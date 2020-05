Der Kanton Bern hat bereits 35 Millionen Franken ausgegeben, um der Wirtschaft zu helfen.

Die Berner Stadtregierung will nach wie vor keine Demonstrationen in der Innenstadt zulassen.

Die Stadt Biel will jedem Einwohner, jeder Einwohnerin einen Solidaritätsbon von 25 Franken abgeben.

Im Kanton Bern sind derzeit 34 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 7 auf einer Intensivstation. 94 Infizierte sind gestorben. (Stand 13.5.2020)

Donnerstag, 14. Mai - Geld für Startup-Unternehmen: Der Kanton Bern setzt die letzte Tranche der Corona-Gelder für Startup-Unternehmen ein. Die 5 Millionen Franken setzt der Regierungsrat für die Teilnahme am Bundesprogramm zur Erweiterung des Bürgschaftswesens ein. Dabei verbürgt der Bund 65 Prozent und der Kanton die restlichen 35 Prozent des gewährten Kredits, wie die bernische Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte.

Die Berner Regierung hat im März einen Rahmenkredit im Umfang von 35 Millionen Franken zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise beschlossen.

Regierungsstatthalter sind für die Gemeinden verantwortlich: Ab sofort entscheiden im Kanton Bern die Regierungsstatthalter über die Durchführung von Gemeindeversammlungen oder kommunalen Parlamentssitzungen während der Coronakrise. Diese Kompetenzverschiebung hat der Regierungsrat beschlossen. Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter seien verantwortlich für die allgemeine Aufsicht über die Gemeinden und auch zuständig für die Bewilligung eines Urnengangs, wenn eine Gemeindeversammlung ausnahmsweise nicht durchgeführt werden könne, teilte die Regierung am Donnerstag mit.

Mittwoch, 13. Mai - Stadtregierung hält an absolutem Demo-Verbot fest: Menschenansammlungen bleiben in der Stadt Bern verboten. Das betont die Stadtregierung in einer Mitteilung. Die Kantonspolizei habe den Auftrag erhalten, Kundgebungen weiterhin im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu verhindern. Gerade angesichts der Tatsache, dass der Wochenmarkt ab Samstag in ausgedehnter Form wieder stattfinde, sei eine Kundgebung zwingend zu vermeiden, so die Stadtregierung.

Am vergangenen Samstag hatten sich in Bern mehrere hundert Personen versammelt und gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrates demonstriert. Für kommenden Samstag ist erneut eine Demonstration geplant.

Stadt Biel verschenkt Solidaritätsbons im Wert von 25 Franken: Alle Menschen, die in der Stadt Biel wohnen, sollen diesen Bon erhalten. Zwischen Juli und September kann dieser in Bieler Geschäften und Betrieben eingelöst werden können, schreibt die Stadt Biel. Dafür beantragt die Stadtregierung dem Parlament einen Kredit von 1.54 Millionen Franken.

Zudem unterstützen die Bieler Behörden die lokalen Läden, Restaurants und Institutionen mit der Abgabe von je 100 Schutzmasken. Dem Gewerbe soll ausserdem zusätzlicher Aussenraum auf öffentlichem Boden zur Verfügung gestellt werden.

Dienstag, 12. Mai - keine Abstimmung in Wattenwil: Die Gemeinde Wattenwil muss mit der Abstimmung über den Kauf des Bärenareals zuwarten. Der Regierungsstatthalter von Thun hat ein entsprechendes Gesuch für eine Urnenabstimmung abgewiesen. Er hielt die Vorlage nicht für dringend genug. Während der Corona-Pandemie müssen die Gemeinden Abstimmungen oder Parlamentssitzungen vom Kanton genehmigen lassen. Dies tut er, wenn eine Gemeinde unaufschiebbare Geschäfte beschliessen muss und die gängigen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden können.

Montag, 11. Mai - neue Freiheiten werden genutzt: Die Leute freuten sich, wieder ein Restaurant besuchen zu können, berichtet die Reporterin am Montagmittag aus der Berner Innenstadt. In den Restaurants seien die ersten Gäste beim Essen zu sehen. Die Leute versuchten langsam wieder zu einer Normalität zurück zu finden. Diese Normalität sei in Berns Gassen aber noch lange nicht erreicht. Wie ein Augenschein am Montag zeigte, waren deutlich weniger Leute unterwegs, als noch vor der Schliessung von Geschäften und Restaurants. Im Vergleich zu den letzten Wochen sei die Stadt aber wieder sehr gut besucht gewesen.

Ungewohnter Start in den Schulen: Der Fernunterricht hat ein Ende: am Montag hat auch im Kanton Bern der Unterricht an den Schulen wieder begonnen. In der vergangenen Woche haben Lehrerinnen und Lehrer aber auch die Schulhausabwarte ihr Möglichstes gegeben, um die Auflagen von Bund und Kanton in den jeweiligen Schulen zu erfüllen.

Die bernische Erziehungsdirektorin hatte vor der Wiederaufnahme des Schulbetriebs den Halbklassenunterricht empfohlen, damit alle nach Wochen im Fernunterricht zu Hause genügend Zeit bekommen, sich wieder an den Schulalltag zu gewöhnen und die ausserordentliche Lage während der Corona-Pandemie zu verarbeiten.

Am Montag waren die Schülerinnen und Schüler an der Reihe. Zum Beispiel in einer sechsten Klasse in Biel. Hier ging es erst darum, sich an die Auflagen zu gewöhnen. Mit dem Zollstock lernten die Kinder was es heisst, zwei Meter Abstand zu halten. Für viele eine ganz neue Erfahrung.

Bild 1 / 5 Legende: Auch die Schülerinnen und Schüler in Thun müssen die Flächen desinfizieren. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Auf diesem Thuner Schulplatz haben Eltern nichts mehr verloren. Keystone Bild 3 / 5 Legende: Zwei Meter Abstand - für viele mehr, als gedacht. Andrea Abbühl/SRF Bild 4 / 5 Legende: Die Zollstöcke für die Schülerinnen und Schüler liegen bereit. Andrea Abbühl/SRF Bild 5 / 5 Legende: So viel sind zwei Meter: Die Schülerinnen und Schüler beim Ausmessen. Andrea Abbühl/SRF

Gestaffelt zum Unterricht in Thun: Grosse Schulhäuser wie das Thuner Pestalozzischulhaus oder die Oberstufe Progymatte liessen die Schülerinnen und Schüler gestaffelt zum Unterricht antreten. So kam es nicht zu grösseren Ansammlungen. Getrennt nach Stockwerken oder Klassen wurden auch die Pausen an unterschiedlichen Stellen des Schulareals verbracht.

Eltern, die ihre Kinder im Auto zur Schule bringen, waren zumindest am frühen Morgen bei diversen Thuner Schulhäusern nicht zu sehen, wie eine Korrespondentin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA feststellte.

In Biel kehrt der Alltag langsam zurück: Ein Café beim Bahnhof trinken, Kleider kaufen, ein Parfüm ausprobieren: Auch in Biel freuen sich die Menschen über die kleinen Freuden des Alltags, die seit Montag wieder möglich sind. Manch einer musste sich aber zuerst daran gewöhnen, dass sein Stammlokal etwas anders aussieht als vor dem Lockdown. Allgemein trugen nur wenige Kunden und Angestellte eine Schutzmaske. Auch rund um den Bahnhof schützten sich nur vereinzelt Menschen mit einer Hygienemaske.

Reges Treiben in Thun: In der Thuner Innenstadt herrschte für einen Montagmorgen ungewöhnlich viel Leben. Zahlreiche Mütter waren mit ihren Kindern unterwegs. Vor einem Schuhgeschäft warteten gleich drei Familien auf Einlass, denn der Nachwuchs war den Winterschuhen nun definitiv entwachsen.

Auch Kleiderläden konnten wieder erste Kunden verzeichnen. Zwar herrschte nirgends Grossandrang, aber den Thunerinnen und Thunern war anzumerken, dass sie das «Lädele» vermisst hatten.

Sonntag, 9. Mai - Anzeigen gegen Demoteilnehmer: Am Samstag haben mehrere hundert Personen in Bern gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrates demonstriert. Nun reicht die Kantonspolizei Anzeige ein. «Es werden mehrere dutzend Personen angezeigt – die genaue Anzahl ist aber noch nicht bekannt», sagt Polizeisprecherin Jolanda Egger.

Die Polizei habe noch keine totale Übersicht, weil der Einsatz so lange dauerte. Derzeit gilt ein Versammlungsverbot. Die Demonstration vom Samstag war somit verboten. «Der Einsatz war sehr fordernd, weil die Personen sehr uneinsichtig waren», so Jolanda Egger.