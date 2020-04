Der Fernunterricht soll die Schülerinnen und Schüler nicht benachteiligen. Darum wird im Zeugnis nur berücksichtigt, was sie verbessert.

Der Kanton Bern eröffnet auf dem BEA-Gelände ein Drive-in-Testzentrum.

Weil die meisten Eltern ihre Kinder derzeit nicht in die Kindertagesstätten schicken, droht bei den Kitas ein grosses Loch in der Kasse.

Der Kanton Bern zählt 1003 Corona-Fälle, 94 mehr als am Mittwoch. Das ist ein grösserer Zuwachs als in den letzten Tagen. 23 Personen sind am Virus gestorben. (Stand 2.4.2020)

Donnerstag, 2. April, Beim Zeugnis wird im Zweifelsfall für die Schüler entschieden: Der Fernunterricht soll sich nicht negativ auf den Bildungsweg der Kinder und Jugendlichen auswirken. Darum hat der Kanton Bern die Beurteilungen auf allen Stufen der Volksschule angepasst. Ins Zeugnis kommen vor allem Leistungen vor dem Beginn des Fernunterrichts. Im Zweifelsfall sollen die Lehrer Milde walten lassen.

Das heisst: Im Beurteilungsbericht werden nur schulische Leistungen einbezogen, die vor der Schulschliessung vom 13. März 2020 erbracht wurden, meldet die Bildungsdirektion. Sobald die Schulen den Präsenzunterricht wieder aufnehmen können, dürfen nur jene Kompetenzen geprüft werden, die vertieft und geübt werden konnten. In der Gesamtbeurteilung sind nur jene Leistungen zu berücksichtigen, die für die Schülerin oder den Schüler eine Verbesserung bringen – im Zweifelsfall zu Gunsten der Schülerinnen und Schüler entscheiden.

Bei den Maturitäts- und Lehrabschlussprüfungen (LAP) sind noch keine Entscheide gefällt worden. Diese werden auf eidgenössischer Ebene geregelt.

Obdachlose in Thun werden im Pfadfinderheim untergebracht: Diese Lösung wurde nötig, weil im Passantenheim der Heilsarmee und in der Notschlafstelle die Zahl der Plätze wegen des Coronavirus reduziert werden mussten. Nur so können die Abstandsregeln eingehalten werden.

Wie die Stadt Thun meldet, hat die Pfadi Region Thun ihr Pfadfinderheim Aare in Steffisburg ab sofort für die Unterbringung von Obdachlosen zur Verfügung gestellt. Damit kann die ursprüngliche Anzahl von knapp 30 Plätzen in der Region weiter angeboten werden. Es wird von der Heilsarmee betrieben.

Kanton eröffnet Corona-Drive-in-Testzentrum in Bern: Am Donnerstagmittag eröffnete der Kanton Bern das Drive-in-Testzentrum auf dem BEA-Expo-Gelände. Es ist nach Angaben des Kantons das erste Zentrum dieser Art in der Schweiz und funktioniert mit Online-Anmeldung. Personen mit Verdacht auf das Coronavirus können sich im eigenen Fahrzeug schnell testen lassen. Es braucht keine ärztliche Überweisung.

Notlage bei den Kitas: Die Kindertagesstätte müssen weiterhin öffnen, um zum Beispiel die Kinder der Pflegefachleute zu betreuen. Das Problem: Die Fixkosten müssen die Kitas weiterhin bezahlen, obwohl nur noch ein Bruchteil der Kinder betreut wird. Der Kanton Bern hat die Kitas daher angehalten, allen Eltern eine Rechnung zu schicken. Wer seine Kinder nicht betreuen lässt, könne so aus Goodwill trotzdem die Tagesstätte unterstützen. Mirjam Veglio ist Co-Präsidentin SP Bern und in Zollikofen für zwei Kindertagesstätten mit 140 Kindern zuständig. Sie sagt, die Eltern würden diese Aufforderung ganz unterschiedlich handhaben: «Eine Familie sagte, sie hätten es sofort bezahlt, um die Kita zu unterstützen. Andere Familien können es sich in der momentanen Situation gar nicht leisten.» Veglio verlangt nun Unterstützung vom Kanton Bern. Bei der zuständigen Direktion heisst es, man arbeite an einer Lösung.

Mittwoch, 1. April, Einige Berner Museen machen virtuelle Führungen: Weil das Publikum nicht ins Museum kann, gehen einige Museen zu den Leuten. Das Museum für Kommunikation zum Beispiel hat via Facebook einen Live-Stream gestartet und die Leute online durch das Museum geführt. Die Idee von Live-Streams während der Coronazeit sei nach dem ersten Schock aufgetaucht, sagt Nico Gurtner vom Museum für Kommunikation in Bern. «Uns wurde klar, dass wir mit dem Publikum in Kontakt bleiben möchten.» Das Historische Museum Bern hingegen setzt auf Podcasts und erzählt Geschichten in Audioform. In der ersten Folge erzählt ein Historiker des Museums vom «Socialising» zu Zeiten von Louis XIV in Versailles. «Da gab es viele Dates. Der König war eine Art Bachelor des Hofs.»

Das Alpine Museum Bern auf der anderen Seite hält nichts von solchen Ideen. Man könne damit nicht das Erlebnis im Museum ersetzen.

Stopp fürs Sammeln von Unterschriften: Der Kanton Bern orientiert sich am Fristenstillstand des Bundes, der für eidgenössische Volksbegehren bereits seit dem 21. März 2020 gilt. Der Stopp bei kantonalen und kommunalen Volksbegehren gilt ab sofort und dauert bis am 31. Mai 2020. Während dieser Zeit dürfen keine Unterschriften gesammelt werden, weder auf der Strasse, noch online.

Mit dem Unterbruch sollen die Volksrechte gewahrt werden, schreibt die Berner Regierung, «denn die aktuell geltenden Einschränkungen der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit beeinträchtigen das Sammeln von Unterschriften stark».

Weitere Unterstützung für Unternehmen: Der Regierungsrat hat beschlossen, dass der Kanton als Immobilieneigentümer Restaurants, Bars, Läden und anderen Einrichtungen, die von der bundesrechtlichen Schliessung betroffen sind, die Zinsen für die Monate April, Mai und Juni 2020 ganz oder teilweise erlassen kann. Die Betriebe müssen dazu ein Gesuch einreichen.

Zur Entlastung des Tourismusbereichs werden sämtliche Beherbergungsabgaben bis Ende Jahr gestundet. Die Übernachtungen müssen jedoch weiterhin gemeldet werden.

Take-away-Betriebe dürfen länger offen sein: Ab sofort dürfen Take-aways sieben Tage pro Woche bis jeweils 21 Uhr geöffnet sein. Der Regierungsrat behält sich Änderungen vor, falls sich vor den Betrieben zu viele Menschen ansammeln sollten. Hauslieferungen sind von 5 Uhr morgens bis 00.30 Uhr möglich.

Dienstag, 31. März, Ausnahmesituation beim Berner Amt für Arbeitslosenversicherung: Zu Tausenden kommen derzeit Gesuche um Kurzarbeitsentschädigung herein. Sie werden wie an einem Fliessband sortiert. Dabei helfen auch Leute aus anderen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, etwa Hanspeter Stoll und sein Team vom Feuerwehrinspektorat der Gebäudeversicherung: «Wir sind es uns gewohnt, schnell zu helfen. Als Feuerwehr.»

Berner Blumenmärkte abgesagt: Es gibt keinen «Bärner Graniummärit» dieses Jahr, er hätte am 23./24. April stattfinden sollen. Die Veranstalter rufen dazu auf, Pflanzen online zu bestellen und nach Hause liefern zu lassen. Abgesagt sind auch der Wildpflanzenmarkt vom 22. April und der Pro-Specie-Rara-Zierpflanzenmarkt vom 17. Mai.

Stadtfest Bern um ein Jahr verschoben: Wegen der Coronakrise wird das Stadtfest um ein Jahr verschoben. Es soll nun vom 25. bis 27. Juni 2021 stattfinden, statt wie geplant Ende Juni 2020. Eine Absage des Festes stand laut dem Organisationskomitee nicht zur Diskussion.

Auch eine Verschiebung in den Spätsommer oder Herbst 2020 wurde diskutiert. Allerdings konnte kein geeignetes Wochenende gefunden werden. Das letzte Berner Stadtfest fand 2016 statt, das vorletzte 1991.

Montag, 30. März, Testcenter auf dem BEA-Gelände steht bereit: Es ist ein mobiles Testcenter, das in der Festhalle aufgebaut wurde und in dem seit Montagnachmittag erste Tests durchgeführt werden. Nicht jeder kann sich aber dort testen lassen – eine Überweisung des Arztes oder der Ärztin ist zwingend, meldet das Kantonale Führungsorgan. Wer aus eigenem Antrieb einen Test machen will, wird nicht getestet. Mit dem mobilen Testcenter sollen die Spitäler und Hausarztpraxen entlastet werden. Mit dem Start in Bern beginne eine Pilotphase. Je nach Entwicklung könne der Testbus an einen anderen Standort verschoben werden, oder der Test könne mit mehreren Bussen weitergeführt werden, so der Kanton Bern.

Im mobilen Testcenter in Bern wurden zwei Test-Strassen eingerichtet. Darin können täglich durchschnittlich 100 Abstriche gemacht werden, also insgesamt bis 200 pro Tag, wie Gundekar Giebel, Sprecher der Gesundheitsdirektion, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte.

Der Bus wird von der aargauischen Knecht Gruppe betrieben, zu welcher Unternehmen gehören, die im Gesundheitswesen, Spitaltransport oder Personenverkehr tätig sind.

Bild 1 / 5 Legende: Das mobile Testcenter stet seit Montagnachmittag auf dem BEA-Gelände bereit. Das medizinische Personal wartet auf die Testpersonen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Nicht jeder kann sich aber hier testen lassen. Eine ärztliche Überweisung ist zwingend. Ärztinnen oder Ärzte können ihre Patientinnen und Patienten an das mobile Testcenter überweisen. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Der Chefarzt Christoph Zeller, rechts, diskutiert mit einem Mitarbeiter beim mobilen Testcenter. Damit sollen Spitäler und Hausarztpraxen entlastet werden. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Bis zu 200 Tests können hier pro Tag durchgeführt werden. Mit dem Start in Bern beginne eine Pilotphase, so der Kanton Bern. Der Bedarf und die allgemeine Situation würden laufend neu beurteilt. Keystone Bild 5 / 5 Legende: So kann der Testbus, der hier vor dem Eingang des mobilen Testcenters steht, auch an einen anderen Ort verschoben werden. Allenfalls kommen nach der Pilotphase mehrere Busse zum Einsatz. Keystone

Berner Medien mit Kurzarbeit: Die Wirtschaft ist tief verunsichert – das spüren auch die Medienhäuser: Kaum jemand wagt es noch, Werbung zu schalten. Andreas Häuptli, Geschäftsführer des Verlegerverbandes VSM sagt: «Wir gehen davon aus, dass es in diesem Jahr einen Werberückgang von über 50 Prozent geben wird. Auch wenn die Zugriffszahlen der Newsseiten im Netz schon seit Wochen vielerorts doppelt so hoch sind wie sonst: Neue Einnahmen bringt das kaum. Die Situation stellt grosse Verlage vor grosse Herausforderungen. Etwa Tamedia, zu der Titel wie «Bund» oder «Berner Zeitung» gehören. Noch härter trifft es darum derzeit die kleineren Verlage. Diejenigen, die sehr stark von Werbung abhängig sind, etwa das «Bieler Tagblatt».

«Bei den Werbeeinnahmen der Bieler Tageszeitungen gibt es eine Vollbremsung – ein Totalcrash», sagt Chefredaktor Bernhard Rentsch. Ein Totalcrash vor allem, weil das «Bieler Tagblatt» auch von der Uhrenindustrie in und um Biel abhängig ist. Ab Mitte der Woche gilt beim «Bieler Tagblatt» Kurzarbeit.

Neues Portal für Freiwillige: Spitäler, Heime, Kliniken und Spitexorganisationen im Kanton Bern benötigen zusätzliche Gesundheitsfachleute, die sie während der Covid-19-Pandemie unterstützen. Der Kanton Bern hat deshalb im Internet ein Meldeportal, Link öffnet in einem neuen Fenster für Einsätze während der Coronakrise eingerichtet. Es soll die Angebote von Freiwilligen koordinieren und verfügbar machen, meldet das Kantonale Führungsorgan.