: Am Rand der Kundgebung beim Bundesplatz klärte der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried gegenüber SRF eine Frage, die in den letzten Wochen in Bern umstritten war, nämlich ob Kleinstkundgebungen von bis zu 5 Personen ebenfalls verboten seien.

«Versammlungen über 5 Personen sind im Moment verboten, das gilt aber nicht für weniger als 5 Personen», sagt Alec von Graffenried. «Wenn man das verfassungsgemäss auslegt, ist natürlich auch eine Demonstration unter 5 Personen nicht verboten.» Laut der Covid-19-Verordnung des Bundes muss dabei jeweils ein Abstand von zwei Metern zwischen den einzelnen Personen eingehalten werden.

Freitag, 15. Mai - Grössere Aussenflächen für Restaurants einfacher möglich: Restaurants und Bars im Kanton Bern dürfen ihre Aussenbewirtungsflächen vorübergehend ohne Baubewilligung vergrössern. Dieses Recht bekommen sie, solange die Massnahmen zum Schutz vor dem Coronavirus gelten.

Wie die Berner Statthalterinnen und Statthalter am Freitag mitteilten, gelten klare Regeln: Die Gesamtzahl der bisher bewilligten Aussensitzplätze darf nicht überschritten werden. Es darf auch keinen zusätzlichen Lärm oder andere Immissionen geben.

Die Gemeinde und wenn erforderlich die Grundeigentümerschaft müssen der Erweiterung zustimmen. Schliesslich darf die Erweiterung auch keine anderweitigen öffentlichen Interessen beeinträchtigen, beispielsweise die Verkehrssicherheit.

Wie soll der Kanton Bern die Corona-Ausgaben finanzieren? Bisher ist bekannt, dass der Kanton für die Spitäler mit etwa 270 Millionen Franken Kosten rechnet, dazu kommen Kosten für den Tourismus, die Wirtschaftsförderung, die Kultur und für das Schutzmaterial, welches der Kanton gekauft hat - hier sprechen mehrere Quellen gegenüber Radio SRF von weiteren 120 Millionen Franken. Dazu werden noch mehr Kosten kommen, etwa wegen der Einnahmenverluste beim öffentlichen Verkehr. Und noch weiss niemand, wie sich die Coronakrise auf die Steuereinnahmen des Kantons auswirken wird.

Die Finanzkommission des Kantonsparlaments stellt sich gegen den Plan der Regierung, die Schuldenbremse vorsorglich ausser Kraft zu setzen. Eine knappe Mehrheit der Kommission findet das weder dringlich noch verhältnismässig.

Argumente gegen das Umgehen der Schuldenbremse Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die Verhältnismässigkeit sei nicht gegeben, weil es denkbar sei, das Einhalten der Schuldenbremse auch mit anderen Massnahmen sicherzustellen.

Die Dringlichkeit sei nicht gegeben, weil Massnahmen zur Beibehaltung des Gleichgewichts im Staatshaushalt immer noch beschlossen werden könnten, nämlich bei den Budgetberatungen und der Verabschiedung der Jahresrechnung 2020.

Die ausserordentlichen Kosten wegen der Coronakrise sollen laut Kommissions-Mehrheit über die laufende Rechnung und die nächsten Budgets aufgefangen werden.

Die Kommissions-Minderheit argumentiert laut der Mitteilung, die Ausklammerung der Coronavirus-Massnahmen würde etwas Druck von den Staatsfinanzen nehmen.

Argumente für das Aussetzen der Schuldenbremse Textbox aufklappen Textbox zuklappen Falls der Kanton auch in den kommenden Jahren Defizite macht, werde es fast unmöglich, die sehr restriktiven Bestimmungen der Schuldenbremse anzuwenden.

Zudem sei der Artikel in der Notverordnung ein positives Zeichen an die Bevölkerung, dass die Politik die Kantonsfinanzen nicht nur mit Sparmassnahmen im Gleichgewicht halten wolle.

Die Haltung der Kommission geht als Antrag an das Kantonsparlament.

Donnerstag, 14. Mai - Kein normaler Präsenzunterricht möglich: Berner Gymnasiasten, Berufsfachschüler und Studierende werden ab dem 8. Juni nicht alle an ihre Schulen und Universitäten zurückkehren. Ein Teil von ihnen wird weiterhin im Fernunterricht geschult.

Der Kanton Bern will mit einem flächendeckenden Präsenzunterricht zuwarten, wie die bernische Bildungsdirektion am Donnerstag mitteilte. Stattdessen soll ein Mix aus Fern- und Präsenzunterricht stattfinden.

Das Problem: die Hygienevorschriften des Bunds können nicht eingehalten werden; insbesondere mit dem 2-Meter-Abstand wird es schwierig. Der Unterricht könne maximal in Halbklassen stattfinden, so die bernische Bildungsdirektion, was vor allem die Berufsfachschulen und Mittelschulen vor grosse Herausforderungen stellen würde.

Geld für Startup-Unternehmen: Der Kanton Bern setzt die letzte Tranche der Corona-Gelder für Startup-Unternehmen ein. Die 5 Millionen Franken setzt der Regierungsrat für die Teilnahme am Bundesprogramm zur Erweiterung des Bürgschaftswesens ein. Dabei verbürgt der Bund 65 Prozent und der Kanton die restlichen 35 Prozent des gewährten Kredits, wie die bernische Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte.

Die Berner Regierung hat im März einen Rahmenkredit im Umfang von 35 Millionen Franken zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise beschlossen.

Regierungsstatthalter sind für die Gemeinden verantwortlich: Ab sofort entscheiden im Kanton Bern die Regierungsstatthalter über die Durchführung von Gemeindeversammlungen oder kommunalen Parlamentssitzungen während der Coronakrise. Diese Kompetenzverschiebung hat der Regierungsrat beschlossen. Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter seien verantwortlich für die allgemeine Aufsicht über die Gemeinden und auch zuständig für die Bewilligung eines Urnengangs, wenn eine Gemeindeversammlung ausnahmsweise nicht durchgeführt werden könne, teilte die Regierung am Donnerstag mit.

Mittwoch, 13. Mai - Stadtregierung hält an absolutem Demo-Verbot fest: Menschenansammlungen bleiben in der Stadt Bern verboten. Das betont die Stadtregierung in einer Mitteilung. Die Kantonspolizei habe den Auftrag erhalten, Kundgebungen weiterhin im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu verhindern. Gerade angesichts der Tatsache, dass der Wochenmarkt ab Samstag in ausgedehnter Form wieder stattfinde, sei eine Kundgebung zwingend zu vermeiden, so die Stadtregierung.

Am vergangenen Samstag hatten sich in Bern mehrere hundert Personen versammelt und gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrates demonstriert. Für kommenden Samstag ist erneut eine Demonstration geplant.