Der Kanton Bern hat direkt in China Schutzmaterial eingekauft. Eine erste Ladung von 110 Tonnen landete in Zürich. Dies entspricht rund neuen Lastwagen.

Berns städtische Verkehrsbetriebe Bernmobil kehren in den nächsten Wochen stufenweise zum Normalfahrplan zurück.

Mit 13 Millionen Franken wollen der Kanton Bern und die bernischen Gemeinden die Kitas unterstützen.

Im Kanton Bern sind derzeit 66 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 11 auf einer Intensivstation. 79 Infizierte sind gestorben. (Stand 22.4.2020)

Donnerstag, 23. April, Kanton Bern sichert sich begehrtes Schutzmaterial: Dem Kanton Bern ist es gelungen, in China Dutzende von Tonnen Schutzmaterial fürs Gesundheitswesen zu beschaffen. Dank diesen Lieferungen sei der Bedarf an Schutzmaterial in Spitälern, Heimen und Spitex-Organisationen bis auf Weiteres gedeckt, teilte das Kantonale Führungsorgan am Donnerstag mit.

Laut der Mitteilung kam die Beschaffung aufgrund guter persönlicher Kontakte sowie dank des grossen Engagements von Auslandschweizern und von Chinesen zustande. «Hilfreich ist auch das Schwesterabkommen, das der Kanton Bern seit 2015 mit der Stadt Shenzhen unterhält», schreibt das Kantonale Führungsorgan.

Eine erste Ladung von 110 Tonnen Schutzmaterial landete in Zürich. Das Material wurde direkt vom chinesischen Chengdu nach Kloten geflogen. Neun Lastwagen brachten anschliessend die Ware nach Bern.

Ausnahmebewilligung für Thuner Stadtrat: Der Thuner Stadtrat kann am 7. Mai unter Auflagen tagen. Die Stadt hat vom Kanton Bern eine Ausnahmebewilligung erhalten. Traktandiert ist das Massnahmenpaket der Stadtregierung zur Unterstützung der Wirtschaft während der Coronakrise. Das Thuner Stadtparlament muss allerdings für die Sitzung ein Schutzkonzept einhalten. Getagt wird nicht im historischen Rathaus, sondern im Kultur- und Kongresszentrum Thun.

Bernmobil fährt Angebot wieder hoch: Berns städtische Verkehrsbetriebe Bernmobil kehren in den nächsten Wochen stufenweise zum Normalfahrplan zurück. Ab dem kommenden Montag gilt auf dem Bernmobil-Netz bereits der Ferienfahrplan. Mit der Öffnung der obligatorischen Schulen und der Läden führt Bernmobil am Montag, dem 11. Mai grundsätzlich wieder das normale Fahrplanangebot ein.

Mittwoch, 22. April, Gurtenfestival stoppt den Vorverkauf: Das Festival wendet sich auf seiner Facebook-Seite an das Publikum. Es sei ihnen klar, dass das Publikum auf eine Absage oder definitive Zusage warte. Aber: Nach heutigem Wissensstand «gehen wir trotz aller Hoffnung realistischerweise nicht davon aus, dass wir Mitte Juli 80’000 Menschen während vier Tagen auf engstem Raum zusammen feiern lassen können.» Juristisch gesehen brauchten sie aber vom Bund eine entsprechende Verordnung, die ihnen die Durchführung verbietet. Diese gibt es bisher nicht.

Das Gurtenfestival reagiert aber trotzdem: «Aufgrund dieser unsicheren Lage haben wir uns heute entschlossen, den Ticket-Vorverkauf für den Moment zu stoppen.» Werde das Festival abgesagt, könnten alle ihr bereits gekauftes Ticket zurückgeben.

Kanton und Gemeinden unterstützen die Kitas: Mit 13 Millionen Franken wollen der Kanton Bern und die bernischen Gemeinden die Kindertagesstätten unterstützen. Sie übernehmen damit Gebühren für Betreuungsplätze, welche aufgrund der Corona-Krise nicht mehr genutzt werden, gab der zuständige Regierungsrat Pierre Alain Schnegg vor den Medien bekannt. Er wolle nicht mehr auf den Bund warten, denn das Problem sei dringend. Trotzdem hoffe der Kanton, dass auch der Bund die Kitas noch unterstützt.

Es geht darum, dass Kitas und Tagesfamilienorganisationen zwar prinzipiell offen sein müssen, Eltern aber aufgefordert werden, möglichst selber für die Betreuung der Kinder zu sorgen. Diese Eltern fragen sich, wieso sie in diesem Fall Leistungen zahlen sollen, welche sie nicht in Anspruch nehmen.

Keine Matura-Prüfungen an Berner Gymnasien: Der Kanton Bern verzichtet wegen der Corona-Pandemie sowohl auf schriftliche wie auch auf mündliche Matura-Prüfungen. Das bestätigt die Bildungsdirektion gegenüber dem Regionaljournal. Offene Abschlussnoten werden demnach aufgrund der bisherigen Erfahrungsnote ermittelt. Sollten noch nicht genügend Noten vorhanden sein, müssten Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Nachprüfungen machen.

Der Kanton Bern folgt damit der Empfehlung der kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz, welche entschieden hat, auf Prüfungen an den Gymnasien und Fachmittelschulen zu verzichten.

Coronavirus verzögert Filteranlage gegen Chlorothalonil: Die Seeländische Wassersorgung SWG möchte als Erste in der Schweiz in Worben eine neue Filteranlage einbauen, die das Fungizid Chlorothalonil aus dem Trinkwasser filtert. Aufgrund des Versammlungsverbots konnte die SWG ihre angeschlossenen Gemeinden jedoch noch nicht über die Anlage informieren und auch die Delegiertenversammlung kann nicht wie geplant im Mai über die nötigen rund zwei Millionen Franken befinden.

Weil das Geschäft komplex sei, brauche es eine Diskussion, sagt der Geschäftsführer der SWG Roman Wiget. Die Filteranlage ist umstritten. Der Kanton Bern rät explizit davon ab. Sie sei aufwendig, teuer und brauche viel Energie. Wiget sieht aber keine Alternative.

Sollte die Delegiertenversammlung sich Ende Juni dafür aussprechen, könnte die Anlage Ende Jahr in Betrieb gehen.

Bernisch Kantonales Schwingfest verschoben: Das Bernisch Kantonale Schwingfest von Mitte Juli 2020 wird abgesagt. Das Fest wird um ein Jahr verschoben und findet nun Anfang August 2021 statt, melden die Organisatoren. An diesem Wochenende wäre das Bernisch Kantonale Schwingfest in Tramelan vorgesehen gewesen. Dieses wird nun auch um ein Jahr verschoben, so wie alle nachfolgenden Feste.

Dienstag, 21. April, Temporäres Asylzentrum in Boltigen: Die ehemalige Kaserne in Boltigen BE wird ab Anfang Mai erneut als Bundesasylzentrum genutzt. Damit wird mehr Kapazität geschaffen, um die Empfehlungen des Bundes zum Schutz vor einer Ansteckung durch das Coronavirus einzuhalten.

Wegen der Pandemie eröffnet das Staatssekretariat für Migration (SEM) an verschiedenen Orten weitere Unterkünfte und erhöht so die Zahl der Unterbringungsplätze. Die ehemalige Boltiger Kaserne wurde vom SEM bereits zwischen 2016 bis 2019 zur Unterbringung von Asylsuchenden genutzt. Die Truppenunterkunft in Boltigen soll maximal ein Jahr als Asylzentrum genutzt werden, wie aus einer Mitteilung des Staatssekretariats für Migration vom Dienstag hervorgeht.

Die Nutzung erfolgt im Einverständnis mit dem Kanton Bern. Die Gemeinde Boltigen dürfte erfahrungsgemäss wenig Freude haben an dem Entscheid, hat jedoch keine rechtlichen Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren.

Das Paket beinhaltet unter anderem einen Solidaritätsfonds von 2 Millionen Franken. Das Thuner Stadtparlament muss allerdings für die Sitzung ein Schutzkonzept einhalten. Getagt wird nicht im historischen Rathaus, sondern im Kultur- und Kongresszentrum Thun. Dort können die Abstandsregeln eingehalten werden.

Obdachlosen-WG in Bieler Pfadiheim: Wegen der Coronakrise braucht es mehr Platz in den Notschlafstellen. Die Stadt Biel hat das Problem mit einem Pfadiheim gelöst. Dort haben die Randständigen genügend Platz und können zudem den ganzen Tag dort bleiben. Sie geniessen dies, haben aber teilweise Mühe mit dem neuen Alltag. Eine Reportage:

«Solätte» in Burgdorf abgesagt: Am 29. Juni würde die 289. Solätte stattfinden. Doch der Burgdorfer Gemeinderat sagt sie laut Mitteilung «mit grossem Bedauern, aber auch mit dem nötigen Respekt vor der Gesundheit der Bevölkerung ab.» Die diesjährigen Erstklässler werden ihren Solättetaler ein Jahr später erhalten.

Immer am letzten Monat im Juni feiert Burgdorf das Kinder- und Blumenfest Solennität. Die Einheimischen sagen dem traditionellen Anlass, der seine Wurzeln im 16. Jahrhundert hat, liebevoll Solätte. Zehntausende säumen bei den Umzügen jeweils die Marschroute.

Berner Wochenmärkte frühestens im Mai: In einigen Städten und Kantonen gibt es seit Montag wieder Märkte. In der Stadt Bern bisher nicht – obwohl die Märkte sehr beliebt sind. Der grösste Berner Markt findet jeweils am Dienstag und Samstag statt. Dieser werde sicher nicht vor dem 11. Mai wiedereröffnet, sagt der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause gegenüber dem Regionaljournal Bern Freiburg Wallis von Radio SRF. «Es könnte sein, dass man den Markt als Erstes auf verschiedene Tage ausweitet, um die Abstandsregeln einhalten zu können», so Nause. Normalerweise hat es rund 100 Marktstände auf dem Bundesplatz und in der Münstergasse.

Montag, 20. April, hohe Nachfrage nach Berner Schutzmasken: Die Oberaargauer Firma Lanz-Anliker hat wegen des Coronavirus die Produktion auf Masken umgestellt. Normalerweise produziert die Firma Reitzubehör, Schwingerhosen oder Röntgenschürzen. Jetzt läuft das Geschäft mit den Masken rund. Inhaber Peter Hirschi erzählt im Gespräch, er arbeite im Moment etwa 14 Stunden am Tag.

Frauenlauf verschoben: Statt wie vorgesehen im Juni, wird der Schweizerische Frauenlauf nun am 23. August stattfinden. Erwartet werden jedes Jahr rund 14'000 Teilnehmerinnen aus der ganzen Schweiz. Unter diesen Umständen mit dem Coronavirus könne ein solcher Anlass nicht durchgeführt werden, heisst es in einer Mitteilung des Organisators.

Bereits angemeldete Läuferinnen werden automatisch für den Frauenlauf am 23. August umgeschrieben. Sollte dieser Anlass abgesagt werden müssen, erhalten alle gemeldeten Läuferinnen einen Freistart für das Folgejahr.

Freitag, 17. April, Kurzarbeitsgesuche schwinden: Der Kanton Bern teilte am Freitag mit, dass die Flut an Kurzarbeitsgesuchen gebändigt werden konnte. Bis jetzt konnten rund 13'400 Gesuche gutgeheissen werden. Dies betrifft rund 150'000 Arbeitnehmende. Weitere 2500 Gesuche sind noch in Arbeit.

Weiter hat der Regierungsrat auf der Basis der Notverordnung eine zweite Tranche von 10 Millionen Franken für Standortförderungsmassnahmen zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten bei Unternehmen freigegeben.