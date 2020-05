Der Kanton Bern spürt die finanziellen Auwirkungen der Krise.

Die Zeitung «Der Frutigländer» wird Ende Juni eingestellt. Das Blatt sei ein Opfer der Coronakrise geworden.

Im Kanton Bern sind derzeit 9 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 2 auf einer Intensivstation. 96 Infizierte sind gestorben. (Stand 29.5.2020)

Freitag, 29. Mai – Massive Auswirkungen auf die Berner Finanzen: Die Berner Kantonsregierung rechnet mit einem Defizit von gegen 300 Millionen Franken – wegen der Coronakrise. Die Pandemie drosselt die Wirtschaftsleistung des Kantons. Dadurch gehen Steuereinnahmen zurück. Auch sei mit tieferen Beträgen aus dem Bundesfinanzausgleich zu rechnen, teilt die bernische Regierung mit. Zum jetzigen Zeitpunkt sei ein weiteres Sparpaket ebenso wenig zielführend wie eine Steuererhöhung, machte Finanzdirektorin Beatrice Simon deutlich.

So ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt: Das Amt für Arbeitslosenversicherung des Kantons Bern verzeichnete im Mai einen starken Rückgang der Gesuche für Kurzarbeitsentschädigung. Bis heute wurden 18‘320 Gesuche von Unternehmen mit total 194‘000 betroffenen Mitarbeitenden bewilligt. Das teilte die Regierung mit. Die Arbeitslosenkasse des Kantons Bern hat seit März 119 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt. Die Arbeitslosigkeit steigt – atypisch für diese Jahreszeit – weiterhin an.

Wieder normaler Fahrplan: Der Regionalverkehr Bern Solothurn (RBS) kehrt ab dem 8. Juni wieder zum Normalfahrplan zurück. Das Verkehrsunternehmen hatte aufgrund der Corona-Pandemie das Angebot vorübergehend zurückgefahren.

So fährt der RE Bern-Solothurn in den Hauptverkehrszeiten morgens und abends wieder im gewohnten Viertelstundentakt. Und auf der Linie S7 gilt morgens, mittags und abends wieder der 7,5 Minuten-Takt zwischen Bern und Bolligen. Die Buslinien 41 und 44 fahren ebenfalls wieder nach dem regulären Jahresfahrplan, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Der RBS empfiehlt, insbesondere in gut besetzten Zügen und Bussen, und wenn der Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann,

Donnerstag, 28. Mai – Die Schiffe sind zurück: Auf dem Thuner- und dem Brienzersee kehren ab dem 6. Juni die Schiffe zurück. Jedoch sei das Angebot anfangs noch reduziert, das meldet die BLS. Zuerst werden nur die grössten Schiffe fahren und nur halb so viele Passagiere wie möglich werden transportiert. Die BLS bittet die Fahrgäste laut Mitteilung, dass sie eine Maske tragen. Auch auf dem Bielersee verkehren ab dann wieder Schiffe.

Der Kultursommer fällt nicht ganz aus: Das Festival Pod'Ring in Biel wurde abgesagt. Aber Tobias Müller sagt: «Seit Beginn des Lockdowns diskutieren wir über Alternativen.» Welche das sind, das will er nicht verraten. Auch, weil man nicht zu viel Publikum anziehen wolle, das wäre nicht gut. Deshalb werden die Aktionen «eher flüchtig» sein, oder eine Art spontane «kulturelle Augenzwinkern».

Eigentlich könnten die Organisatorinnen und Organisatoren des Pod'Ring jetzt zurücklehnen. Eine Alternative zum Festival zu bieten ist keine Pflicht. «Uns liegt diese Kulturwoche am Herzen», sagt Müller, «wir wollen trotz Corona für ein Lächeln sorgen.»

Auch in der Stadt Bern soll es ein Kulturangebot geben, trotz allem. Das sagt der Betreiber des La Cappella in Bern, Christoph Hoigné. Sie planen eine Veranstaltungsreihe «Phönix». Kei einziger der angefragten Kulturschaffenden hätten nach Lohn gefragt, sagt Hoigné.

Fertig Frutigländer: Die Zeitung «Der Frutigländer» wird Ende Juni eingestellt. Das Blatt sei ein Opfer der Coronakrise geworden, teilte die Frutigländer Medien AG am Donnerstag auf ihrer Website mit. Der Umsatz sei drastisch eingebrochen. Dem sechsköpfigen Redaktionsteam und den Verlagsangestellten sei unter Einhaltung der gültigen Fristen gekündigt worden, heisst es in der Mitteilung.

Der «Frutigländer» erschien erstmals im Dezember 2005. Zweimal wöchentlich wurden gut 4000 Exemplare gedruckt. Nach Angaben des Verlags war die Zeitung «eine der wenigen Schweizer Zeitungen mit stabiler und zuletzt sogar leicht wachsender Auflage».

Tierpark Dählhölzli bleibt am Eröffnungs-Wochenende noch zu: Viele Tiere hätten sich daran gewöhnt, keine Menschen zu sehen und ihre Fluchtdistanzen stark erhöht. Komme jetzt zum Beispiel jemand in die Nähe der Flamingos, flüchte die ganze Herde in die andere Ecke des Geheges, sagt Dählhölzli-Direktor Bernd Schildger. Bei hunderten von Besuchern bei einer Eröffnung am Wochenende bestehe die Gefahr, dass sie in den Zaun fliegen würden.

Auch die Moschusochsen und Seehunde müssten wieder langsam daran gewöhnt werden, in der Nähe von Menschen zu sein. Schildger und seine Mitarbeiter trainieren die Tiere seit längerem. Sie hoffen, dass der Neustart für die Tiere nach dem Wochenende, am Montag, den 8. Juni sanfter sein wird.

Mittwoch, 27. Mai – Welche Badi öffnet wann? Ab dem 6. Juni dürfen Badeanstalten laut dem Bundesrat theoretisch öffnen. Ob auch die grossen Badis im Kanton Bern dann wieder Gäste begrüssen, ist noch unklar. Die Berner Stadtverwaltung sagt auf Anfrage, sie wolle zuerst prüfen, ob es für die Öffnung des Marzili- und Lorrainebads noch zusätzliche Schutzmassnahmen braucht. Auch in Thun und Biel gibt es in den nächsten Tagen einen Entscheid, wann und unter welchen Voraussetzungen die Badis wieder für alle Gäste öffnen.

Die Stadt Bern lanciert derweil einen neuen Mailingdienst, Link öffnet in einem neuen Fenster. Ab sofort erhalten Abonnentinnen und Abonnenten des Dienstes aktuelle Informationen über Änderungen der Öffnungszeiten, frühere Schliessungen wegen schlechter Witterung oder über Events in den Anlagen.

Dienstag, 26. Mai – Corona legt Forstwirtschaft lahm: Wegen der Coronakrise ist der Holzmarkt am Boden, der Export eingebrochen. Die Krise kommt insofern zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da derzeit viel Holz vorhanden wäre. Die Winterstürme und die Trockenheit des Frühlings begünstigen die Entwicklung der Borkenkäfer im Berner Wald. Gemäss einer Mitteilung der Kantonsregierung sollten die befallenen Bäume rasch entfernt werden, damit der Käfer sich nicht ungehindert ausbreiten kann. Doch aufgrund der geringen Nachfrage nach Holz lohne sich das kaum.

Die Berner Kantonsregierung hat schon im Januar entschieden, das Programm zur Bekämpfung des Borkenkäfers in den tieferen Lagen des Mittellands und des Aaretals in den Jahren 2020 und 2021 weiterzuführen. Inklusive Bundesbeiträge stehen für die beiden Jahre 1,6 Millionen Franken zur Verfügung. Bei Schutzwäldern werden ungedeckte Kosten mit Bundes- und Kantonsbeiträgen gedeckt. In der aktuellen Mitteilung ruft die Kantonsregierung dazu auf, einheimisches Holz als Bau- und Energieträger zu verwenden.

Montag, 25. Mai – Frutigen will Abstimmungen vorziehen: Die Stimmberechtigten von Frutigen werden bereits Anfang Juli an der Urne über fünf Vorlagen befinden. Der Gemeinderat hat entschieden, nicht bis zum nächsten offiziellen Abstimmungstermin von Ende September zuzuwarten. Die Volksabstimmung von Mitte Mai musste aufgrund der Corona-Pandemie auf unbestimmte Zeit verschoben werden.

Einer der Gründe: Nach den Abstimmungen können dem Gewerbe Arbeitsaufträge vergeben werden. Abgestimmt wird über den Anbau und die Teilsanierung der Schulanlage Widi. Dazu liegt ein Kreditantrag von 6,5 Millionen Franken vor. Ein weiteres Geschäft betrifft den Neubau des Gemeindewerkhofs im Kanderspitz mit einem Kreditantrag von 2,7 Millionen Franken.

Samstag, 23. Mai – keine Mahnwache: Die Polizei hat am Samstag in Bern eine Kundgebung von Gegnern der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus verhindert. Sie sperrte den Bundesplatz schon am Mittag ab und kontrollierte am Nachmittag mehrere kleine Personengruppen und Einzelpersonen, die mit Transparenten unterwegs waren. «Wir sprechen die Personen an, führen Kontrollen durch und weisen die Leute weg», schrieb die Kantonspolizei auf Twitter.

Mit einigen Dutzend Personen hielt sich die Zahl von Demowilligen heute in engen Grenzen. Gross war hingegen das Polizei-Aufgebot. An den ersten beiden Mai-Samstagen hatten jeweils Hunderte Menschen in Bern gegen die Corona-Massnahmen des Bundes demonstriert. Letzten Samstag erstickte die Polizei erstmals jeglichen Demoversuch im Keim.

Heute war die Ausgangslage insofern anders, als der Bund neuerdings Kleinstdemos zulässt. So dürfen maximal fünf Personen gemeinsam für ein Anliegen demonstrieren. Die Kantonspolizei Bern deutete die Vorgabe so, dass die einzelnen Gruppen räumlich oder thematisch keinen Zusammenhang haben dürfen.

Freitag, 22. Mai – Studie am Inselspital überprüft Wirkung von Tocilizumab auf Covid-19-Patienten: Der Wirkstoff ist seit Jahren im Einsatz unter anderem gegen Polyarthritis, er wird unter dem Namen Actemra vermarktet. Das Medikament sei ein geeigneter Kandidat, um womöglich die oft auftretende, dramatische Verschlechterung des Zustandes nach einer Virusinfektion aufhalten oder ganz vermeiden zu können, schreibt das Inselspital.

«Wir wissen von Daten aus dem chinesischen Wuhan, dass Actemra bei schweren Verläufen von Coronaerkrankungen eine deutliche Verbesserung bewirken kann», sagt der Berner Professor Peter Villiger, der die Studie am Inselspital leitet. «Nun geht es darum, diese Angaben zu überprüfen.»

Dass ein Medikament gegen Gelenkentzündungen bei Coronavirus-Infektionen helfen soll, töne vielleicht paradox, sagt Peter Villiger. Aber es gibt eine Parallele: «Ein Virus kann zu einer Entzündung führen, die fast wie ein Suizid wirkt. Das Immunsystem wird so sehr aktiviert, dass eine zu starke Entzündung zum Tod führen kann.» Das Medikament, das nun im Fokus ist, könne diese Entwicklung unterbinden.

Lokführermangel wegen Corona: Die praktische Ausbildung der angehenden Lokführerinnen und Lokführer fiel in den vergangenen Wochen aus, sagt Fabienne Thommen, Mediensprecherin des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS): «Es durften nicht zwei Leute zusammen im Führerstand sein, und die Fahrpraxis kann man sich nicht zu Hause aneignen.»

Seit Anfang Mai dürfen mit Auflagen wieder zwei Personen in einem Zugs-Führerstand sein. Beide müssen eine Gesichtsmaske tragen. Zehn Leute sind beim RBS derzeit in Ausbildung, sie werden diese vier bis sechs Wochen später abschliessen als geplant. Diese zehn Leute fehlen derzeit in den Dienstplänen, weshalb Züge gestrichen wurden, die laut Fahrplan unterwegs sein sollten.

Wurde da zu knapp geplant? Nein, sagt Fabienne Thommen vom RBS. «Die Planung geht normalerweise gut auf.» Und man bilde nicht auf Vorrat mehr Leute aus als nötig.

Erneut sind für Samstag Kundgebungen gegen die Coronamassnahmen angesagt, unter etwas anderen Voraussetzungen: Anfang Woche erklärte der Bundesrat, dass Kundgebungen von bis zu 5 Personen mit Auflagen erlaubt sind. Die Polizeiarbeit werde dadurch nicht einfacher, vermutet der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause. «Es ist nicht gestattet, Aktivitäten mit mehreren Kleingruppen gleichzeitig durchzuführen.»

Ist es denn überhaupt kontrollierbar, wenn zahlreiche Kleingruppen in der Stadt demonstrieren sollten? «Es ist schwieriger kontrollierbar, aber es ist möglich», sagt Reto Nause. Die Polizei werde auch dieses Mal eingreifen, wenn sie strafbare Handlungen feststelle.

Noch keine Konkurswelle im Kanton Bern: In diesen Wochen haben viele Leute ihren Job verloren und zahlreiche Unternehmen bangen um ihre Existenz. Dennoch ist die Zahl der Konkurse und Betreibungen nicht in die Höhe geschnellt, wie die zuständige Geschäftsleitung der Konkurs- und Betreibungsämter des Kantons Bern auf Anfrage bestätigte. Bisher seien nur normale Schwankungen registriert worden. Die Coronakrise dürfte sich jedoch im Sommer auf die Zahl der Konkurse auswirken.

Die Zahl der Betreibungen ist sogar gesunken. Dies, weil grosse Rechnungssteller wie die Steuerverwaltung oder die Krankenkassen vorerst auf Betreibungen verzichten. Auch dies dürfte sich im Sommer ändern: Das Betreibungsamt rechnet mit einem starken Anstieg, der sich jedoch wieder rasch abflacht. Über das ganze Jahr gesehen sollte die Zahl der Betreibungen in etwa stabil bleiben.

