Eine knappe Mehrheit der Finanzkommission will nicht, dass wegen der Coronakrise die Schuldenbremse umgangen wird.

An Berner Gymnasien, den Berufsfachschulen und der Universität kann der Abstand von zwei Meter nicht eingehalten werden.

Die Berner Stadtregierung will nach wie vor keine Demonstrationen in der Innenstadt zulassen.

Im Kanton Bern sind derzeit 27 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital, davon 5 auf einer Intensivstation. 96 Infizierte sind gestorben. (Stand 15.5.2020)

Freitag, 15. Mai - Wie soll der Kanton Bern die Corona-Ausgaben finanzieren? Bisher ist bekannt, dass der Kanton für die Spitäler mit etwa 270 Millionen Franken Kosten rechnet, dazu kommen Kosten für den Tourismus, die Wirtschaftsförderung, die Kultur und für das Schutzmaterial, welches der Kanton gekauft hat - hier sprechen mehrere Quellen gegenüber Radio SRF von weiteren 120 Millionen Franken. Dazu werden noch mehr Kosten kommen, etwa wegen der Einnahmenverluste beim öffentlichen Verkehr. Und noch weiss niemand, wie sich die Coronakrise auf die Steuereinnahmen des Kantons auswirken wird.

Die Finanzkommission des Kantonsparlaments stellt sich gegen den Plan der Regierung, die Schuldenbremse vorsorglich ausser Kraft zu setzen. Eine knappe Mehrheit der Kommission findet das weder dringlich noch verhältnismässig.

Argumente gegen das Umgehen der Schuldenbremse Textbox aufklappen Textbox zuklappen Die Verhältnismässigkeit sei nicht gegeben, weil es denkbar sei, das Einhalten der Schuldenbremse auch mit anderen Massnahmen sicherzustellen.

Die Dringlichkeit sei nicht gegeben, weil Massnahmen zur Beibehaltung des Gleichgewichts im Staatshaushalt immer noch beschlossen werden könnten, nämlich bei den Budgetberatungen und der Verabschiedung der Jahresrechnung 2020.

Die ausserordentlichen Kosten wegen der Coronakrise sollen laut Kommissions-Mehrheit über die laufende Rechnung und die nächsten Budgets aufgefangen werden.

Die Kommissions-Minderheit argumentiert laut der Mitteilung, die Ausklammerung der Coronavirus-Massnahmen würde etwas Druck von den Staatsfinanzen nehmen.

Argumente für das Aussetzen der Schuldenbremse Textbox aufklappen Textbox zuklappen Falls der Kanton auch in den kommenden Jahren Defizite macht, werde es fast unmöglich, die sehr restriktiven Bestimmungen der Schuldenbremse anzuwenden.

Zudem sei der Artikel in der Notverordnung ein positives Zeichen an die Bevölkerung, dass die Politik die Kantonsfinanzen nicht nur mit Sparmassnahmen im Gleichgewicht halten wolle.

Die Haltung der Kommission geht als Antrag an das Kantonsparlament.

Donnerstag, 14. Mai - Kein normaler Präsenzunterricht möglich: Berner Gymnasiasten, Berufsfachschüler und Studierende werden ab dem 8. Juni nicht alle an ihre Schulen und Universitäten zurückkehren. Ein Teil von ihnen wird weiterhin im Fernunterricht geschult.

Der Kanton Bern will mit einem flächendeckenden Präsenzunterricht zuwarten, wie die bernische Bildungsdirektion am Donnerstag mitteilte. Stattdessen soll ein Mix aus Fern- und Präsenzunterricht stattfinden.

Das Problem: die Hygienevorschriften des Bunds können nicht eingehalten werden; insbesondere mit dem 2-Meter-Abstand wird es schwierig. Der Unterricht könne maximal in Halbklassen stattfinden, so die bernische Bildungsdirektion, was vor allem die Berufsfachschulen und Mittelschulen vor grosse Herausforderungen stellen würde.

Geld für Startup-Unternehmen: Der Kanton Bern setzt die letzte Tranche der Corona-Gelder für Startup-Unternehmen ein. Die 5 Millionen Franken setzt der Regierungsrat für die Teilnahme am Bundesprogramm zur Erweiterung des Bürgschaftswesens ein. Dabei verbürgt der Bund 65 Prozent und der Kanton die restlichen 35 Prozent des gewährten Kredits, wie die bernische Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion am Donnerstag mitteilte.

Die Berner Regierung hat im März einen Rahmenkredit im Umfang von 35 Millionen Franken zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise beschlossen.

Regierungsstatthalter sind für die Gemeinden verantwortlich: Ab sofort entscheiden im Kanton Bern die Regierungsstatthalter über die Durchführung von Gemeindeversammlungen oder kommunalen Parlamentssitzungen während der Coronakrise. Diese Kompetenzverschiebung hat der Regierungsrat beschlossen. Die Regierungsstatthalterinnen und Regierungsstatthalter seien verantwortlich für die allgemeine Aufsicht über die Gemeinden und auch zuständig für die Bewilligung eines Urnengangs, wenn eine Gemeindeversammlung ausnahmsweise nicht durchgeführt werden könne, teilte die Regierung am Donnerstag mit.

Mittwoch, 13. Mai - Stadtregierung hält an absolutem Demo-Verbot fest: Menschenansammlungen bleiben in der Stadt Bern verboten. Das betont die Stadtregierung in einer Mitteilung. Die Kantonspolizei habe den Auftrag erhalten, Kundgebungen weiterhin im Rahmen der Verhältnismässigkeit zu verhindern. Gerade angesichts der Tatsache, dass der Wochenmarkt ab Samstag in ausgedehnter Form wieder stattfinde, sei eine Kundgebung zwingend zu vermeiden, so die Stadtregierung.

Am vergangenen Samstag hatten sich in Bern mehrere hundert Personen versammelt und gegen die Corona-Massnahmen des Bundesrates demonstriert. Für kommenden Samstag ist erneut eine Demonstration geplant.

Stadt Biel verschenkt Solidaritätsbons im Wert von 25 Franken: Alle Menschen, die in der Stadt Biel wohnen, sollen diesen Bon erhalten. Zwischen Juli und September kann dieser in Bieler Geschäften und Betrieben eingelöst werden können, schreibt die Stadt Biel. Dafür beantragt die Stadtregierung dem Parlament einen Kredit von 1.54 Millionen Franken.

Zudem unterstützen die Bieler Behörden die lokalen Läden, Restaurants und Institutionen mit der Abgabe von je 100 Schutzmasken. Dem Gewerbe soll ausserdem zusätzlicher Aussenraum auf öffentlichem Boden zur Verfügung gestellt werden.