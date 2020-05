Unter Einhaltung von Schutz- und Hygienevorgaben sind Besuche in Alters- und Pflegeheimen im Kanton Bern ab dem 11. Mai wieder erlaubt.

Schwimm- und Sportanlagen in der Stadt Bern werden schrittweise geöffnet.

Thuner Stadtrat tagt wegen der Coronakrise auswärts: die Atmosphäre im grossen Kultur- und Kongresszentrum wird als kühl und distanziert beschreiben.

Im Kanton Bern sind derzeit 39 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 8 auf einer Intensivstation. 90 Infizierte sind gestorben. (Stand 8.5.2020)

Weitere Informationen

Freitag, 8. Mai - Lockerungen bei Besuchen in Alters- und Pflegeheimen: Ab nächstem Montag ist es Institutionen im Kanton Bern wieder erlaubt, Besuche in Alters- und Pflegeheimen zu ermöglichen. Dabei sei es an den Heimen, die Besuche so zu organisieren, dass die Schutzbestimmungen eingehalten werden könnten, schreibt die Kantonsregierung.

Der Kanton empfiehlt zudem, dass sich nun alle Personen mit Symptomen (Atemwegserkrankung, Muskelschmerzen, Geruchs- und Geschmacksverlust) auf Covid-19 testen lassen. Das Testzentrum auf dem BEA Expo-Gelände in Bern sei auf eine hohe Anzahl Tests vorbereitet.

Um weitere Ansteckungen zu verhindern, setzt der Kanton ausserdem wieder auf Contact Tracing. Das heisst, Kontaktpersonen von Erkrankten und Verdachtsfällen werden aufgesucht und notwendige Schritte (Quarantäne) angeordnet. Gemäss Kantonsärztin Linda Nartey sei eine positiv getestete Person durchschnittlich mit fünf bis zehn Personen in direktem Bezug gestanden. Pro Person sei deshalb mit einem Zeitaufwand von 20 bis 40 Stunden für das Kontaktmanagment zu rechnen.

Der Kanton richtet zudem ein Appell an die Bevölkerung: Menschen mit gesundheitlichen Problem sollten ein Spital oder eine Arztpraxis aufsuchen. Ein Zögern aus Angst, sich vor dem Coronavirus anzustecken oder die Gesundheitsinstitutionen zu überlasten, sei unbegründet. Mit der Informationskampagne «Aber sicher» will der Kanton auf dieses Thema aufmerksam machen.

Stadtberner Hallenbäder und Sportanlagen öffnen schrittweise: Die Berner Stadtregierung hat Lockerungen bei der Öffnung der Turn- und Schwimmanlagen beschlossen. Die Hallen- und Freibäder öffnen bis Ende Mai gestaffelt; Nichtschwimmer-, Kinder- und Planschbecken sowie die Rasenflächen in Freibädern bleiben jedoch geschlossen, so auch das Lorraine- und Marzilibad. Der Aareausstieg beim Bueber ist jedoch möglich und der Aareweg entlang des Marzilis bleibt geöffnet.

Legende: Bild aus früheren Zeiten: Das Marzilibad bleibt bis am 8. Juni geschlossen. Keystone

Ab dem 11. Mai können zudem Turnhallen, Sportplätze und Leichtathletikanlagen in Kleingruppen bis maximal fünf Personen unter Einhaltung der Schutzvorgaben, Link öffnet in einem neuen Fenster wieder genutzt werden.

Öffentlicher Verkehr wieder im gewohnten Takt: Bahn, Bus und Tram im Kanton Bern fahren ab Montag, 11. Mai auf den meisten Linien wieder im Normalfahrplan. Weiterhin eingestellt bleibt der Betrieb der Nachtkurse wie der «Moonliner» und der Betrieb von rein touristischen Bahnen. Auch Verstärkungskurse zu den Berufsschulen, Gymnasien und Hochschulen verkehren noch nicht, weil diese Institutionen ihren Betrieb noch nicht aufgenommen haben, schreibt die kantonale Verkehrsdirektion.

Mehr Distanz und weniger Emotionen im Stadtrat Thun: Das Thuner Stadtparlament tagte am Donnerstagabend erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder – und zwar in der ungewohnten Umgebung des Kultur- und Kongresszentrums. Die Stadträtinnen und Stadträte sitzen da weiter voneinander entfernt. Das mache den Austausch untereinander förmlicher, ja distanzierter, reflektierte ein Stadtrat.

Die grössere Distanz zueinander wirke sich auf die Emotionen aus, sagt Stadtrat Jonas Baumann. Die Situation sei ungewohnt: der Umgang mit Mikrophonen habe etwas Technisches. Die Atmosphäre sei kühl, sagt Stadtratspräsidentin Daniela Huber Notter. Sie hofft, dass das cornonabedingte Ausweichen ins Kongresszentrum schon bald ein Ende findet und man wieder ins Rathaus zurückkehren könne.

Das Thuner Stadtparlament hat das vom Gemeinderat geschnürte Massnahmenpaket zur Unterstützung der Wirtschaft während der Corona-Krise abgesegnet. Kern des zwei Millionen Franken schweren Pakets ist ein Solidaritätsfonds. Daneben ist aber auch eine Stundung von Mietzinsen, Abgaben und Gebühren an die Stadt Thun vorgesehen. Alle Ratsmitglieder stellten sich einhellig hinter die Vorlage.

Donnerstag, 7. Mai - Kritische Fragen zu Berner Schulen: 50 Anfragen und Meldungen gingen in den letzten Tagen beim Verband der Lehrpersonen im Kanton Bern ein, wonach Schutzmassnahmen rund um das Coronavirus nicht eingerichtet seien.

In den Meldungen gehe es zum Beispiel um mobile Waschstationen, die noch nicht bereit seien, oder um Einweghandtücher, sagt Stefan Wittwer von der Gewerkschaft «Bildung Bern». Ein Thema seien auch Plexiglasscheiben, die von manchen Lehrpersonen gewünscht würden, Gemeinden aber nicht bezahlen möchten.

Die meisten Situationen hätten nach Gesprächen geklärt werden können. Nun gebe es aber noch fünf Problemfälle, sagt Stefan Wittwer. «Das sind Gemeinden, bei denen wir aufgrund unserer Informationen davon ausgehen müssen, dass die verbleibenden Tage bis Montag nicht mehr reichen werden, um die Schutzmassnahmen einzurichten.»

Daniel Arn vom Verband der Bernischen Gemeinden ist hingegen überzeugt, dass die Gemeinden ihr Bestes geben, um das Schutzkonzept umzusetzen. Und wenn am Montag noch etwas nicht perfekt sein sollte, habe man für Anpassungen die ersten zwei Tage im Halbklassen-Unterricht Zeit. «Ich habe da keine Bedenken. Aber dass jetzt noch nicht alles perfekt ist, ist klar. Damit müssen wir leben.»

Freibad im Berner Jura bleibt zu: Das Freibad von Tramelan bleibt diesen Sommer geschlossen. Der Grund dafür sind Kosten und Aufwand im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus. Die Gemeinde gehört zu den ersten in der Schweiz, die zu einer solchen Massnahme greifen.

Man habe diese Entscheidung «schweren Herzens» getroffen, im Wissen um die Enttäuschung und Frustration, die sie bei den über 4600 Einwohnerinnen und Einwohnern auslösen werde, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Anordnung stehe im Einklang mit den Entscheidungen des Bundesrates und den Empfehlungen der Westschweizer und Tessiner Freibäder-Verbände.

Zunahme der Arbeitslosenquote: Ende April waren im Kanton Bern 14'509 Personen als arbeitslos gemeldet, 1860 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0.3 Prozentpunkte auf 2.5 Prozent. Damit machte sich die Coronakrise erstmals deutlich in den Arbeitslosenzahlen bemerkbar.

Im Gastgewerbe stieg die Zahl der Arbeitslosen um 515 Personen an, was 14.4 Prozent entspricht. Auch im Baugewerbe und im Bereich Handel/Reparatur- und Autogewerbe stieg die Zahl der Arbeitslosen stark. Innerhalb des Kantons Bern stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten in den touristisch geprägten Verwaltungskreisen des Oberlands.