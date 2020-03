Der Kanton lanciert eine Offensive mit Tests. Ab nächster Woche wird ein erstes Testzentrum in Bern eröffnet. Weitere in Thun und Biel sollen folgen.

Das Leben im Kanton Bern kommt zum Erliegen: Praktisch alle Geschäfte müssen schliessen.

Schon seit Montagmorgen müssen alle Schulkinder zu Hause bleiben. Die Lehrkräfte im Kanton Bern organisieren derzeit den Unterricht.

Der Kanton Bern verzeichnet den ersten Coronavirus-Todesfall.

Seit Dienstag sind auch im Kanton Bern alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeitbetriebe wie Museen, Bibliotheken, Kinos, Konzert- und Theaterhäuser, Sportzentren, Schwimmbäder und Skigebiete geschlossen.

Testzentrum am Stadtrand

Personen mit Verdacht auf das Coronavirus sollen sich möglichst schnell testen lassen können. In der Peripherie der Stadt Bern wird deshalb ein solches Zentrum aufgebaut. Innerhalb eines Tages soll die Person wissen, ob eine Isolation oder eine Quarantäne notwendig ist. Damit will der Kanton Bern das Gesundheitssystem entlasten.

Sind die Prozesse im Testzentrum in Bern eingespielt, sollen auch Testzentren in Thun und Biel errichtet werden.

Gemäss Mitteilung des Kantons Bern wird das Testzentrum durch die Hirslanden Kliniken unterstützt. Das Testmaterial wird von der Firma Roche zur Verfügung gestellt.

Spitäler brauchen zusätzliche Ambulanzen

Die Situation in den Berner Spitälern sei zwar angespannt. Es bestehe aber keine Notlage, betont die Berner Regierungsrat am Montagabend vor den Medien. Spitäler, Kliniken und Arztpraxen würden auch im Kanton Bern offenbleiben, müssten aber auf Eingriffe und Therapien verzichten, die nicht dringend nötig seien.

Zudem haben die Spitäler 14 zusätzliche Ambulanzen angefordert, um die steigenden Patientenzahlen bewältigen zu können. Am Montagabend wurden 123 Fälle im Kanton Bern positiv auf das Coronavirus getestet. 15 Personen sind in Spitalbehandlung, 5 davon auf der Intensivstation. Zudem vermeldete der Kanton Bern am Montagabend den ersten Todesfall, die Person litt an einer Vorerkrankung.

Der Kanton klärt ab, ob und in welcher Form Auszubildende der Gesundheitsfachschulen das Pflegepersonal unterstützen könnten. Kindertagesstätten dürften nur geschlossen werden, wenn andere geeignete Betreuungsangebote bestehen würden.

Wie sieht die Betreuung in der Schule aus? Ein Beispiel

Seit Montag werden die Schulkinder nicht mehr unterrichtet. Im Berner Länggassquartier gehen rund 350 Schülerinnen und Schüler in die dritte bis sechste Klasse.

Rund zehn von ihnen sind am Montagmorgen in die Schule gekommen, weil sie zu Hause nicht betreut werden können. Für sie findet jedoch kein normaler Unterricht statt. «Sie werden auf Klassenzimmer verteilt und arbeiten an denselben Projekten und Dossiers wie die Kinder zu Hause», sagte der Schulleiter Peter Kämpfen.

Bei Fragen könnten sie sich statt an die Eltern, an anwesende Lehrpersonen melden, die vor Ort am Vorbereiten sind. Kämpfen sei froh, dass nicht mehr Kinder gekommen sind, denn man könne nicht alle vor Ort betreuen.

«Wir sind der Meinung, dass maximal fünf Kinder in einem Klassenzimmer sein können», sonst würde man sich zu nahe kommen. Der Schulleiter rechnet damit, dass künftig mehr Eltern ihre Kinder nicht mehr zu Hause betreuen können.

Kantonale Verwaltung geschlossen

Mehrere Schalter der Kantonsverwaltung werden geschlossen – unter anderem die Steuerverwaltung, Arbeitslosenkassen, die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren oder die Strassenverkehrs- und Schiffsamtsämter. Die Ämter erfüllen die Aufgaben wie gewohnt.

Beerdigungen nur im engsten Kreis

Beerdigungen sind trotz Veranstaltungsverbot möglich, aber nur im engsten Familienkreis. Das schreiben die Reformierten Kirchen der Kantone Bern, Jura und Solothurn auf ihrer Internetseite. Maximal 10 bis 20 Personen sollten derzeit dabei sein – allenfalls nur auf dem Friedhof und nicht in der Kirche.

Sämtliche Karfreitags- und Ostergottesdienste seien abgesagt. Was mit Konfirmationen passiert, ist noch unklar.