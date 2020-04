Die Vertreter des Tourismus Interlaken zielen auf Schweizer Touristen ab.

Die meisten Kurzarbeitsgesuche im Kanton Bern sind abgearbeitet. 13'400 wurden gutgeheissen.

Die Gastrobranche, wie auch die KMU, sind mit der schrittweisen Lockerung der Corona-Massnahmen nicht zufrieden.

Im Kanton Bern sind derzeit 69 Personen mit einer Corona-Erkrankung im Spital, davon 25 auf einer Intensivstation. 67 Infizierte sind gestorben. (Stand 17.4.2020)

Weitere Informationen

Freitag, 17. April, «Ice Magic» abgesagt: Weil der Tourismus wegen der Corona-Pandemie eingebrochen ist, kann die Interlakner Tourismusorganisation TOI dieses Jahr keine Beiträge an die Winterveranstaltung «Ice Magic» leisten. Damit ist klar: im kommenden Winter wird es keine grosse Eisbahn auf der Höhematte geben.

«Die Streichung bedeutet nichts anderes, als dass der Winterevent mindestens dieses Jahr nicht wird stattfinden können», sagte der Direktor von Interlaken Tourismus, Daniel Sulzer, im Regionaljournal von Radio SRF.

Auch sonst ist Interlaken als Tourismusort stark vom Virus betroffen. In Interlaken im Berner Oberland hat es zurzeit keine Touristinnen und Touristen. Man wäre bereit, Hotels wieder zu öffnen, hiess es an einer Telefonkonferenz mit den Tourismusvertretern am Freitagmorgen. Vor allem Leute aus der Schweiz will man in den Ort ziehen, sobald es möglich ist.

Kurzarbeitsgesuche schwinden: Der Kanton Bern teilte am Freitag mit, dass die Flut an Kurzarbeitsgesuchen gebändigt werden konnte. Bis jetzt konnten rund 13'400 Gesuche gutgeheissen werden. Dies betrifft rund 150'000 Arbeitnehmende. Weitere 2500 Gesuche sind noch in Arbeit.

Weiter hat der Regierungsrat auf der Basis der Notverordnung eine zweite Tranche von 10 Millionen Franken für Standortförderungsmassnahmen zur Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten bei Unternehmen freigegeben.

Unverständnis bei Gastrobern: Die schrittweise Lockerung der Corona-Massnahmen stösst bei der Gastrobranche auf Unverständnis. Wann Bars und Restaurants wieder öffnen können, ist derzeit offen. «Das ist für uns die schlimmste Situation», sagt Eveline Neeracher, Präsidentin von Gastrobern. Sie hätte sich zumindest einige Anhaltspunkte erhofft.

Der Berner Hotelier und Präsident von GastroSuisse, Casimir Platzer arbeitet an einem Konzept, wie Restaurants trotz Hygiene- und Abstandsregeln öffnen können – realistisch für Platzer wäre der 11. Mai. Dabei sollten die Anzahl Gäste pro Quadratmeter reduziert, die Distanz vergrössert werden. Sollte ein Service über die Theke nicht möglich sein, müssten die Gäste ihr Bestelltes selber holen, oder die Angestellten Masken tragen. «Ist das nicht möglich, rechne ich damit, dass 30 bis 40 Prozten der Betriebe Konkurs gehen.»

Kritik auch von Berner KMU zu den schrittweisen Lockerungen: Berner KMU fühlt sich vom Bundesrat im Stich gelassen. Christoph Erb, Präsident des Verbandes findet es ungerecht, dass Gartencenter früher öffnen dürfen als andere Läden. Offenbar traue es der Bundesrat den Fachgeschäften nicht zu, dass auch sie die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten könnten, so Erb. Er sei aber überzeugt, dass dies möglich sei.

Erb kritisiert auch den Entscheid, dass Grossverteiler bereits ab dem 27. April ihr komplettes Sortiment verkaufen dürfen – wer aber nur zum Beispiel Kosmetika verkauft, muss bis zum 11. Mai warten. «Diese Ungleichbehandlung können wir nicht akzeptieren», sagt Erb.

Donnerstag, 16. April, das Dorfleben ändert sich: Rund 1500 Einwohnerinnen und Einwohner zählt Uettligen, Ortsteil der Gemeinde Wohlen. Das Berner Dorf liegt gut neun Kilometer von der Stadt entfernt. Man kennt sich, man grüsst sich. Die Krise trifft alle – aber nicht alle gleich. Ein Besuch beim Käser, beim Bäcker, einem Wirtepaar und dem Gemeindepräsidenten.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Beispiele aus Uettligen Was Corona mit einem Dorf macht 16.04.2020 Mit Audio

Wieder eine App: Die Berner Fachhochschule hat eine App programmiert, Link öffnet in einem neuen Fenster, die Daten zum Coronavirus sammelt. Damit kann man den eigenen Gesundheitszustand dokumentieren: Wenn man Stress hat zum Beispiel, oder Fieber. Die Daten werden anonym weiterverwertet und würden auch den Behörden helfen.

Mittwoch, 15. April, Auswirkungen auf Behinderte: Pamela ist 43 Jahre alt, schwer geistig behindert, blind und starke Epileptikerin. Seit einem Monat haben die Eltern ihre Tochter Pamela nicht mehr gesehen. Seit dann muss sie ununterbrochen im Heim bleiben. Normalerweise kommt Pamela am Wochenende nach Hause, doch in der Corona-Krise mussten sich die Eltern entscheiden. Das Coronavirus stellt Menschen mit Behinderung vor ganz neue Herausforderungen.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Das grosse Vermissen Was das Coronavirus für Menschen mit Behinderung heisst 15.04.2020 Mit Audio

Blumenbörse profitiert: Die Börse, die Pflanzen oder Schnittblumen von Schweizer Gärtnern an den Fachhandel weiterverkauft, konnte wegen Corona neue Kunden anziehen. «Wir verkaufen rund 20 Prozent mehr als vorher», sagt der Geschäftsführer Michael Ettmann. Die Gartencenter hingegen machen grosse Verluste, denn Pflanzen mussten kompostiert werden.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Trotz oder wegen Coronakrise Das Geschäft der Berner Blumenbörse blüht 14.04.2020 Mit Audio

Massnahmen am Bielerseeufer: Die unmittelbar am Bielersee gelegenen Parkplätze in Biel und Nidau bleiben bis mindestens am 19. April geschlossen. Die Behörden von Biel und Nidau haben beschlossen, diese Massnahme aufgrund der Schulferien und des schönen Wetters aufrechtzuerhalten. Die Sportanlagen bleiben demontiert und die Spielplätze im Perimeter geschlossen. Die Patrouillentätigkeit wird laut Mitteilung der Stadt fortgesetzt.

Montag, 13. April, viele Menschen waren über Ostern draussen: An Gewässern, bei Grillstellen, Waldhäusern – überall in der Natur waren an den Ostertagen viele Leute, sagt ein Mediensprecher der Kantonspolizei Bern auf Anfrage. Dort, wo Patrouillen unterwegs waren, hätten sich die Leute «grossmehrheitlich» an die Regeln von Distanz und Gruppengrösse gehalten. Ansonsten hätten die Polizistinnen und Polizisten das Gespräch gesucht, vereinzelt auch Bussen und Wegweisungen verfügt.

Die Kantonspolizei Bern gibt die Anzahl der Anzeigen im Zusammenhang mit den Covid-19-Regeln nicht bekannt. Man wolle den Fokus nicht auf Anzeigen richten, sagt der Mediensprecher. Sondern darauf, dass die Menschen die Massnahmen verstehen.

Samstag, 11. April, viele Anrufe bei der Polizei: Das schöne Wetter zieht viele Menschen nach draussen. Und viele rufen die Polizei an, weil sie andere beobachten: «Wir bekamen viele Meldungen, es würden sich Leute zu nahe beieinander oder in zu grossen Gruppen aufhalten», sagt Ramona Mock vom Medienteam der Kantonspolizei auf Anfrage von Radio SRF. «Wir sind diesen Meldungen jeweils nachgegangen, konnten vor Ort aber feststellen, dass sich die Gruppen oft wieder aufgelöst hatten, respektive die Abstände eingehalten wurden.»

Die Mehrheit der Leute habe Verständnis für Regeln zur Bekämpfung des Coronavirus, sagt die Mediensprecherin. «Einzelne mussten wir ermahnen, vereinzelt auch Bussen ausstellen.»

Donnerstag, 9. April, Dilemma für die Tourismusdestinationen: Adelboden hat einen hohen Zweitwohnungsanteil. Man könne den Besitzern nicht verbieten, über Ostern dort zu sein, heisst es von der Gemeinde. Man ist finanziell auf diese angewiesen. Wer sich an die Regeln hält, sei willkommen.

Für Tagestouristinnen und -touristen ist die Situation eine andere. «Träumen Sie jetzt, kommen Sie später», das ist die Devise.

Jeder fünfte Betrieb in Bern zu: Seit der Ausrufung der ausserordentlichen Lage durch den Bund sind in der Stadt Bern 2963 Betriebe mit 18'966 Angestellten geschlossen. Dies entspricht rund 20 Prozent aller Betriebe sowie 10 Prozent aller Beschäftigen. Diese Zahlen gab die Stadt Bern am Donnerstag bekannt. Im Vergleich zum nationalen Mittel und auch zum Kanton Bern liegt die Stadt Bern bei den Werten zu den Betrieben (20,3 Prozent) etwas höher, im Vergleich zu anderen grösseren Städten im Mittelfeld.

Mittwoch, 8. April, Immer mehr Leute gehen derzeit in den Wald: Läden, Museen und Kinos sind geschlossen – immer mehr Leute zieht es hinaus, in die Wälder. Diese sind bei der Burgergemeinde Bern uneingeschränkt offen, was man spürt, sagt Forstmeister Stefan Flückiger: «Viele Leute, die sonst nicht im Wald unterwegs sind, sind nun länger dort.» Leute mit Hunden oder ältere Menschen, die im Wald spazieren, seien immer noch zu sehen. Hinzu kämen aber deutlich mehr Familien mit Kindern, die mehr Zeit im Wald verbringen, so Flückiger. Er sieht die Coronazeit als Chance, den Wald neu zu entdecken. «Viele sehen erst jetzt das Ausmass der Schäden von Stürmen oder der Trockenheit.»