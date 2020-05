Mit Tramelan hat eine der ersten Gemeinden schweizweit entschieden, ihr Freibad diesen Sommer gar nicht zu öffnen.

Die Arbeitslosigkeit nimmt zu, besonders im touristisch geprägten Berner Oberland.

Manche Restaurants und Bars tun sich schwer mit den Corona-Auflagen. Aber nicht wieder öffnen am 11. Mai kann auch zu Problemen führen.

Im Kanton Bern sind derzeit 37 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 8 auf einer Intensivstation. 90 Infizierte sind gestorben. (Stand 7.5.2020)

Donnerstag, 7. Mai - Freibad im Berner Jura bleibt zu: Das Freibad von Tramelan bleibt diesen Sommer geschlossen. Der Grund dafür sind Kosten und Aufwand im Zusammenhang mit der Eindämmung des Coronavirus. Die Gemeinde gehört zu den ersten in der Schweiz, die zu einer solchen Massnahme greifen.

Man habe diese Entscheidung «schweren Herzens» getroffen, im Wissen um die Enttäuschung und Frustration, die sie bei den über 4600 Einwohnern auslösen werde, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Die Anordnung stehe im Einklang mit den Entscheidungen des Bundesrates und den Empfehlungen der Westschweizer und Tessiner Freibäder-Verbände.

Zunahme der Arbeitslosenquote: Ende April waren im Kanton Bern 14'509 Personen als arbeitslos gemeldet, 1860 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote stieg um 0.3 Prozentpunkte auf 2.5 Prozent.

Im Gastgewerbe stieg die Zahl der Arbeitslosen um 515 Personen an, was 14.4 Prozent entspricht. Auch im Baugewerbe und im Bereich Handel/Reparatur- und Autogewerbe stieg die Zahl der Arbeitslosen stark. Innerhalb des Kantons Bern stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten in den touristisch geprägten Verwaltungskreisen des Oberlands.

Mittwoch, 6. Mai - Abwägen bei den Bars und Restaurants: «Alle möchten ihr Restaurant oder ihre Bar öffnen – aber nicht so», sagt Adrian Iten, Barbetreiber in Bern. Zwei Meter Abstand zwischen den Tischen und Schutzmasken im Service, falls der Abstand auch nur kurz nicht eingehalten werden kann – unter diesen Auflagen werde Adrianos Bar & Café zum Take-away.

Die Bar am 11. Mai nicht wieder zu öffnen, komme aber nicht infrage: «Wir werden dazu gezwungen», sagt Adrian Iten. «Wenn wir nicht öffnen, verstossen wir gegen die Auflagen der Kurzarbeit, den Schaden möglichst zu minimieren.» Dann hätte die Bar keinen Anspruch mehr auf Kurzarbeitsentschädigung. «Und dann könnten wir gleich die Bilanz deponieren.»

Mittwoch, 6. Mai - Corona erschwert die Lehrstellen-Suche: Eine 15-Jährige erzählt, sie sei kurz vor der Corona-Krise für einen Schnuppertag eingeladen worden, dann habe sie lange nichts mehr gehört. «Nun wurde ich zu einem Eignungstest eingeladen.» Auch wenn die Schülerin versteht, dass ein Schnuppertag im Moment kaum möglich ist, ist sie dennoch enttäuscht. Der Tag wäre eine Chance gewesen, zu zeigen, wer sie sei und was sie könne.

Ein Lehrmeister sagt, er habe in der ganzen Zeit der Coronakrise keine einzige Bewerbung erhalten. Er habe aber auch nicht aktiv gesucht. «Wir waren mit uns selber beschäftigt.»

Die Zahl der Bewerbungen auf eine Lehrstelle haben laut dem Schweizerischen Arbeitgeberverband um 40 bis 50 Prozent abgenommen. Beim Verband hofft man nun auf die Zeit bis zu den Sommerferien, wenn die Jugendlichen in den Schulen wieder intensiver begleitet werden.

Dienstag, 5. Mai - Wie können die Hygienemassnahmen an den Schulen umgesetzt werden? Nächste Woche dürfen Schulkinder wieder in die Schule. Doch können die geforderten Hygienemassnahmen tatsächlich umgesetzt werden? Ein Schulleiter aus Nidau gibt Antwort.

Montag, 4. Mai - Das Freilichtmuseum Ballenberg will bald in die Saison starten: Nach Absprache mit dem Kanton Bern habe man beschlossen, am Dienstag, 19. Mai, die Tore wieder zu öffnen, heisst es in einer Mitteilung. Museen dürften laut Bundesrat bereits eine Woche vorher wieder Gäste empfangen. Die Massnahmen zu erarbeiten, um Mitarbeitende und Besucherinnen und Besucher zu schützen, brauche aber noch ein paar Tage, heisst es in einer Mitteilung. Für die parkähnliche Anlage braucht es spezielle Vorkehrungen. Auch das angepasste Museumsangebot wird erst in den nächsten Tagen kommuniziert.

Sonntag, 3. Mai - Nachfrage zur Demo auf dem Bundesplatz: Warum schritt die Polizei am Samstag nicht so schnell ein wie bei kleinen 1.-Mai-Demo-Versuchen am Freitag? Der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause sagt, durch die Covid-Verordnung des Bundes seien derzeit alle Kundgebungen verboten und das werde auch so durchgesetzt.

«Am 1. Mai waren die Leute deutlich verständnisvoller», erklärt Reto Nause. Am Samstag hingegen habe man eine gewisse Renitenz verspürt. «Diese Leute demonstrierten ja auch dafür, dass man wieder demonstrieren darf. Sie wollten nicht weg vom Platz, darum dauerte das eine Weile.»

Dass die Polizei nicht härter eingrifft, erklärt Reto Nause mit der Verhältnismässigkeit, die stets beachtet werde müsse. «Auf dem Platz waren auch Familien mit Kindern». Darum habe der Polizeieinsatz länger gedauert. Die Demonstrierenden vom Samstag müssten mit einer Anzeige rechnen.

Casimir Platzer, dem Hotelier aus Kandersteg, platzte der Kragen, als der Bundesrat Mitte April nichts dazu sagte, wann die Restaurants in der Schweiz wieder öffnen können. Platzer ist Präsident des Gastronomie-Dachverbands Gastrosuisse. Im Gespräch im Regionaljournal erzählt Platzer, warum er keine Hemmungen hat, solche Aussagen zu machen und wie er die Zukunft der Restaurants in der Schweiz sieht.

Samstag, 2. Mai - Demo auf dem Bundesplatz: Vor dem Bundeshaus haben am Samstagnachmittag etwa 300 Personen für Grundrechte auch in Zeiten der Coronapandemie demonstriert. Die Polizei liess die Demonstrierenden zuerst gewähren, sie rief die Teilnehmenden aber auf, den Platz zu verlassen. Daraufhin brachten Polizeibeamte die Demonstrantinnen und Demonstranten mit einem Absperrband langsam dazu, sich vom Bundesplatz wegzubewegen.

Laut einem Polizeisprecher müssen die Demonstrierenden mit Anzeigen rechnen.

Die Nachfrage nach Legehennen ist seit dem Ausbruch der Coronapandemie deutlich gestiegen.

Viele Privatleute hätten schon länger einen leeren Stall, den sie jetzt wieder aktivieren möchten oder hätten Zeit, einen Stall zu basteln, sagt ein Züchter aus Belp.