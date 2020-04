Das schöne Wetter zog über Ostern viele Menschen nach draussen. Die meisten hielten sich an die Regeln.

Die Polizei bekommt viele Anrufe wegen beobachteten Regelverstössen.

In der Stadt Bern ist jeder fünfte Betrieb geschlossen.

Im Kanton Bern sind derzeit 82 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 30 auf einer Intensivstation. 53 Infizierte sind gestorben. (Stand 15.4.2020)

Mittwoch, 15. April, Blumenbörse profitiert: Die Börse, die Pflanzen oder Schnittblumen von Schweizer Gärtnern an den Fachhandel weiterverkauft, konnte wegen Corona neue Kunden anziehen. «Wir verkaufen rund 20 Prozent mehr als vorher», sagt der Geschäftsführer Michael Ettmann. Die Gartencenter hingegen machen grosse Verluste, denn Pflanzen mussten kompostiert werden.

Theater verschoben: Auf dem Ballenberg gibt es diesen Sommer kein Landschaftstheater. Das hat der Trägerverein aufgrund der Corona-Krise entschieden. «Der Geltstag» von Jeremias Gotthelf wird auf 2021 verschoben. «Wir können die Proben auch in näherer Zukunft nicht verantworten», erklärte Lorenz Hess, Präsident des Vereins Landschaftstheater Ballenberg, in einem Communiqué. Die Gesundheit stehe an oberster Stelle.

Auch das Freilichtmuseum Ballenberg ist zurzeit geschlossen. Der geplante Saisonstart vom 9. April wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.

Massnahmen am Bielerseeufer: Die unmittelbar am Bielersee gelegenen Parkplätze in Biel und Nidau bleiben bis mindestens am 19. April geschlossen. Die Behörden von Biel und Nidau haben beschlossen, diese Massnahme aufgrund der Schulferien und des schönen Wetters aufrechtzuerhalten. Die Sportanlagen bleiben demontiert und die Spielplätze im Perimeter geschlossen. Die Patrouillentätigkeit wird laut Mitteilung der Stadt fortgesetzt.

Montag, 13. April, viele Menschen waren über Ostern draussen: An Gewässern, bei Grillstellen, Waldhäusern – überall in der Natur waren an den Ostertagen viele Leute, sagt ein Mediensprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage. Dort, wo Patrouillen unterwegs waren, hätten sich die Leute «grossmehrheitlich» an die Regeln von Distanz und Gruppengrösse gehalten. Ansonsten hätten die Polizistinnen und Polizisten das Gespräch gesucht, vereinzelt auch Bussen und Wegweisungen verfügt.

Die Kantonspolizei Bern gibt die Anzahl der Anzeigen im Zusammenhang mit den Covid-19-Regeln nicht bekannt. Man wolle den Fokus nicht auf Anzeigen richten, sagt der Mediensprecher. Sondern darauf, dass die Menschen die Massnahmen verstehen.

Samstag, 11. April, viele Anrufe bei der Polizei: Das schöne Wetter zieht viele Menschen nach draussen. Und viele rufen die Polizei an, weil sie andere beobachten: «Wir bekamen viele Meldungen, es würden sich Leute zu nahe beieinander oder in zu grossen Gruppen aufhalten», sagt Ramona Mock vom Medienteam der Kantonspolizei auf Anfrage von Radio SRF. «Wir sind diesen Meldungen jeweils nachgegangen, konnten vor Ort aber feststellen, dass sich die Gruppen oft wieder aufgelöst hatten, respektive die Abstände eingehalten wurden.»

Die Mehrheit der Leute habe Verständnis für Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus, sagt die Mediensprecherin. «Einzelne mussten wir ermahnen, vereinzelt auch Bussen ausstellen.»

Donnerstag, 9. April, Dilemma für die Tourismusdestinationen: Adelboden hat einen hohen Zweitwohnungsanteil. Man könne den Besitzern nicht verbieten, über Ostern dort zu sein, heisst es von der Gemeinde. Man ist finanziell auf diese angewiesen. Wer sich an die Regeln hält, sei willkommen.

Für Tagestouristinnen und -touristen ist die Situation eine andere. «Träumen Sie jetzt, kommen Sie später», das ist die Devise.

Jeder fünfte Betrieb in Bern zu: Seit der Ausrufung der ausserordentlichen Lage durch den Bund sind in der Stadt Bern 2963 Betriebe mit 18'966 Angestellten geschlossen. Dies entspricht rund 20 Prozent aller Betriebe sowie 10 Prozent aller Beschäftigen. Diese Zahlen gab die Stadt Bern am Donnerstag bekannt. Im Vergleich zum nationalen Mittel und auch zum Kanton Bern liegt die Stadt Bern bei den Werten zu den Betrieben (20,3 Prozent) etwas höher, im Vergleich zu anderen grösseren Städten im Mittelfeld.

Mittwoch, 8. April, Immer mehr Leute gehen derzeit in den Wald: Läden, Museen und Kinos sind geschlossen – immer mehr Leute zieht es hinaus, in die Wälder. Diese sind bei der Burgergemeinde Bern uneingeschränkt offen, was man spürt, sagt Forstmeister Stefan Flückiger: «Viele Leute, die sonst nicht im Wald unterwegs sind, sind nun länger dort.» Leute mit Hunden oder ältere Menschen, die im Wald spazieren, seien immer noch zu sehen. Hinzu kämen aber deutlich mehr Familien mit Kindern, die mehr Zeit im Wald verbringen, so Flückiger. Er sieht die Coronazeit als Chance, den Wald neu zu entdecken. «Viele sehen erst jetzt das Ausmass der Schäden von Stürmen oder der Trockenheit.»