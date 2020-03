Keine Abstimmung am 17. Mai in Biel und Thun

Wegen des Coronavirus verzichtet der Kanton Bern vorerst darauf, abgewiesene Asylsuchende in spezielle Rückkehrzentren zu bringen.

Das Swiss Economic Forum (SEF) wird aufgrund der Corona-Pandemie verschoben.

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat eine Notverordnung für die Wirtschaft verabschiedet.

Der Kanton Bern zählt mehr als 624 Corona-Fälle, sechs Personen sind bisher am Virus gestorben. (Stand 25.03.2020)

Weitere Informationen

Keine Abstimmungen in Biel und Thun: Am 17. Mai findet in der Stadt Biel keine Abstimmung statt, auch nicht über kommunale Angelegenheiten. Das teilt der Bieler Gemeinderat mit: «Das öffentliche Interesse am Schutz der Bevölkerung und der Bekämpfung der Pandemie ist in diesem Fall höher zu gewichten.» Der Bieler Gemeinderat greift zum Notrecht, damit die Stadt eine Liegenschaft ohne Zustimmung des Volks kaufen kann. Die Stimmberechtigten hätten am 17. Mai über das Geschäft entscheiden sollen. Die Liegenschaft Mattenstrasse 90 werde dringend zur Sicherstellung des Schulraumbedarfs benötigt, schreibt der Gemeinderat zur Begründung.

Auch die Stadt Thun führt an diesem Datum keine Abstimmung durch. Die Quartierschulinitiative und die Vorlage zur Erweiterung vom Verwaltungsraum werden dem Volk zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt.

Kantonale Vorlagen gibt es im Kanton Bern aktuell nicht, deshalb ist keine Abstimmung nötig.

Eröffnung der Berner Asyl-Rückkehrzentren verzögert: Wegen des Coronavirus verzichtet der Kanton Bern vorerst darauf, Asylsuchende mit rechtskräftigem Wegweisungsentscheid in spezielle Rückkehrzentren zu bringen. Diese Zentren werden vorerst nicht eröffnet.

Wie die kantonale Sicherheitsdirektion am Mittwoch mitteilte, wird der Kanton vielmehr zusätzliche Asylunterkünfte eröffnen. Dies, um die Belegung in den aktuell fast voll ausgelasteten Asylunterkünften zu vermindern. Dort wird also mehr Platz geschaffen. Die Standorte der neu eröffneten Unterkünfte will sie so rasch wie möglich bekanntgeben.

Transitplatz Gampelen öffnet später: Den Fahrenden steht der provisorische Transitplatz in Gampelen in diesem Jahr später als vorgesehen zur Verfügung. Statt wie geplant am 1. April wird der Platz erst nach Beendigung der vom Bund ausgerufenen ausserordentlichen Lage eröffnet, also frühestens am 19. April.

Mitwirkung verlängert: Wegen des Coronavirus verlängert der Bund die Mitwirkung zum Gesamtkonzept für die Sanierung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz BE. Statt bis Ende März können sich die Einwohner und Behörden bis Ende Mai zum Konzept äussern.

In Zeiten des Coronavirus sei die Meinungsbildung zum Konzept nicht gewährleistet, schreibt das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerung und Sport (VBS) in einer Mitteilung vom Mittwoch. Weiterhin vorgesehen ist, dass sich der Bundesrat noch im laufenden Jahr mit dem weiteren Vorgehen befasst.

SEF verschoben: Das Swiss Economic Forum (SEF) wird aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Der Anlass findet neu im September in Montreux am Genfersee statt. Da Gesundheitsexperten den Höhepunkt der Infektionswelle des Coronavirus im Mai prognostizieren und das Wirtschaftsforum just dann hätte über die Bühne gehen sollen, sahen sich die Veranstalter gezwungen, das SEF zu verschieben, wie die «Berner Zeitung» am Dienstag auf ihrem Onlineportal berichtete.

Das Swiss Economic Forum wird sowohl zeitlich wie auch räumlich verschoben. Zeitlich wird die Veranstaltung auf den 2. und 3. September 2020 gelegt. Da zu diesem Zeitpunkt im bisherigen Veranstaltungsort Interlaken nicht mehr genügend Raum- und Hotelkapazitäten frei sind, zieht der Anlass einmalig nach Montreux.

Wie Einkaufshilfe funktioniert: Frau Mathe ist Seniorin. Zusammen mit ihrem Mann lebt sie in Biel. Jetzt, wo sie beide zur Risikogruppe gehören, gehen sie nicht mehr nach draussen. «Wissen Sie, wir würden eine Ansteckung nicht überleben», sagt Frau Mathe. Über das Bieler Projekt «Solidarité» hat sie Hilfe gefunden: Tabea Schär und Nicola Kaeslin erledigen für sie den Einkauf.

Betreibungsstopp und verlängerte Frist: Die Steuerverwaltung des Kantons Bern publiziert am Dienstagnachmittag mehrere Massnahmen im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Einerseits verlängert sie die Frist zum Einreichen der Steuererklärung bis zum 15. September 2020. Andererseits gilt für sämtliche Forderungen des Kantons ein Mahn- und Betreibungsstopp bis 30. Juni 2020. Das ist mehr als zwei Monate länger, als der vom Bund beschlossene Betreibungsstopp bis 4. April.

Massnahmen für die lokale Wirtschaft: Der Thuner Gemeinderat stellt in einer Mitteilung am Dienstag ein Massnahmenpaket vor, das die Thuner Wirtschaft entlasten soll. Kernstück ist ein Solidaritätsfonds in der Höhe von 2 Millionen Franken. Dieser Fonds bezweckt, wirtschaftliche Härtefälle aufgrund der Corona-Pandemie zu mildern und damit dazu beizutragen, dass grundsätzlich überlebensfähige Gewerbebetriebe und Kleinunternehmen erhalten bleiben und weiter funktionieren können.

Auch Burgdorf unterstützt laut Mitteilung die ortsansässigen Firmen. Die Stadt bezahlt Rechnungen beschleunigt und wartet nicht die Zahlungsfristen ab. Diese Massnahme leistet bei den momentan offenen Kreditoren von 1.5 Millionen Franken einen für die betreffenden Firmen spürbaren Beitrag an ihre Liquidität.

Sechstes Todesopfer: Im Kanton Bern ist eine weitere Person an der vom Coronavirus verursachten Krankheit Covid-19 gestorben. Damit beklagt der Kanton nun insgesamt sechs Todesopfer. Auch die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten ist seit Montag erneut angestiegen, wie die bernische Gesundheitsdirektion am Dienstag im Internet bekannt gab. Aktuell gibt es 532 Fälle, 62 mehr als am Vortag.

Stundung Mietzinse für Gewerbebetriebe: Die Burgergemeinde Bern bietet laut Mitteilung ihren gewerbetreibenden Mieterinnen und Mietern an, die Mietzinse für die Monate April und Mai 2020 erst später zu bezahlen. Rund 100 Gewerbebetriebe, welche mit der Burgergemeinde Bern in einem Mietverhältnis stehen, sind von den aktuellen gesetzlichen Einschränkungen betroffen und mussten ihre Geschäfte und Betriebe vorübergehend schliessen.

Labor Spiez hilft, Versorgung mit Schutzmasken sicherzustellen: Das Labor in Spiez hat am Wochenende 10 Millionen Hygienemasken der Privatwirtschaft trotz abgelaufenem Verfallsdatum freigegeben. Diese werden nun durch die Armeeapotheke verteilt, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz am Montag mitteilte. Damit würden die Engpässe bei diesem Produkt zumindest temporär etwas entschärft.

Laut dem Bund können die Schutzmasken derzeit bis zu acht Stunden getragen werden, länger als die zwei bis vier Stunden der Standardnorm. Das Labor Spiez prüft derzeit auch eine mehrfache Verwendung von Schutzmasken. Eine solche ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Es gehe hier um Notlösungen, die nur im Ausnahmefall angewendet werden dürften, schreibt der Bund.

Randständige verunsichert durch Coronavirus: Treffpunkte sind geschlossen, Hilfsangebote abgesagt und niemand mehr ist unterwegs, der Kleingeld gibt. Für Obdachlose ist es derzeit umso schwieriger auf den Berner Strassen, heisst des bei der Kirchlichen Gassenarbeit Bern. Vor allem für Leute mit psychischen Krankheiten. «Die sicheren Orte der Leute sind weggefallen», sagt Gassenarbeiter Ruedi Löffel. Sie würden versuchen, die Leute zu finden und ihnen Hilfe anzubieten.

Beatmungsgeräte von Tierklinik: Die Kleintierklinik der Universität Bern benutzt zum Teil Beatmungsgeräte, die auch humanmedizinischen Standards genügen. Bei Bedarf kann das Berner Universitätsspital Insel auf diese Geräte zurückgreifen.

Vorerst geht es um acht Beatmungsgeräte, wie die Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern der Nachrichtenagentur Keystone-Sda auf Anfrage mitteilte. Die Geräte müssten allerdings vor dem Einsatz durch humanmedizinische Spezialistinnen und Spezialisten eingehend geprüft werden.

Keine Aussensitzplätze bei Take-Aways: Nicht nur geschlossene Restaurants, sondern auch solche mit Take-Away oder Lieferservice müssen im Kanton Bern die Aussensitzplätze entfernen oder absperren. Die Regierungsstatthalter haben am Montag die Massnahmen, um Menschenansammlungen zu vermeiden, präzisiert. Wer Essen zum Mitnehmen anbietet, darf draussen keine Sitzplätze anbieten.

Wer eine entsprechende Bewilligung hat, darf aber weiterhin Alkohol über die Gasse verkaufen. Das haben die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter erneut mitgeteilt – trotz Kritik der Stadt Bern.

Alkohol über die Gasse: Viele Restaurants haben wegen des Coronavirus auf Take-Away umgestellt. Nun haben die Regierungsstatthalter ihre Bestimmungen dazu präzisiert. Sie teilen mit: «Gastgewerbebetriebe mit Bewilligung zum Alkoholausschank dürfen gemäss Entscheid der Geschäftsleitung der Regierungsstatthalter zusätzlich zum Take-Away auch Alkohol über die Gasse verkaufen.»

Der Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause ist irritiert: «Diese Lockerung wurde nicht mit uns abgesprochen. Wir befürchten, dass sich nun vor den Restaurants Menschen versammeln.» Von einer Lockerung will Martin Künzi, Regierungsstatthalter in Interlaken-Oberhasli nichts wissen. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Regierungsstatthalter sagt: «Diesbezüglich gibt es keine Einschränkungen vom Bund. Restaurants mit einer entsprechenden Bewilligung durften schon vorher Alkohol über die Gasse verkaufen.» Künzi fügt aber an, dass man auf jeden Fall verhindern wolle, dass es durch dieses Angebot Menschenansammlungen gebe. Die Regelung mit dem Alkohol werde noch einmal diskutiert und wenn nötig angepasst, so Martin Künzi.

Abfallentsorgung in Bern und Biel: Die Sammelstellen in der Stadt Bern bleiben offen, und die Entsorgungshöfe werden nach kurzem Unterbruch wieder geöffnet. Das hat die Stadt Bern am Samstag bekanntgegeben. Am Montag nehmen die Entsorgungshöfe Schermen und Fellerstrasse ihren Betrieb in angepasster Form wieder auf. So werden die Kunden nur dosiert eingelassen und müssen das Entsorgungsgut selber ausladen. So könne die nötige Distanz zwischen Personen eingehalten werden, schreibt die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün.

Die Stadt Biel hatte am Freitag mitgeteilt, sie setze die Wertstoffsammlungen für Papier, Glas und Metall ab dem 25. März aus. Die Massnahme sei nötig, um die Sammlung von Hauskehricht und Grüngut langfristig sicherzustellen.

Auch der GP ist abgesagt: Der am 9. Mai geplante Grand Prix Bern fällt ebenfalls dem Coronavirus zum Opfer. Die Organisatoren erwogen eine Verschiebung in den Herbst, liessen die Idee aber wegen der längerfristig angelegten Massnahmen des Bundes fallen.

Kultur in der Krise: Die meisten professionellen Musikerinnen und Musiker sind für solche Fälle wie die Corona-Krise schlecht geschützt. Sie sind oft Einzelunternehmen und somit selbstständig erwerbend. Auch Schauspielerinnen und Schauspieler sind selten festangestellt – und wenn, dann meist befristet. Die Kulturschaffenden trifft die jetztige Krise deshalb besonders hart. Wir haben zwei Beispiele aus dem Kanton Bern herausgepickt.

Neue Notverordnung im Kanton Bern: Der Regierungsrat des Kantons Bern hat die am Donnerstag angekündigte Notverordnung für die Wirtschaft verabschiedet. Teile davon sind bereits per Samstag, 21. März, in Kraft.

In die leidende Kultur- und Sportbranche fliessen 25 Mio. Franken aus dem Lotteriefonds. Mit der Inkraftsetzung der Notverordnung besteht ab Samstag eine Rechtsgrundlage, um bernische Gesundheitsvorsorgeeinrichtungen, industrielle KMU sowie Betriebe und Selbständigerwerbende mit einer Reihe von Instrumenten finanziell zu entlasten, wie der Regierungsrat am Freitagnachmittag mitteilte.

Für betroffene Veranstalterinnen und Veranstalter gilt folgender Grundsatz: Kulturelle und sportliche Veranstaltungen, für die ein Gesuch für Lotteriegelder gestellt wurde, sollen auch dann einen Beitrag erhalten, wenn die Veranstaltung wegen des Coronavirus abgesagt werden musste.

Keine Sitzplätze in Take-aways: Diese dürfen weiterhin offen bleiben, wenn sie Lebensmittel und Gegenstände für den täglichen Bedarf anbieten. Sie dürfen jedoch keine Sitzplätze anbieten und müssen ihre allfälligen Sitzgelegenheiten, auch Aussensitzplätze, für das Publikum sperren. Der Betrieb eines Take-Aways ist im Kanton Bern ohne Bewilligung möglich, sofern kein Alkohol ausgeschenkt wird.

Kanton Bern stellt Ausweisung von Mietenden vorläufig ein: Der Kanton Bern nimmt vorderhand keine gerichtlich angeordneten Ausweisungen von Mieterinnen und Mietern vor. Dies, damit die Betroffenen während der Corona-Epidemie nicht auf der Strasse landen.

Derzeit wäre es faktisch unmöglich, eine neue Unterkunft zu finden, kam die Geschäftsleitung der bernischen Regierungsstatthalterinnen und -statthalter zum Schluss. Der Entscheid der Regierungsstatthalter gilt wie die Notverordnung des Bundesrates vorerst bis zum 19. April 2020.

Keine periodischen Fahrzeugprüfungen mehr: Der Kanton Bern stellt aufgrund der Corona-Pandemie die periodischen Fahrzeug- und Schiffsprüfungen ein. Geprüft werden nur noch Fahrzeuge, bei denen dies zwingend ist, beispielsweise nach einer polizeilichen Beanstandung. Ebenfalls zur Prüfung müssen melde- und prüfpflichtige Änderungen, Fahrzeuge, die bereits beanstandet sind, Fahrzeuge zum berufsmässigen Personentransport, Gesellschaftswagen sowie Fahrzeuge zum Transport gefährlicher Güter.

Obligatorische Nachkontrollen und freiwillige Fahrzeugprüfungen werden weiterhin durchgeführt, wie das Kantonale Führungsorgan am Freitag mitteilte. Das gilt auch für schwere Motorwagen, die im internationalen Güterverkehr zum Einsatz kommen.

Parkanlagen geschlossen: Neben der Münsterplattform sind jetzt auch der Rosengarten, die Bundesterrasse sowie die Grosse und Kleine Schanze zu. Das schreibt die Stadt Bern am Freitag in einer Mitteilung. Der Grund: Es kam an diesen Orten besonders nachts immer wieder zu Menschenansammlungen, so dass dort die notwendigen Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden. Im Moment gilt ein Sicherheitsabstand von mindestens zwei Metern.

Mehr als 280 Covid-19-Fälle im Kanton Bern: Diese Zahl gab Gesundheitsdirektor Alain Schnegg an einer Medienkonferenz bekannt. Die Zunahme um rund 80 Fälle vom Mittwoch auf Donnerstag zeige, dass der Kanton Bern am Anfang einer Welle stehe, welche über den Kanton Bern schwappen werde. 30 Covid-19-Kranke seien hospitalisiert, sechs in der Intensivstation.

Die Arbeiten am Aufbau von Coronavirus-Testzentren verlaufen nach Angaben des Kantons intensiv. Aufgrund der rasant steigenden Nachfrage nach Testmaterial können aber vorerst keine Drive-In-Testzentren eingerichtet werden.

Anzeigen der Polizei: Nach wie vor hielten sich nicht alle Personen an die Verhaltensregeln des Bundesrates zum Schutz vor der Verbreitung des Coronavirus. Jetzt verteilt die Polizei in der Stadt Bern Anzeigen, wenn sich Betriebe oder Einzelpersonen nicht an die Regeln halten – und zum Beispiel trotz Verbot ihr Geschäft geöffnet haben. Die Strafe falle laut Mitteilung des Berner Gemeinderates je nach Schwere der Tat aus: Sie beträgt aber mindestens mehrere hundert Franken.

Zusätzliche Parkplätze beim Inselspital: Das Tiefbauamt der Stadt Bern hat laut Mitteilung in der Umgebung des Inselspitals zusätzliche Parkplätze für das Spitalpersonal eingerichtet. Das Angebot wird in den kommenden Tagen bis auf 1500 ausgebaut. Das Personal des Inselspitals darf nicht mehr mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren. Ärztinnen und Pflegefachmänner sind auf Parkplätze in Spitalnähe angewiesen.

Der Wirtschaft unter die Arme greifen: An einer Medienkonferenz am Donnerstagnachmittag informiert die Berner Regierung, wie sie die Corona-Krise wirtschaftlich bewältigen will. «Wir dürfen die Wirtschaft jetzt nicht im Stich lassen», sagte Regierungspräsident Christoph Ammann. «Wir müssen zusammenstehen und unsere Kräfte bündeln.» Man müsse jetzt nachhaltige Schäden für die Wirtschaft abwenden. Der Bundesrat solle seine aussergewöhnlichen Rechte während der Corona-Krise wahrnehmen und rasch handeln.

Der Kanton Bern will über eine Notverordnung die Rechtsgrundlagen zur finanziellen Unterstützung, beziehungsweise Entlastung verschiedener Unternehmensgruppen schaffen. Der Regierungsrat fordert den Bund mit Nachdruck auf, die Kurzarbeitsentschädigungen sofort, innert Tagen, substanziell auf weitere Anspruchsgruppen auszudehnen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Plan wegen Corona So will die Berner Regierung die Wirtschaft retten 19.03.2020 Mit Audio

Skywork-Konkurs ebenfalls betroffen: Wegen der speziellen Umstände kann das Konkursamt Bern-Mittelland den Gläubigern den sogenannten Kollokationsplan nicht Anfang April zur Einsicht auflegen. Wie das Konkursamt am Donnerstag auf der eigens für die Abwicklung des Konkurses eingerichteten Internetseite bekannt gab, verschiebt es die Auflage auf einen späteren Zeitpunkt. Dieser Zeitpunkt hänge von der weiteren Entwicklung rund um das Coronavirus ab.

Der Kollokationsplan zeigt auf, welche Forderungen zugelassen werden und in welcher Rangordnung sich die rund 1000 Gläubiger befinden. Er kommt zum Zug, wenn in einem Konkursverfahren nicht alle Forderungen von Gläubigern befriedigt werden können.

Fertig E-Bike: Die Nachfrage nach mechanischen Velos und E-Bikes von Publibike sei ab dem 11. März um bis zu einem Viertel angestiegen, erklärte Publibike-Sprecherin Katharina Merkle am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Nun muss die Postauto-Tochter Publibike in Bern ihre E-Bikes aus dem Verkehr ziehen, weil deren Wartung nicht mehr möglich ist. Der Logistikpartner nehme wegen Vorgaben des Kantons gewisse Mitarbeitende aus Schutz vor dem Coronavirus aus dem Dienst, begründet Merkle den Schritt. Die rund 800 mechanischen Velos, also rund die Hälfte des Netzes, stünden aber weiterhin zur Verfügung.

Sexarbeiterinnen plötzlich obdachlos? Kontaktverbot bedeutet für Sexarbeiterinnen auch Arbeitsverbot. Für die Betroffenen sei dies fatal, sagt Christa Ammann von der Fachstelle Xenia. «Viele Sexarbeiterinnen arbeiten am selben Ort, wo sie auch wohnen. Die Mieten für diese Arbeitsräume sind üblicherweise sehr hoch.» Das heisst, wenn das Einkommen ausbleibt, laufen die Sexarbeiterinnen Gefahr, auch ihr Dach über dem Kopf zu verlieren und obdachlos zu werden.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Plötzlich obdachlos Sexarbeiterinnen verlieren wegen Coronavirus ihr Zuhause 19.03.2020 Mit Audio

50 Millionen Franken für KMU: Die Berner Kantonalbank BEKB will ihren KMU-Kunden in der Coronakrise unter die Arme greifen. Per sofort stellt sie 50 Millionen Franken zinsfrei zur Verfügung. Die Sonderdarlehen sollen kleinen und mittleren Unternehmen helfen, Liquiditätsengpässe zu überbrücken, meldet die BEKB. Die Stadtberner Wirtschaftsverbände hatten am Dienstag eine vereinfachte Kreditgabe durch die BEKB gefordert. Die Berner Stadtregierung stellte sich am Mittwoch hinter die Forderung.

Stadt Thun richtet Hotline ein: Die Stadt hat eine Auskunftsstelle für Leute, die Hilfe suchen geschaffen. Wer Hilfe sucht, kann bei der Stadtverwaltung anrufen. Auf der Internetseite des Wirtschaftsraum Thun wurde zudem ein Verzeichnis eingerichtet mit Geschäften, die geöffnet haben und mit Restaurants, die ausliefern.

Kurzarbeit beim SC Bern: Wegen des Coronavirus gibt es beim SCB auch Konsequenzen für die Geschäftsstelle. Diese ist seit Montag geschlossen. Für deren Angestellte hat Marc Lüthi Kurzarbeit im Umfang von 50 Prozent beantragt, welche von den Angestellten akzeptiert worden ist, meldet der SCB.

Kleinere und mittlere Unternehmen fordern Hilfe: Der Verband Berner KMU fordert finanzielle Hilfe. Ohne gehe es nicht, sagt Christoph Erb, Direktor von Berner KMU. Zudem müsse insbesondere der Bund auch klarer sagen, was Sache sei.

Keine Besuche und kein Urlaub im Strafvollzug: Das Coronavirus macht auch vor Gefängnismauern nicht Halt. Im Kanton Bern werden im Strafvollzug Besuche und Urlaub der Häftlinge vorerst gestrichen. Neu gilt im Kanton Bern nicht nur in Alters- und Pflegeheimen ein Besuchsverbot, sondern auch in Heimen für Menschen mit einer Behinderung oder für Suchtkranke. Diese Leute sollen auch nicht aus den Institutionen hinaus gehen. Erlaubt seien Besuche bei Menschen, die im Sterben liegen, meldet der Kanton Bern. In den Sonderschulen gebe es zudem keinen Präsenzunterricht mehr.

Weitere Massnahmen in der Stadt Bern: Die Stadt hat ein Coronavirus-Informationsteam gebildet, welches zusammen mit der Kantonspolizei Bern Menschen im öffentlichen Raum anspricht. Sie sollen sie animieren, Abstand zu halten und ihnen die Massnahmen gegen das Virus erläutern. Sollte sich die Bevölkerung nicht an einen Abstand von zwei Metern halten, würden Parkanlagen geschlossen, meldet die Stadt Bern. Nicht möglich sei dies bei der Skateranlage auf der Schützenmatte. Diese wurde geschlossen.

Münsterplattform wegen Coronavirus geschlossen: Neben den Märkten, den städtischen Hallenbädern und Sportanlagen wird nun auch die Münsterplattform in der Stadt Bern geschlossen. Da würden regelmässig grössere Gruppen aufeinandertreffen, meldet die Berner Stadtregierung. Die anderen Parkanlagen und Spielplätze bleiben vorerst offen. Damit dies so bleibe, müssten sich die Leute aber daran halten, sich nicht in grösseren Gruppen zu treffen und Abstand zu halten, betont die Stadtregierung.

Vom Gastronomiebetrieb zum Lieferservice: Trotz Coronakrise dürfen Restaurants einen Take-away- oder Lieferservice betreiben. Für gewisse Betriebe ist das eine Alternative. Das Gourmetrestaurant Landhaus im Liebefeld beispielsweise hat auf den Lieferservice umgestellt. Der Aufwand sei aber gross. «Sie hätten sich aber neu organisieren», sagt Restaurantchef Tom Christen. So umstellen können nicht alle Betriebe in der Region. Die Präsidentin von GastroBern ist skeptisch, ob die Betriebe sich dank Lieferservice über Wasser halten können.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Geschlossene Restaurants Lieferservice statt mehrgängige Menüs 17.03.2020 Mit Audio

FC Thun beantragt Kurzarbeit: Der Berner Oberländer Fussballklub hat alle seine Aktivitäten eingestellt. Alle Trainings wurden abgesagt, die Geschäftsstelle geschlossen, die Administration auf ein Minimum reduziert, meldet der Klub. Er werde umgehend ein Gesuch auf Kurzarbeit einreichen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Gesuch für Kurzarbeit gestellt FC Thun reduziert Betrieb auf Minimum 17.03.2020 Mit Video

Kanton baut drei Zentren für Schnelltests: Der Kanton Bern soll damit eine Vorreiterrolle einnehmen. Wenn die Testzentren in Bern funktionieren, sollen weitere in der ganzen Schweiz aufgehen, sagt Daniel Koch, Leiter übertragbare Krankheiten des BAG. Nächste Woche soll ein erstes Zentrum in Bern eröffnen – auf dem Bernexpo-Gelände im Wankdorf, heisst es beim Kanton Bern auf Anfrage. In Biel und Thun sollen weitere Zentren eröffnet werden. Pro Zentrum will der Kanton Bern bis zu tausend Tests pro Tag durchführen.

Armeeapotheke in Ittigen stellt Desinfektionsmittel her: Die Desinfektionsmittel werden knapp, darum beginnt die Armeeapotheke in Ittigen in den nächsten Tagen, für öffentliche Spitäler Desinfektionsmittel zu produzieren. Die Armee beliefert damit auch die Spitäler. Doch auch sie hat Mühe, an die nötigen Rohstoffe zu gelangen, sagt der oberste Armeeapotheker im Interview.

Kantonale Verwaltung geschlossen: Mehrere Schalter der Kantonsverwaltung werden geschlossen – unter anderem die Steuerverwaltung, Arbeitslosenkassen, die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren oder die Strassenverkehrs- und Schiffsamtsämter. Die Ämter erfüllen die Aufgaben wie gewohnt.

Beerdigungen nur im engsten Kreis: Beerdigungen sind trotz Veranstaltungsverbot möglich, aber nur im engsten Familienkreis. Das schreiben die Reformierten Kirchen der Kantone Bern, Jura und Solothurn auf ihrer Internetseite. Maximal 10 bis 20 Personen sollten derzeit dabei sein – allenfalls nur auf dem Friedhof und nicht in der Kirche.

Sämtliche Karfreitags- und Ostergottesdienste seien abgesagt. Was mit Konfirmationen passiert, ist noch unklar.

Biel unterstützt Angestellte: Die Stadt Biel zahlt ihren Angestellten auch dann den vollen Lohn, wenn sie ihre schulpflichtigen Kinder hüten müssen und nicht von zu Hause aus arbeiten können, meldet die Bieler Stadtregierung am Dienstag.

Spitäler brauchen zusätzliche Ambulanzen: Die Situation in den Berner Spitälern sei zwar angespannt. Es bestehe aber keine Notlage, betont die Berner Regierungsrat am Montagabend. Spitäler, Kliniken und Arztpraxen müssten auf Eingriffe und Therapien verzichten, die nicht dringend nötig seien. Zudem haben die Spitäler 14 zusätzliche Ambulanzen angefordert, um die steigenden Patientenzahlen bewältigen zu können.

Auszubildende sollen helfen: Der Kanton klärt ab, ob und in welcher Form Auszubildende der Gesundheitsfachschulen das Pflegepersonal unterstützen könnten. Kindertagesstätten dürften nur geschlossen werden, wenn andere geeignete Betreuungsangebote bestehen würden.

Erster Todesfall im Kanton: Am Montagabend wurden 123 Fälle im Kanton Bern positiv auf das Coronavirus getestet. 15 Personen sind in Spitalbehandlung, 5 davon auf der Intensivstation. Zudem vermeldete der Kanton Bern am Montagabend den ersten Todesfall, die Person litt an einer Vorerkrankung.

Wie sieht die Betreuung in der Schule aus? Ein Beispiel: Im Berner Länggassquartier kamen am Montagmorgen rund 10 von insgesamt 350 Schülerinnen und Schüler der dritten bis sechsten Klasse. Für sie findet jedoch kein normaler Unterricht statt. «Sie werden auf Klassenzimmer verteilt und arbeiten an denselben Projekten und Dossiers wie die Kinder zu Hause», sagte der Schulleiter Peter Kämpfen.

Bei Fragen könnten sie sich statt an die Eltern, an anwesende Lehrpersonen melden, die vor Ort am Vorbereiten sind. Kämpfen sei froh, dass nicht mehr Kinder gekommen sind, denn man könne nicht alle vor Ort betreuen.

«Wir sind der Meinung, dass maximal fünf Kinder in einem Klassenzimmer sein können», sonst würde man sich zu nahe kommen. Der Schulleiter rechnet damit, dass künftig mehr Eltern ihre Kinder nicht mehr zu Hause betreuen können.