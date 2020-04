Am Freitag feiert die Schweiz den Tag der Arbeit. Grosse Kundgebungen wird es heuer keine geben, kleine Zeichen aber schon.

Aufatmen bei Berner Eltern: Sie könnten ihre Kinder wieder in der Kita betreuen lassen.

Im Kanton Bern sind derzeit 47 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 7 auf einer Intensivstation. 83 Infizierte sind gestorben. (Stand 28.4.2020)

Am Freitag ist der 1.Mai: Für die Gewerkschaften ist der Tag der Arbeit jährlich wichtig um Zeichen zu setzen. In diesem Jahr werden sich die Zeichen aber in Grenzen halten, die Schutzmassnahmen lassen zum Beispiel keine Kundgebungen zu. Trotzdem bleiben die Gewerkschaften nicht stumm: «Wir wollen in Bern, Biel und wenn möglich auch in Thun auf uns aufmerksam machen», sagt Johannes Wartenweiler, Sekretär des Gewerkschaftsbundes des Kantons Bern. Vor Ort werden zum Beispiel Transparente platziert, zudem soll heuer vor allem das Internet als Plattform für Aufmerksamkeit dienen.

Dienstag, 28. April, Alle Kinder dürfen wieder in die Kita: Der Appell gilt ab sofort nicht mehr, dass Eltern ihre Kinder wegen des Coronavirus wenn möglich zu Hause betreuen sollen. Das Kantonale Führungsorgan ist zum Schluss gekommen, dass wegen der Lockerung der Corona-Massnahmen Kindertagesstätten (Kitas) und ähnliche Einrichtungen ihren Betrieb wieder hochfahren sollen.

Wie die kantonale Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) am Dienstag mitteilte, steigt der Bedarf an familienergänzender Kinderbetreuung wegen dieverder Lockerungen deutlich an. Bekanntlich dürfen seit Montag beispielsweise Coiffeurläden, Baumärkte und Gartencenter wieder öffnen. Aus diesem Grund hat das kantonale Führungsorgan am Dienstag auf Antrag der GSI beschlossen, dass im Kanton Bern die Vollbesetzung der Betreuungsinstitutionen ab dem 17. Mai wieder möglich sein soll.

Was tun Musiker ohne Aufträge? Nicht nur ein feines Menu, sondern auch schöne Töne: In Bern bringen Musiker Essen und halten ein Ständchen. Das, weil sie derzeit keine Konzerte geben können.

Mehr Betreuung für Schülerinnen und Schüler: Die Schulen der Stadt Bern unterstützen neu Kinder und Jugendliche, die Mühe haben mit Fernunterricht. Sie können an mindestens einem Tag in der Woche in die Schule.

Dort werden sie durch Klassenlehrperson selbst, Fachlehrkräfte oder Personen vom Schulsozialdienst betreut. Die geltenden Schutzmassnahmen – Abstand halten, Hände waschen – seien dabei einzuhalten, teilt die Stadt Bern mit. Für manche Kinder sei der Fernunterricht schwierig, deshalb sei dieses Angebot nötig.

Parlamentssitzung trotz Corona? Nach den Stadträten von Thun und Bern will auch der Grosse Gemeinderat von Interlaken trotz Versammlungsverbot eine Parlamentssitzung durchführen. Wie die Gemeindeverwaltung am Dienstag mitteilte, hat der Gemeinderat bei der Kantonsregierung ein Ausnahmegesuch eingereicht.

Auch in Burgdorf möchte das Parlament tagen und zwei dringliche Geschäfte behandeln. Ein Gesuch wurde beim Kanton eingereicht. Die Stadtratssitzung soll am 11. Mai in der Markthalle stattfinden.

Montag, 27. April, Schlangen vor Gartencenter und Baumärkten: Seit Montag sind die Baumärkte und Gartencenter auch im Kanton Bern wieder geöffnet. Vor der Bauhaus-Filiale in Niederwangen bildete sich schon frühmorgens eine lange Schlange. Etwa 60 Menschen warteten kurz nach 7 Uhr auf den Einlass. Die Schlange bildete sich, weil die Sicherheitsleute Wert auf einen geordneten Eintritt legten. Die Zufahrt mit Autos musste schon frühmorgens zeitweise gesperrt werden. Auf diese Weise wollten die Verantwortlichen eine Überlastung des Parkings und unnötiges Herumkurven auf der Suche nach einem Parkplatz verhindern.

In Lyssach und Säriswil wurde ebenfalls geduldig gewartet, bis der Laden öffnete, wie die Bilder zeigen.

Bild 1 / 5 Legende: Im Gartencenter Säriswil ist bereit für die Kundschaft. Im Mai ist es auch an zwei Sonntagen geöffnet. Andrea Abbühl/SRF Bild 2 / 5 Legende: Kräuter und Blumen für Balkon und Garten. Andrea Abbühl/SRF Bild 3 / 5 Legende: Blumenerde ist am ersten Tag ein begehrtes Gut. Andrea Abbühl/SRF Bild 4 / 5 Legende: Säcke schleppen nach dem Grosseinkauf. Andrea Abbühl/SRF Bild 5 / 5 Legende: Auf der Einkaufsmeile in Lyssach warteten die Kundinnen und Kunden auf den Einlass. Andrea Abbühl/SRF

Samstag, 25. April, der Alltag ohne Schule ist für viele Familien schwierig: Die Schulsozialarbeiterin der Schule Hessgut in der Gemeinde Köniz hat zu tun: Viele Familien sind mit der Strukturierung des Alltags überfordert. Aber es gibt auch mehr Spannungen in den Familien, dadurch dass die Kontakte zu Gleichaltrigen fehlen und oft alle Zuhause sind.

Es werde Zeit brauchen, die Corona-Zeit zu verarbeiten, ist Schulsozialarbeiterin Karin Enzen überzeugt.

Freitag, 24. April, Eltern erhalten temporär mehr Macht bei Schulentscheiden: Statt dass die Schulleitungen entscheiden, ob beispielsweise ein Primarschüler am Ende der zweiten Klasse in die dritte aufsteigt, erhalten neu die Eltern das letzte Wort.

Wie die bernische Bildungsdirektion mitteilte, müssen die Schullaufbahnentscheide «grundsätzlich im Einvernehmen mit den Eltern getroffen werden». Sind die Eltern nicht einverstanden, entscheiden sie, ob ihr Kind ins nächste Schuljahr übertritt oder es wiederholt, konkertisierte Erwin Sommer, Leiter des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung.

Bei dem für viele Schüler so wichtigen Übertritt vom 6. Primarschuljahr in die Sekundarstufe I ändert sich hingegen Kantonsteil nichts: Dort sind die Schullaufbahnentscheide bereits getroffen worden.

Noten im Fernunterricht zählen nicht: Der Kanton Bern will nicht, dass der Fernunterricht Nachteile für die Schülerinnen und Schüler hat. Aus diesem Grund hat er die Beurteilung in den Volksschulen angepasst, meldet die kantonale Bildungsdirektion.

Demnach werden nur jene Leistungen in die Gesamtbeurteilung miteinbezogen, die vor dem 16. März – also vor dem Fernunterricht erbracht wurden. Auch wenn der Präsenzunterricht ab dem 11. Mai wieder stattfindet, wird nicht alles gewertet.

Und zwar fliessen nur jene Kompetenzen, welche genügend lange vertieft geübt werden konnten, in die Beurteilung mit ein, sofern sich die Schülerinnen und Schüler dadurch verbessern.

Für den Übertritt in die Sekundarstufe I nach dem 6. Schuljahr gilt der Entscheid vom Frühling.

Entsorgungshöfe in der Stadt wieder normal offen: Ab Montag gelten für die städtischen Entsorgungshöfe wieder die normalen Öffnungszeiten, meldet die Stadt. Kundinnen und Kunden sollten jedoch weiterhin nur in dringenden Fällen die Entsorgungshöfe aufsuchen. Es sei mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

Stadt Bern vermietet wieder Wohnungen: Ab Montag vermietet die Stadt Bern die städtischen Wohnungen und Liegenschaften wieder. Die Vermietungen waren aufgrund des Coronavirus Ende März eingestellt worden.

Nun wird diese Massnahme auf den 27. April gelockert, wie die städtische Direktion für Finanzen, Personal und Informatik am Freitag mitteilte. Nach wie vor gibt es aber gewisse Einschränkungen, namentlich bei den Besichtigungen. Offene Besichtigungstermine ohne Anmeldung gibt es noch nicht.

Gartencenter bereiten sich auf Öffnung vor: Patrick Daepp vom Gartencenter Daepp in Münsingen schildert die Lage kurz vor der Öffnung so: «Noch gestern war hier alles leer, doch jetzt herrscht emsiges Treiben.» Mit Staplern und Etagenwägen bringen die Mitarbeitenden die Pflanzen aus der Eigenproduktion in die Verkaufshalle. Im Kassenbereich würden Plexiglasscheiben und Bodenkleber montiert und beim Eingang ein Zählsystem aufgebaut.

Donnerstag, 23. April, Kanton Bern sichert sich begehrtes Schutzmaterial: Dem Kanton Bern ist es gelungen, in China Dutzende von Tonnen Schutzmaterial fürs Gesundheitswesen zu beschaffen. Dank diesen Lieferungen sei der Bedarf an Schutzmaterial in Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen bis auf Weiteres gedeckt, teilte das Kantonale Führungsorgan am Donnerstag mit.

Laut der Mitteilung kam die Beschaffung aufgrund guter persönlicher Kontakte sowie dank des grossen Engagements von Auslandschweizern und von Chinesen zustande. «Hilfreich ist auch das Schwesterabkommen, das der Kanton Bern seit 2015 mit der Stadt Shenzhen unterhält», schreibt das Kantonale Führungsorgan.

Eine erste Ladung von 110 Tonnen Schutzmaterial landete in Zürich. Das Material wurde direkt vom chinesischen Chengdu nach Kloten geflogen. Neun Lastwagen brachten anschliessend die Ware nach Bern.

Ausnahmebewilligung für Thuner Stadtrat: Der Thuner Stadtrat kann am 7. Mai unter Auflagen tagen. Die Stadt hat vom Kanton Bern eine Ausnahmebewilligung erhalten. Traktandiert ist das Massnahmenpaket der Stadtregierung zur Unterstützung der Wirtschaft während der Coronakrise. Das Thuner Stadtparlament muss allerdings für die Sitzung ein Schutzkonzept einhalten. Getagt wird nicht im historischen Rathaus, sondern im Kultur- und Kongresszentrum Thun.