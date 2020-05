Bei Bahnunternehmen fehlen derzeit Lokführerinnen und Lokführer, weil ihre praktische Ausbildung wegen Corona auf Eis lag.

Erneut sind Kundgebungen gegen die Coronamassnahmen angesagt. Die Polizeiarbeit dürfte schwieriger werden.

Die Zahl der Betreibungen und Konkurse liegt trotz Coronakrise ungefähr auf dem Wert des Vorjahres.

Die Finanzkommission des Parlaments geht von einer angespannten Situation aus – und will Steuersenkungen aufschieben.

Im Kanton Bern sind derzeit 20 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 3 auf einer Intensivstation. 96 Infizierte sind gestorben. (Stand 22.5.2020)

Weitere Informationen

Freitag, 22. Mai – Lokführermangel wegen Corona: Die praktische Ausbildung der angehenden Lokführerinnen und Lokführer fiel in den vergangenen Wochen aus, sagt Fabienne Thommen, Mediensprecherin des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS): «Es durften nicht zwei Leute zusammen im Führerstand sein, und die Fahrpraxis kann man sich nicht zuhause aneignen.»

Seit Anfang Mai dürfen mit Auflagen wieder zwei Personen in einem Zugs-Führerstand sein. Beide müssen eine Gesichtsmaske tragen. Zehn Leute sind beim RBS derzeit in Ausbildung, sie werden diese vier bis sechs Wochen später abschliessen als geplant. Diese zehn Leute fehlen derzeit in den Dienstplänen, weshalb Züge gestrichen wurden, die laut Fahrplan unterwegs sein sollten.

Wurde da zu knapp geplant? Nein, sagt Fabienne Thommen vom RBS. «Die Planung geht normalerweise gut auf.» Und man bilde nicht auf Vorrat mehr Leute aus als nötig.

Erneut sind für Samstag Kundgebungen gegen die Coronamassnahmen angesagt, unter etwas anderen Voraussetzungen: Anfang Woche erklärte der Bundesrat, dass Kundgebungen von bis zu 5 Personen mit Auflagen erlaubt sind. Die Polizeiarbeit werde dadurch nicht einfacher, vermutet der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause. «Es ist nicht gestattet, Aktivitäten mit mehreren Kleingruppen gleichzeitig durchzuführen.»

Ist es denn überhaupt kontrollierbar, wenn zahlreiche Kleingruppen in der Stadt demonstrieren sollten? «Es ist schwieriger kontrollierbar, aber es ist möglich», sagt Reto Nause. Die Polizei werde auch dieses Mal eingreifen, wenn sie strafbare Handlungen feststelle.

Noch keine Konkurswelle im Kanton Bern: In diesen Wochen haben viele Leute ihren Job verloren und zahlreiche Unternehmen bangen um ihre Existenz. Dennoch ist die Zahl der Konkurse und Betreibungen nicht in die Höhe geschnellt, wie die zuständige Geschäftsleitung der Konkurs- und Betreibungsämter des Kantons Bern auf Anfrage bestätigte. Bisher seien nur normale Schwankungen registriert worden. Die Coronakrise dürfte sich jedoch im Sommer auf die Zahl der Konkurse auswirken.

Die Zahl der Betreibungen ist sogar gesunken. Dies, weil grosse Rechnungssteller wie die Steuerverwaltung oder die Krankenkassen vorerst auf Betreibungen verzichten. Auch dies dürfte sich im Sommer ändern: Das Betreibungsamt rechnet mit einem starken Anstieg, der sich jedoch wieder rasch abflacht. Über das ganze Jahr gesehen sollte die Zahl der Betreibungen in etwa stabil bleiben.

Mittwoch, 20. Mai – die Auswirkungen auf die Kantonsfinanzen: Die Coronakrise wird die Finanzen des Kantons Bern stark belasten. Davon geht die Finanzkommission des Kantonsparlaments aus. Die Kommission ist zwar zufrieden mit der Rechnung des letzten Jahres, die Ausgangslage habe sich aber nun geändert. Darum macht sich die Kommission laut eigenen Angaben Sorgen wegen der vielen geplanten Investitionen. Die Regierung will die finanzielle Lage fürs neue Jahr nochmals analysieren.

Eine knappe Mehrheit der Kommission ist der Ansicht, dass sich der Kanton Bern geplante Senkungen der Steuern für Unternehmen nicht leisten kann. Vor zwei Monaten hatte das Parlament diese noch gutgeheissen.

Die neue Freiheit der Berner Beizen: Berner Gastrobetriebe können unbürokratisch Plätze und Pärke in Beschlag nehmen. So will es die Stadtregierung. Die Nachfrage nach Aussenräumen ist bei den Gastronomen gross. Die Gewerbepolizei hat bereits weit über 100 Betriebe und deren Erweiterungsideen angeschaut. Wie funktioniert das in der Praxis? Erstaunlich gut, zeigt ein Rundgang. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mehr Platz für Restaurants Die neue Freiheit der Berner Beizen 20.05.2020 Mit Video

Geld für Contact Tracing: Auch der Kanton Bern versucht, alle Leute, die mit Corona-Infizierten Kontakt hatten, ausfindig zu machen. Das kostet Geld.

Die Kantonsregierung hat einen Kredit von 3.6 Millionen Franken gesprochen. So viel Geld brauche es maximal, um von Mai bis Dezember alle Personen aufzusuchen und in Quarantäne zu schicken, teilt die Kantonsregierung mit.