Eine Demo auf dem Bundesplatz trotzt dem Versammlungsverbot und protestiert gegen dieses.

Die Wiederaufnahme des Unterrichts in den Schulhäusern des Kantons Bern beginnt mit einer zweitägigen Angewöhnungszeit in Halbklassen.

Im Kanton Bern sind derzeit 44 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 9 auf einer Intensivstation. 90 Infizierte sind gestorben. (Stand 2.5.2020)

Samstag, 2. Mai, Demo auf dem Bundesplatz: Vor dem Bundeshaus haben am Samstagnachmittag etwa 300 Personen für Grundrechte auch in Zeiten der Coronapandemie demonstriert. Die Polizei liess die Demonstrierenden zuerst gewähren, sie rief die Teilnehmenden aber auf, den Platz zu verlassen. Daraufhin brachten Polizeibeamte die Demonstrantinnen und Demonstranten

mit einem Absperrband langsam dazu, sich vom Bundesplatz wegzubewegen.

Laut einem Polizeisprecher müssen die Demonstrierenden mit Anzeigen rechnen.

Am Freitag hatte die Kantonspolizei in Bern und Biel Demo-Versuche im Keim erstickt. Sie berief sich dabei auf das Versammlungsverbot gemäss geltender Corona-Verordnung.

In Bern führte die Polizei beim Rosengarten und beim Bärengraben etliche Personenkontrollen durch, wie ein Augenschein der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort ergab. Die zumeist jungen Leute waren offenbar einem Aufruf gefolgt, allein oder in kleinen Gruppen vom Rosengarten via Bärengraben in die Altstadt zu ziehen.

So weit kamen die wenigsten. Wer in Kleingruppen unterwegs war, ein Transparent mit sich führte oder aus anderen Gründen den Anschein erweckte, demonstrieren zu wollen, wurde von Polizisten schon beim Rosengarten oder am Aargauerstalden angesprochen.

«Wir suchen das Gespräch und führen Kontrollen durch», sagte Polizeisprecherin Ramona Mock auf Anfrage. Mehrere Personen seien weggewiesen worden. Die Polizei könne in solchen Fällen auch Personen verzeigen. In Biel seien ebenfalls verschiedene Kleingruppen angesprochen worden.

Donnerstag, 30. April, So starten die Berner Schulen am 11. Mai: Der Präsenzunterricht an den Volksschulen im Kanton Bern findet an den ersten zwei Tagen in Halbklassen statt. Unter Umständen kann eine Verlängerung des «Halbklassen-Regimes» beantragt werden, bei «erschwerten lokalen Bedingungen».

An diesen zwei Tagen in Halbklassen sollen die Kinder die Hygiene- und Verhaltensregeln in kleinen Gruppen einüben können, schreibt die Berner Bildungsdirektion. Zudem lasse sich so leichter feststellen, bei welchem Lernstand die Kinder sind, und Unklarheiten nach dem Fernunterricht könnten aufgearbeitet werden. Der Unterricht wird grundsätzlich in allen Fächern wiederaufgenommen.

Die Abstandsfrage: Zum Mindestabstand von zwei Metern schreibt die Berner Bildungsdirektion, er müsse zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern eingehalten werden. Kinder der Primarstufe sollten sich grundsätzlich möglichst normal verhalten und bewegen, sei es in der Klasse, auf dem Schulweg und auf den Pausenhöfen. Die Hygienemassnahmen seien «so gut als möglich» einzuhalten. Alle Aktivitäten, bei denen es zu Körperkontakt zwischen Kindern und Jugendlichen kommt, müssten allerdings vermieden werden.

Auf der Sekundarstufe könnten weitere Massnahmen bei den Abstandsregeln in Betracht gezogen werden, wenn sie praktisch umsetzbar seien, wenn also beispielsweise genügend grosse Räume vorhanden sind.

Gefährdete Lehrpersonen: Besonders gefährdete Lehrpersonen sollen nicht vor Ort unterrichten. Sie könnten aber beispielsweise Unterricht vorbereiten, Arbeiten korrigieren oder Stellvertreterinnen und Stellvertreter coachen, heisst es in der Mitteilung der Bildungsdirektion.

Definitiv keine Maturprüfungen: Im Kanton Bern gibt es dieses Jahr keine Maturprüfungen an den Gymnasien, das Gleiche gilt für die Berufsmaturität und die Abschlussprüfungen an den Fachmittelschulen. «Bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts werden die Schülerinnen und Schüler fast drei Monate im Homeoffice verbracht haben», schreibt die kantonale Bildungsdirektion als Begründung. «Faire Prüfungen sind unter diesen Umständen nicht möglich.»

Zahlreiche Detailfragen rund um die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts hat die bernische Bildungsdirektion in Absprache mit dem Kantonsarztamt geklärt und auf dieser Internetseite publiziert, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Lockerungen der Corona-Massnahmen im Berner Strafvollzug: Gefangene dürfen im Kanton Bern unter gewissen Auflagen wieder Besuch empfangen. Das Besuchsrecht war im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingeschränkt worden.

Nun werden die Pandemie-Massnahmen auch im Justizvollzug schrittweise gelockert, wie die Sicherheitsdirektion mitteilt. Ab dem 11. Mai werden Besuche in den Vollzugseinrichtungen unter Einhaltung der Vorschriften des Bundesamtes für Gesundheit in beschränktem Umfang wieder möglich sein.

Mittwoch, 29. April, Berner Restaurants wissen jetzt, wie es weitergeht: Der Branchenverband Gastro Bern hat am Mittwoch zufrieden auf die vom Bundesrat ermöglichte Öffnung der Restaurants am 11. Mai reagiert. Präsidentin Eveline Neeracher sagte, endlich habe die Branche eine Perspektive und Planungssicherheit. «Wir wissen jetzt, wie es weitergeht und das ist gut so», so Neeracher in einer ersten Reaktion. Die Auflagen des Bundesrates zum Schutz vor dem Coronavirus könnten umgesetzt werden. Nun könne man auf eine einigermassen gute Sommersaison hoffen.

Openairs erst wieder 2021: Die Verordnung des Bundesrates verunmögliche es tausenden von Menschen, während vier Tagen auf dem Hausberg zusammen zu feiern. Die Gesundheit und das Wohlergehen aller gehe vor. Dies teilen die Organisatoren des Gurtenfestivals am Mittwoch mit. Nach der nötigen Zeit für eine Schadensanalyse, für die Neuorientierung und die Planung melde man sich für 2021 wieder zurück.

Auch das Seaside Festival fällt ins Wasser. Wie die Organisatoren des Festivals in der Spiezer Bucht mitteilen, wird es im nächsten Jahr mit einem möglichst identischen Musikprogramm wie 2020 stattfinden.